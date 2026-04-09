Cele mai bune rețete de drob de miel și pui pentru Paște 2026. Secretele bucătarilor pentru un preparat fraged și aromat

Drobul ocupă un loc de cinste printre preparatele tradiționale servite de Paște, fiind asociat cu una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Preparat din carne, ouă și verdețuri proaspete, acesta îmbogățește meniul festiv și evidențiază gusturile autentice ale gastronomiei românești. Rețeta clasică este realizată din carne de miel, însă, odată cu diversificarea preferințelor culinare, au apărut și opțiuni mai ușoare, precum drobul din carne de pui, ales de cei care preferă preparate mai puțin consistente. Sorin Haiduc, bucătar profesionist, a explicat pentru Digi24.ro care sunt elementele-cheie pentru obținerea unui drob reușit, precum și ingredientele și etapele esențiale pentru ca preparatul să fie fraged, aromat și bine închegat.

Respectarea etapelor esențiale de preparare și utilizarea unor ingrediente proaspete pot transforma drobul într-un preparat autentic și savuros, potrivit pentru masa festivă de Paște.

Cele mai bune rețete de drob pentru masa de Paște 2026

Rețetă drob de miel

Pentru început, se pregătește compoziția de bază, utilizând aproximativ 1,2 kg de organe de miel – ficat, plămâni, inimă și rinichi. Acestea se curăță temeinic, apoi se fierb în apă cu sare și o frunză de dafin, timp de 30-40 de minute, până sunt bine pătrunse. După fierbere, se scot și se lasă la răcit, pentru a putea fi prelucrate fără a-și altera consistența. Ulterior, se mărunțesc fie manual, cu ajutorul unui cuțit, fie prin mașina de tocat, menținând o textură ușor rustică, fără a deveni o pastă fină.

Verdețurile - prospețime și echilibru aromatic

Pentru a tempera gustul intens al organelor, se adaugă verdețuri proaspete: două legături de ceapă verde (aproximativ 120 de grame), două legături de usturoi verde (circa 100 de grame), alături de câte o legătură generoasă de pătrunjel și mărar (aproximativ 50 de grame fiecare). Tocate mărunt, acestea se încorporează în compoziția de carne, oferind prospețime și un plus de aromă, care completează în mod echilibrat preparatul.

Pentru o aromă mai delicată, se poate adăuga în compoziție 200-300 g de carne slabă de miel sau piept de pui. De asemenea, un strop de vin alb sau un vârf de cuțit de cimbru poate completa subtil gustul, menținând echilibrul între tradiție și rafinament culinar.

Cum se leagă compoziția

Pentru obținerea unei texturi omogene și bine închegate, în amestec se încorporează patru ouă crude, 50 ml de ulei sau, alternativ, 50 g de unt topit, precum și 50 g de pesmet ori o felie de pâine înmuiată și bine stoarsă. Compoziția se asezonează cu o linguriță de sare și jumătate de linguriță de piper, apoi se amestecă atent până la distribuirea uniformă a ingredientelor, rezultând o structură fermă, dar ușor aerată.

Pentru a păstra nota tradițională, se pregătesc trei ouă fierte tari, care se așază în centrul preparatului. Acestea oferă drobului aspectul caracteristic la secționare și adaugă un plus atât din punct de vedere vizual, contribuind la autenticitatea și rafinamentul preparatului.

Montajul și coacerea drobului

Asamblarea preparatului se realizează cu grijă, pentru a păstra forma și aspectul tradițional. Este necesară o tavă de chec de aproximativ 30 cm, tapetată fie cu prapur de miel - pentru varianta autentică -, fie cu hârtie de copt, astfel încât compoziția să rămână compactă și să nu se lipească în timpul coacerii. Se așază jumătate din amestec și se nivelează ușor, după care ouăle fierte sunt poziționate în centru. Restul compoziției se adaugă deasupra, acoperind uniform, pentru un aspect echilibrat.

Preparatul se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C și se coace timp de 40–50 de minute, până când devine bine închegat și capătă o rumenire uniformă la suprafață, formând o crustă fină.

Răcirea și servirea

După scoaterea din cuptor, drobul trebuie lăsat să se răcească complet înainte de feliere, pentru a-și păstra consistența și a permite obținerea unor felii bine definite.”, a explicat Sorin Haiduc

Rețetă drob de pui

Pentru început, se pregătește compoziția de bază, utilizând aproximativ un kilogram de organe de pui – ficăței, inimi și pipote – la care se adaugă 500 de grame de piept de pui. Ingredientele se fierb împreună în apă cu sare și o foaie de dafin, timp de 25–30 de minute, până când carnea devine fragedă. După fierbere, se scurg bine și se toacă grosier, păstrând o textură ușor rustică, ce va sta la baza preparatului.

Pregătirea verdețurilor

În paralel, se pregătesc verdețurile care vor completa compoziția. Două legături de ceapă verde (aproximativ 120 de grame), două legături de usturoi verde (circa 100 de grame), alături de câte o legătură de pătrunjel și mărar (aproximativ 50 de grame fiecare) se toacă mărunt și se adaugă peste amestecul de carne, omogenizându-se ușor pentru a se distribui uniform și a conferi prospețime preparat.

Legarea compoziției

Pentru omogenizarea ingredientelor și obținerea unei consistențe echilibrate, se adaugă patru ouă crude, 50 ml de ulei, 50 g de pesmet sau, alternativ, o felie de pâine înmuiată și bine stoarsă, alături de o linguriță de sare și jumătate de linguriță de piper. Amestecul se omogenizează cu grijă până capătă o textură ușor aerată și bine legată, fără a deveni excesiv de dens, fiind astfel pregătit pentru etapa de coacere.

Asamblarea preparatului

Pentru a obține aspectul tradițional la secționare, se pregătesc separat trei ouă fierte tari, care vor fi așezate în centrul compoziției. O tavă de chec de aproximativ 30 cm se tapetează cu hârtie de copt, după care jumătate din amestec se distribuie uniform. Ouăle sunt poziționate pe mijloc, iar restul compoziției se adaugă deasupra, acoperindu-le complet.

Preparatul se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C și se coace timp de 40-45 de minute, până când se încheagă bine și capătă o crustă aurie, apetisantă.

După coacere, drobul trebuie lăsat să se răcească în totalitate înainte de a fi porționat, pentru ca textura să se stabilizeze, iar feliile să fie uniforme și bine definite.

Pentru adaptarea rețetei în funcție de preferințe, se poate adăuga 50 g de unt topit, obținându-se un preparat mai suculent, sau se poate opta pentru o variantă mai ușoară, folosind doar ficat și piept de pui. De asemenea, un vârf de nucșoară poate completa discret profilul aromatic, intensificând gustul fără a altera caracterul preparatului.”, conchide Sorin Haiduc, bucătar personal