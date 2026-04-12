Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște. Preotul explică obiceiurile pe care mulți români nu le respectă

Paștele, cea mai importantă sărbătoare din calendarul ortodox, marchează victoria vieții asupra morții și este un moment de profundă încărcătură spirituală. În această zi, slujbele religioase și lumina Învierii aduc speranță și liniște sufletească, în timp ce rugăciunea și apropierea de familie întăresc valorile creștine. În acest context, preotul Dan Damaschin a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt obiceiurile respectate în prima zi de Paște, dar și ce ar trebui să evite credincioșii.

Prima zi de Paște nu este doar un prilej de celebrare religioasă, ci și un moment în care tradițiile și credințele populare își fac simțită prezența în viața de zi cu zi.

Semnificația religioasă a Paștelui

„Paștele simbolizează mântuirea și iertarea păcatelor, oferind prilejul unei reconectări cu divinitatea și al întăririi credinței. Lumina Învierii, dusă în case prin lumânarea aprinsă în noaptea sfântă, este considerată un semn al prezenței divine, care alungă întunericul și aduce speranță și curăție sufletească.

Dimensiunea spirituală a sărbătorii se regăsește în momentele de rugăciune, reculegere și apropiere de familie. Paștele promovează valori precum pacea, iertarea și iubirea, fiind un îndemn la reconciliere și la echilibru moral.”, a explicat Părintele

Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște

Ziua de Paște este marcată de o serie de reguli și obiceiuri, fiecare cu o încărcătură simbolică aparte. Respectarea lor este asociată, în credința populară, cu echilibrul spiritual și bunăstarea familiei.

„În această zi, este recomandat să evităm treburile gospodărești. Activitățile precum spălatul rufelor, călcatul sau curățenia ar trebui încheiate înainte de Paște, pentru ca momentul Învierii să fie dedicat în totalitate sărbătorii.

De asemenea, trebuie evitate conflictele și discuțiile tensionate. Paștele este o zi a armoniei și a împăcării, iar gesturile de răbdare și bunătate contribuie la menținerea liniștii în familie. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe și să petreacă timpul alături de cei dragi.

Obiceiuri pentru noroc și protecția casei

Lumânarea aprinsă în noaptea de Înviere este considerată un simbol al binecuvântării și al protecției casei. Aceasta este păstrată ulterior în locuințe pe tot parcursul anului și, în unele situații, reaprinsă în momente dificile. Aruncarea ei este asociată, în credința populară, cu pierderea protecției divine.”, a mai transmis preotul

Tradiția mai spune că prima persoană care intră în casă în ziua de Paște ar trebui să fie un bărbat, pentru a aduce noroc și prosperitate. Totodată, ouăle roșii trebuie împărțite în mod egal între membrii familiei, ca simbol al unității.

Prin respectarea acestor obiceiuri, prima zi de Paște devine nu numai un moment de bucurie, ci și unul dedicat echilibrului familial și valorilor spirituale. Sărbătoarea Învierii rămâne, astfel, un reper al iubirii, al solidarității și al armoniei în viața de zi cu zi.

