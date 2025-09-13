Live TV

Când este cel mai bun moment să pui murături. Ce condimente recomandă chef Adi Hădean pentru borcane care rezistă toată iarna

Când se pun murăturile. Foto Getty Images
Când se pun murăturile. Foto Getty Images
De la castraveți și gogoșari, până la varză, conopidă sau ardei, murăturile sunt nelipsite din cămara oricărei gospodării românești. Pentru ca legumele să rămână crocante și pline de savoare pe termen lung, fiecare etapă a conservării trebuie respectată cu atenție: de la alegerea momentului optim pentru a le pune în saramură, până la condimentele care le intensifică gustul și le prelungește rezistența. Chef Adi Hădean a explicat pentru Digi24 când este cel mai indicat să pregătim murăturile și ce mirodenii trebuie adăugate, astfel încât rezultatul final să fie nu numai gustos, ci și durabil pe toată durata iernii.

Alegerea momentului potrivit, cantitatea exactă de saramură și condimentele corecte transformă murăturile într-un preparat tradițional care aduce pe masă gustul autentic al copilăriei

Când este cel mai bun moment din an să pui murături

„Momentul ideal pentru a pune murături în saramură variază, în mare măsură, în funcție de tipul de legume alese. În mod tradițional, acestea se pregătesc pentru iarnă atunci când legumele sau fructele sunt proaspete și ajunse la maturitate, în plin sezon.

De pildă, castraveții pot fi puși la murat încă din lunile iulie-august, obținându-se astfel castraveții covăsiți, dar și la începutul toamnei, în septembrie sau octombrie, pentru consum pe termen lung.”, a explicat chef Adi Hădean.

  • (Castraveții covăsiți la murat se referă la procesul clasic de păstrare în saramură, cu apă, sare și, uneori, condimente sau oțet, dacă se dorește, pentru a fi consumați mai târziu),

Când se pun gogonelele și varza la murat

„Gogonelele se pun la murat spre sfârșitul verii și începutul toamnei, atunci când roșiile nu mai apucă să se coacă pe deplin. Dacă se pune varză la murat, depinde, în primul rând, pentru ce anume se dorește păstrarea ei.

De exemplu, dacă se pun frunze de varză la murat pentru sarmale, atunci este recomandat să alegi o varză cu frunze mai subțiri, flexibile, ușor de rulat. Dacă, în schimb, varza urmează să fie tocată și pusă la murat, atunci se potrivește și una mai densă, cu frunzele groase. În general, momentul optim pentru murarea verzei este la începutul toamnei.

Dacă varza se pune la murat în butoi, un pas esențial după începerea fermentației este amestecarea lichidului din interior. În lipsa unui sistem special de circulație (dacă butoiul nu este deja prevăzut cu un sistem în acest sens), acest proces se poate face folosind un furtun sau o țeavă din plastic, prin care se suflă aer. Astfel, saramura este pusă în mișcare de jos în sus, ceea ce asigură o fermentație uniformă și previne alterarea verzei.

Cât despre fructe, precum pepenii, aceștia se pun de obicei la murat la finalul sezonului, când sunt mai mici și mai fermi.”, a mai adăugat chef Hădean.

Condimentele pe care chef Adi Hădean le recomandă pentru murături

Pe lângă ingredientele de bază, adăugarea unor condimente extra poate îmbogăți gustul murăturilor și poate contribui la conservarea acestora pe termen lung.

„Se pot adăuga în saramură și condimente care pot completa gustul final al murăturilor. Se pot pune, de exemplu, frunze sau o ramură mică de vișin, pentru extra aromă. Se pot adăuga tije de mărar, câteva bucăți de hrean sau căței de usturoi. De asemenea, în borcane se mai pot adăuga bucăți de morcov, dacă vrei să obții un gust dulceag al murăturilor.

Pentru a obține o varză murată cu o nuanță rozalie, se pot adăuga în butoi câteva bucăți de varză roșie, felii de sfeclă, crenguțe de vișin sau chiar câțiva ardei kapia. Astfel, murătura capătă nu numai un aspect mai atractiv, ci și un plus de aromă. Tradițiile diferă de la o zonă la alta, fiecare regiune având rețete transmise din generație în generație, testate și folosite cu succes de-a lungul anilor.”, a explicat sursa Digi24.

Cum se face saramura pentru murături: proporții corecte

„Proporțiile corecte pentru saramură sunt esențiale pentru a obține un gust perfect și pentru a prelungi viața legumelor în borcane. De regulă, se adaugă între 20 și 30 de grame de sare per litru de apă. Această cantitate va ajuta la păstrarea legumelor în condiții optime pentru consum.”, a mai transmis chef Adi Hădean.

Cum se depozitează corect murăturile

Borcanele cu murături trebuie păstrate într-un loc uscat, întunecat și răcoros, cum ar fi o cămară sau un beci. Temperatura trebuie să fie constantă, de preferință între 10-15 grade Celsius, fără risc de îngheț.

