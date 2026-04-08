Cele mai bune rețete de ciorbă și friptură de miel pentru masa de Paște: Sfaturi esențiale de la bucătari experimentați

Paștele rămâne unul dintre cele mai importante repere ale tradiției culinare românești, iar mesele festive sunt definite de preparate emblematice, precum ciorba de miel și friptura rumenită. Gustul autentic și textura echilibrată depind de calitatea ingredientelor, dar și de respectarea unor tehnici esențiale de preparare. Într-un interviu acordat Digi24.ro, Daniel Bârsan, bucătar chef, a explicat care sunt etapele cheie pentru pregătirea corectă a acestor feluri tradiționale, astfel încât rezultatul să fie unul pe măsura așteptărilor.

Mesele festive devin un prilej de reunire a familiei, în care tradiția se întâlnește cu gusturile autentice, conturând momente memorabile.

Rețetă pentru ciorbă tradițională de miel

Pregătirea cărnii de miel pentru ciorbă

„Procesul începe cu alegerea și spălarea atentă a unui kilogram de carne de miel cu os - gât, coaste, piept sau cap - elemente esențiale pentru obținerea unui gust intens. Bucățile se porționează uniform și se așază într-o oală încăpătoare, peste care se adaugă 3-3,5 litri de apă rece și o linguriță de sare, pentru a intensifica savoarea.

Pe măsură ce apa începe să fiarbă, la suprafață se formează spuma, care trebuie îndepărtată constant, astfel încât lichidul să rămână limpede. Preparatul se lasă apoi la foc mic timp de 40-50 de minute, interval în care ingredientele își eliberează treptat aromele, formând baza unui preparat consistent și bine echilibrat.

Adăugarea legumelor rădăcinoase

În paralel, sunt pregătite legumele rădăcinoase: doi morcovi, o rădăcină de pătrunjel sau păstârnac, un sfert de țelină și o ceapă medie, tocate mărunt sau date pe răzătoare. Acestea se călesc timp de două-trei minute într-o lingură de ulei, pentru intensificarea gustului și a culorii, apoi se adaugă în recipientul în care fierbe carnea, unde sunt lăsate să se gătească împreună încă aproximativ 30 de minute, până capătă o textură fragedă. Spre final, sunt incorporate verdețurile de sezon - două legături de ceapă verde și una de usturoi verde - tocate fin, pentru un plus de prospețime și aromă.

Acrirea preparatului

Pentru obținerea gustului specific, un litru de borș de tărâțe se încălzește separat - putând fi înlocuit, în funcție de preferințe, cu zeamă de lămâie - și se adaugă fierbinte peste amestecul de carne și legume. Preparatul mai este lăsat să dea în clocot câteva minute, după care focul se oprește.

Cum se prepară dressingul pentru ciorbă

Într-un bol separat, două gălbenușuri se omogenizează cu 200 de grame de smântână fermentată, până la obținerea unei compoziții cremoase. Pentru a evita coagularea, se adaugă treptat un polonic de lichid fierbinte din oală, amestecând continuu.

Procesul se repetă cu încă două–trei polonice de ciorbă, astfel încât compoziția să ajungă la o temperatură apropiată de cea din vas, după care este încorporată înapoi, cu mișcări ușoare, pentru o distribuție uniformă. La final, se adaugă leuștean proaspăt, tocat fin, iar preparatul se acoperă pentru a conserva aromele. Gustul poate fi ajustat, dacă este necesar, prin adăugarea unei cantități reduse de sare.”, a explicat chef Daniel Bârsan

Rețetă pentru friptură de miel la cuptor

„Pentru început, se alege un umăr de miel de 1,5–2 kilograme, întreg, cu os, care se șterge ușor cu prosoape de hârtie, pentru a îndepărta excesul de umiditate și a permite condimentelor să se distribuie uniform. Pe suprafața bucății se fac crestături adânci, menite să rețină aromele și să contribuie la obținerea unei fripturi fragede și suculente.

Cățeii dintr-o căpățână de usturoi se taie în jumătăți și se introduc în crestături. Separat, se prepară un amestec din 50 ml de ulei de măsline sau 50 g de unt moale, la care se adaugă rozmarin, cimbru, boia dulce, sare grunjoasă și piper proaspăt măcinat. Pasta rezultată se întinde uniform pe întreaga suprafață a cărnii.

Pentru un plus de savoare, preparatul poate fi lăsat la rece, acoperit, timp de câteva ore sau peste noapte, astfel încât aromele să pătrundă bine și să ofere un gust echilibrat.

Pregătirea tăvii și gătirea lentă

Friptura se așază într-o tavă încăpătoare, alături de două legături de usturoi verde, tăiate în bucăți mici. Se adaugă 150 ml de vin alb sec și 150 ml de apă în tavă, fără a turna lichidul direct peste carne, pentru a menține stratul de condimente intact.

Recipientul se acoperă cu hârtie de copt umezită și folie de aluminiu sau, în funcție de tipul vasului utilizat, cu un capac, apoi se introduce în cuptorul preîncălzit la 160 °C. Preparatul se gătește lent, timp de aproximativ două ore, perioadă în care carnea se frăgezește, iar aromele se îmbină treptat.

Rumenirea fripturii

După cele două ore, folia sau capacul se îndepărtează, se verifică lichidul din tavă și, dacă este necesar, se completează cu puțină apă fierbinte. Friptura se unge periodic cu sosul din tavă, iar temperatura cuptorului se crește la 190 °C pentru a obține o crustă aurie, crocantă, care contrastează cu interiorul moale și suculent. Friptura se mai lasă la cuptor încă 30-40 de minute, fiind stropită constant cu zeama din tavă, până când capătă o crustă aurie.

Secretul acestui preparat constă în gătirea lentă, la temperatură redusă, urmată de o etapă finală de rumenire rapidă, care conferă crustă și intensifică aromele.

La final, se scoate din cuptor și se lasă în repaus aproximativ 15 minute, interval care permite redistribuirea sucurilor în interior. Abia după această etapă, friptura se porționează și se servește alături de garnituri simple sau legume coapte.”, conchide sursa Digi24.ro