Live TV

Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște. Preotul explică obiceiurile pe care mulți români nu le respectă

Data publicării:
Paște 2026. Foto Getty Images
Paște 2026. Foto Getty Images
Din articol
Semnificația religioasă a Paștelui Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște Obiceiuri pentru noroc și protecția casei

Paștele, cea mai importantă sărbătoare din calendarul ortodox, marchează victoria vieții asupra morții și este un moment de profundă încărcătură spirituală. În această zi, slujbele religioase și lumina Învierii aduc speranță și liniște sufletească, în timp ce rugăciunea și apropierea de familie întăresc valorile creștine. În acest context, preotul Dan Damaschin a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt obiceiurile respectate în prima zi de Paște, dar și ce ar trebui să evite credincioșii.

Prima zi de Paște nu este doar un prilej de celebrare religioasă, ci și un moment în care tradițiile și credințele populare își fac simțită prezența în viața de zi cu zi.

Semnificația religioasă a Paștelui

„Paștele simbolizează mântuirea și iertarea păcatelor, oferind prilejul unei reconectări cu divinitatea și al întăririi credinței. Lumina Învierii, dusă în case prin lumânarea aprinsă în noaptea sfântă, este considerată un semn al prezenței divine, care alungă întunericul și aduce speranță și curăție sufletească.

Dimensiunea spirituală a sărbătorii se regăsește în momentele de rugăciune, reculegere și apropiere de familie. Paștele promovează valori precum pacea, iertarea și iubirea, fiind un îndemn la reconciliere și la echilibru moral.”, a explicat Părintele

Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște

Ziua de Paște este marcată de o serie de reguli și obiceiuri, fiecare cu o încărcătură simbolică aparte. Respectarea lor este asociată, în credința populară, cu echilibrul spiritual și bunăstarea familiei.

„În această zi, este recomandat să evităm treburile gospodărești. Activitățile precum spălatul rufelor, călcatul sau curățenia ar trebui încheiate înainte de Paște, pentru ca momentul Învierii să fie dedicat în totalitate sărbătorii.

De asemenea, trebuie evitate conflictele și discuțiile tensionate. Paștele este o zi a armoniei și a împăcării, iar gesturile de răbdare și bunătate contribuie la menținerea liniștii în familie. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe și să petreacă timpul alături de cei dragi.

Obiceiuri pentru noroc și protecția casei

Lumânarea aprinsă în noaptea de Înviere este considerată un simbol al binecuvântării și al protecției casei. Aceasta este păstrată ulterior în locuințe pe tot parcursul anului și, în unele situații, reaprinsă în momente dificile. Aruncarea ei este asociată, în credința populară, cu pierderea protecției divine.”, a mai transmis preotul

Tradiția mai spune că prima persoană care intră în casă în ziua de Paște ar trebui să fie un bărbat, pentru a aduce noroc și prosperitate. Totodată, ouăle roșii trebuie împărțite în mod egal între membrii familiei, ca simbol al unității.

Prin respectarea acestor obiceiuri, prima zi de Paște devine nu numai un moment de bucurie, ci și unul dedicat echilibrului familial și valorilor spirituale. Sărbătoarea Învierii rămâne, astfel, un reper al iubirii, al solidarității și al armoniei în viața de zi cu zi.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
benjamin netanyahu pedro sanchez
4
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
5
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral...
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Digi Sport
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce rugăciune se rostește în ziua de Paște. Foto Getty Images
Ce rugăciune se spune de Paște: Semnificația versurilor rostite de Învierea Domnului 2026
Tradiții și obiceiuri de Paște 2026. Foto Getty Images
Obiceiuri și tradiții în ziua de Paște 2026, explicate de preot. Care este ritualul central al sărbătorii
Ce alimente se împart în prima zi de Paște 2026. Foto Getty Images
Ce alimente se împart în prima zi de Paște. Produsele care nu trebuie să lipsească din pachetele de pomană și de pe masa de Înviere
Mesaje și urări de Paște 2026. Foto Getty Images
Mesaje creștine de Paște 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți celor dragi de Învierea Domnului
Ce semnifică Lumina Sfântă. Inquam Foto Cornel Putan
Ce semnifică Lumina Sfântă din noaptea de Înviere. Ce trebuie să știe credincioșii dacă se stinge lumânarea în drum spre casă
Recomandările redacţiei
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. „Nu am ajuns la un acord”...
viktor orban peter magyar
Alegeri Ungaria 2026. După 16 ani, Viktor Orban și partidul său...
lansarea unei rachete spațiale Angara din cosmodromul Plesețk
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să...
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Ucrainenii și rușii au îndoieli că armistițiul de Paște, de 32 de...
Ultimele știri
Incendiu violent la o mănăstire din Vâlcea. Intervin pompieri din trei județe
Mesaje și felicitări de Paște 2026. Urări pentru familie și prieteni de Învierea Domnului
Cum s-au năruit planurile mărețe ale prințului moștenitor al Arabiei Saudite din cauza războiului din Iran. „Totul a rămas în aer”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Fanatik.ro
Cum a pierdut, de fapt, Rapid campionatul în ultima etapă. Adevărul despre meciul de la Craiova, din 1998
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce urmează, de fapt, pentru Răzvan Lucescu după decesul tatălui său! A impresionat întreaga Românie prin...
Adevărul
Explozie pe piața imobiliară din Europa: Ungaria urcă peste 20% la prețul locuințelor, România - peste media...
Playtech
Cine poate primi pensie de invaliditate în 2026 și cum se calculează suma
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Pro FM
Kim Kardashian din muzică. Bebe Rexha, într-o rochie ciocolatie din piele atât de mulată încât abia putea...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar...
Newsweek
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...