Live TV

Cele mai bune rețete de cozonac pentru Paște 2026. Ingredientele recomandate de specialiștii în gastronomie pentru un aluat perfect

Marina Cimpoacă Data publicării:
Rețete de cozonac pentru Paște. Foto Getty Images
Rețete de cozonac pentru Paște. Foto Getty Images
Din articol
Cele mai bune rețete de cozonaci pentru Paște 2026 Cozonac cu cremă de fistic Sfaturi importante pentru prepararea unui aluat pufos de cozonac

În apropierea sărbătorilor pascale, cozonacul rămâne unul dintre cele mai apreciate deserturi tradiționale, nelipsit de pe masa românilor. Fie că este preparat după rețeta clasică, cu nucă și cacao, sau în variante moderne, obținerea unui rezultat reușit depinde de respectarea unor pași esențiali. Mehrzad Moghazehi, bucătar șef și consultant culinar, a explicat pentru Digi24.ro care sunt trucurile ce asigură o rețetă reușită, cu aluat pufos și aromat.

Calitatea preparatului este determinată de atenția acordată fiecărui detaliu, de la alegerea ingredientelor până la respectarea timpilor de dospire și a tehnicii corecte de pregătire.

Cele mai bune rețete de cozonaci pentru Paște 2026

Cozonac cu nucă, cacao și rahat

Cum pregătim umplutura

„Pentru umplutură, se încălzesc 320 g de lapte și 200 g de unt la foc mic. După ce untul s-a topit, se adaugă 320 g de zahăr și se amestecă până aproape se dizolvă complet ingredientele, apoi se încorporează 200 g de cacao, obținându-se o cremă omogenă. Crema se lasă să se răcească complet înainte de utilizare, după care se adaugă 600 g de nucă măcinată și 500 g de rahat.

  • Pentru fiecare cozonac se folosesc două porții de aluat, câte 430 g fiecare. Fiecare bucată de aluat se întinde și se acoperă uniform cu 100 g de cremă, 60 g de nucă și 50 g de rahat.

Maiaua: Pasul esențial pentru aluat

Maiaua se prepară din 100 g de drojdie, amestecată cu 50 g de zahăr și 200 g de lapte călduț, apoi se lasă la dospit timp de 10-15 minute, până devine spumoasă și activă.

Separat, se încălzesc 800 g de lapte și se adaugă 600 g de zahăr, două plicuri de coajă rasă de lămâie, două plicuri de coajă rasă de portocală și 20 g de esență de vanilie, amestecând ușor doar cât să se încorporeze ingredientele și să se înmoaie zahărul, fără a fi nevoie să se dizolve complet. Într-un alt recipient se pregătesc ouăle. Cinci întregi și alte cinci gălbenușuri (10 ouă) se bat ușor împreună cu 18 g de sare și puțină curcuma, doar cât să se omogenizeze și să se spargă ușor albușurile.

Frământarea și formarea aluatului

Laptele cald, aromele, maiaua și ouăle bătute se adaugă într-un robot de bucătărie. Între timp, se cern două kg de făină, care se adaugă treptat peste aluatul lichid din mixer, amestecând continuu până când aluatul se leagă și devine omogen.

Apoi se toarnă treptat 350-370 ml de ulei cald și se continuă frământarea în aparat timp de aproximativ 20 de minute. Aluatul va rămâne ușor lipicios, dar mult mai bine legat decât la început. După frământare, aluatul se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, până își dublează volumul, aproximativ 60-90 de minute.

Modelarea cozonacilor

După dospire, pentru fiecare cozonac se formează două porții de aluat de aproximativ 430 g fiecare. Acestea se întind pe o suprafață unsă cu ulei, se umplu cu crema de cacao răcită, nucă și rahat, apoi se rulează. Cele două rulouri se împletesc și se așază în formele pregătite, fie unse cu unt, fie tapetate cu hârtie de copt.

Aluatul se lasă din nou la dospit, de data aceasta direct în formă, pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei. Ulterior, se ung ușor cu un ou, iar opțional se presară fulgi de migdale. Cozonacii se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de dimensiunea și forma tăvii. Imediat după scoaterea din cuptor, se recomandă acoperirea lor cu un prosop și lăsarea la răcit timp de 7-8 ore înainte de consum sau ambalare.”, a explicat sursa Digi24.ro

  • Rețeta prezentată este suficientă pentru cinci cozonaci, fiecare având o greutate între 1.200 și 1.250 de grame.

Cozonac cu nucă prăjită în caramel și portocală confiată

Pregătirea aluatului

„Se încălzesc 380 g de lapte cu 3,2% grăsime, cât să fie călduț, nu fierbinte. În lapte se dizolvă 40 g de drojdie proaspătă împreună cu o lingură de zahăr brun și se lasă la foc mic timp de 10 minute, până când se formează o spumă deasupra. Între timp, se bat 3 ouă cu 200 g de zahăr brun, se adaugă 10 g de sare și coaja rasă de la o lămâie și o portocală, doar cât să se simtă aroma citricelor.

Într-un vas mare se cerne 1 kg de făină albă (tip 000), se face o adâncitură în mijloc și se toarnă laptele cu drojdia și amestecul de ouă. Se începe frământarea, iar treptat se încorporează 220 g de unt moale, până când aluatul devine elastic și nelipicios. Aluatul se acoperă și se lasă la dospit timp de 60-90 de minute, până își dublează volumul.

Prepararea umpluturii

Într-o cratiță se pun 80 g de miere și câteva linguri de zahăr brun, apoi se încălzesc ușor, doar cât să se dizolve zahărul. Se adaugă 350 g de nucă măcinată grosier, 50 ml de rom brun și o linguriță de scorțișoară, amestecând constant. Cratița se ia de pe foc, apoi se încorporează 120 g de portocală confiată tăiată cubulețe. Compoziția se lasă să se răcească complet înainte de utilizare.

Formarea cozonacului

Aluatul dospit se întinde pe o suprafață presărată cu făină, se acoperă uniform cu umplutura de nucă și portocală, apoi se rulează strâns. Pentru un efect vizual diferit, ruloul poate fi împletit. Cozonacii se mai lasă la dospit în formă pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei, apoi se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de mărimea și forma fiecărei tăvi.”, a mai precizat Mehrzad Moghazehi, bucătar șef și consultant culinar

Cozonac cu cremă de fistic

Pregătirea și dospirea aluatului

„Se încălzesc 400 g de lapte cu 3,2% grăsime, cât să fie călduț, nu fierbinte. În lapte se dizolvă 40 g de drojdie proaspătă împreună cu o lingură de zahăr și se lasă 10 minute, până apar bule și o spumă ușoară la suprafață.

Separat, se amestecă 6 gălbenușuri cu 180 g de zahăr, 10 g de sare și semințele dintr-o păstaie de vanilie. Făina (1 kg, tip 000) se cerne într-un vas mare, peste care se toarnă laptele cu drojdia activată și amestecul de gălbenușuri. Se începe frământarea, iar 200 g de unt moale se încorporează treptat, până când aluatul devine elastic, fin și ușor lucios.

După omogenizare, aluatul se frământă în continuare aproximativ 20 de minute, până devine mai puțin lipicios și uniform. Aluatul se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, timp de 60-90 de minute, până își dublează volumul.

Cum preparăm crema de fistic

Într-un recipient, se încălzește frișcă lichidă (120 gr) cu 35% grăsime și se pune peste 150 g de ciocolată albă. Se adaugă apoi și 300 g de pastă de fistic (60-80% fistic), coaja rasă de la o portocală bio și se amestecă totul până se obține o cremă fină și omogenă. Conținutul obținut se lasă să se răcească complet înainte de utilizare.

Formarea cozonacilor

Aluatul dospit se împarte și se întinde în foi groase, care se ung uniform cu crema de fistic. Se rulează strâns și se așază în forme tapetate cu hârtie de copt sau unse cu unt. Ulterior, se mai lasă la dospit în formă pentru aproximativ 50 de minute, la temperatura camerei.
Cozonacii se coc în cuptorul preîncălzit la 160°C, timp de 45-60 de minute, în funcție de dimensiunea recipientului. Imediat după scoaterea din cuptor, se recomandă acoperirea lor cu un prosop și lăsarea la odihnă timp de 7-8 ore înainte de consum.”, a transmis specialistul în gastronomie

Sfaturi importante pentru prepararea unui aluat pufos de cozonac

  • „Zahărul se adaugă alături de drojdie în laptele călduț, înainte de a fi încorporat în aluat. În acest fel, drojdia primește „hrana” necesară pentru a se activa rapid, favorizând o dospire corectă.
  • În cazul cozonacilor cu cremă, este esențial ca aceasta să fie complet răcită înainte de a fi încorporată în aluat, pentru a evita migrarea ei și pentru a păstra textura aerată și bine definită a miezului.
  • După frământare, aluatul se acoperă doar cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald, până își dublează volumul. Este recomandat să nu se folosească capac sau folie alimentară. Un prosop moale permite aluatului să respire.
  • Cozonacii pot fi lăsați să dospească fie în cuptor, setat la 30-40°C, timp de 15-20 de minute, fie la temperatura camerei, între 22-25°C, pentru aproximativ 40-50 de minute, indiferent de rețeta aleasă.
  • Pentru un cozonac pufos și fraged, imediat după ce a fost scos din cuptor, se recomandă acoperirea lui cu un prosop și lăsarea la odihnă timp de 7-8 ore înainte de consum. În caz contrar, aluatul poate deveni mai dens.” conchide sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”