Rețete de sarmale pentru Paște 2026: Cum se prepară corect pentru un gust autentic, potrivit bucătarilor

Nelipsite de pe masa de Paște, sarmalele își păstrează statutul de preparat tradițional, însă rețetele sunt tot mai frecvent adaptate în funcție de preferințele consumatorilor, care caută variante mai echilibrate din punct de vedere nutrițional. Bucătarii recomandă combinații atent alese de ingrediente și tehnici de preparare care pun în valoare gustul autentic, fără a compromite consistența sau aroma preparatului.

Respectarea etapelor de preparare și alegerea atentă a ingredientelor sunt esențiale pentru obținerea unui preparat echilibrat, care conservă specificul rețetei clasice.

Rețete de sarmale pentru masa de Paște

Sarmale în foi de varză cu carne de vită și porc

„Pentru aproximativ 50 de sarmale este necesară o cantitate de aproximativ 1,5 kilograme de carne amestec - porc și vită - la care se adaugă 200 de grame de slană afumată și 200 de grame de orez sau bulgur, spălat în mai multe ape. Carnea nu ar trebui trecută prin mașina de tocat, ci tăiată manual, în bucăți mici, pentru a păstra o textură fermă și un gust mai intens.

În funcție de preferințe, în compoziție pot fi incluse atât orez, cât și bulgur sau chiar boabe de porumb. Variantele cu bulgur sunt considerate mai ușoare, având un indice glicemic mai redus, fără a afecta consistența ori aroma preparatului.

Pentru pregătirea umpluturii, ceapa se călește ușor, în puțină untură de porc, împreună cu doi-trei căței de usturoi, până când aromele se dezvoltă. Se adaugă apoi orezul sau bulgurul, iar amestecul este încorporat în carne, alături de slana afumată, tocată fin. Compoziția se asezonează cu sare, piper, cimbru, ghimbir proaspăt ras sau pudră și o cantitate redusă de cuișoare.

Sarmalele se așază într-o oală de lut, peste un prim strat de varză murată tocată. Straturile se alternează până la epuizarea ingredientelor, ultimul fiind de varză. La baza vasului pot fi adăugate crenguțe de cimbru și mărar, iar pentru un plus de savoare, în centru se poate introduce o bucată de ciolan sau ceafă afumată. Se toarnă 150-200 de mililitri de apă, iar preparatul se fierbe la foc mic aproximativ trei ore. Lichidul adăugat permite o gătire lentă, astfel încât carnea să devină fragedă

Alternativ, vasul poate fi introdus în cuptor, unde sarmalele se gătesc la o temperatură constantă de 160-170 de grade Celsius, timp de aproximativ trei ore.”, a explicat Chef Kovacs Attila

Sarmale în foi de viță de vie

„Pentru această rețetă, este necesară o cantitate de aproximativ 1,5 kilograme de carne tocată, de preferat un amestec de porc și vită, însă se poate folosi și un amestec de carne de pui și curcan. Umplutura poate fi completată cu orez, care ajută la legarea compoziției, și cu ceapă tocată fin, călită ușor în ulei până devine translucidă.

Preparatul se condimentează cu sare, piper negru și, opțional, boia dulce. Foile de viță de vie se opăresc în prealabil pentru a elimina excesul de sare, după care sunt umplute și rulate. Sarmalele se așază în straturi într-o cratiță cu fund gros, tapetată, de preferat, cu foi de viță.

Separat, se pregătește un sos simplu, din roșii, sare, piper și puțin ulei, care se toarnă uniform peste preparat. Se completează cu apă sau supă fierbinte până aproape de nivelul sarmalelor, vasul se acoperă, iar acestea se fierb la foc mic aproximativ două ore.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

