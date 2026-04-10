Rețete de sarmale pentru Paște 2026: Cum se prepară corect pentru un gust autentic, potrivit bucătarilor

Rețete sarmale pentru Paște.
Rețete de sarmale pentru masa de Paște

Nelipsite de pe masa de Paște, sarmalele își păstrează statutul de preparat tradițional, însă rețetele sunt tot mai frecvent adaptate în funcție de preferințele consumatorilor, care caută variante mai echilibrate din punct de vedere nutrițional. Bucătarii recomandă combinații atent alese de ingrediente și tehnici de preparare care pun în valoare gustul autentic, fără a compromite consistența sau aroma preparatului.

Respectarea etapelor de preparare și alegerea atentă a ingredientelor sunt esențiale pentru obținerea unui preparat echilibrat, care conservă specificul rețetei clasice.

Sarmale în foi de varză cu carne de vită și porc

„Pentru aproximativ 50 de sarmale este necesară o cantitate de aproximativ 1,5 kilograme de carne amestec - porc și vită - la care se adaugă 200 de grame de slană afumată și 200 de grame de orez sau bulgur, spălat în mai multe ape. Carnea nu ar trebui trecută prin mașina de tocat, ci tăiată manual, în bucăți mici, pentru a păstra o textură fermă și un gust mai intens.

În funcție de preferințe, în compoziție pot fi incluse atât orez, cât și bulgur sau chiar boabe de porumb. Variantele cu bulgur sunt considerate mai ușoare, având un indice glicemic mai redus, fără a afecta consistența ori aroma preparatului.

Pentru pregătirea umpluturii, ceapa se călește ușor, în puțină untură de porc, împreună cu doi-trei căței de usturoi, până când aromele se dezvoltă. Se adaugă apoi orezul sau bulgurul, iar amestecul este încorporat în carne, alături de slana afumată, tocată fin. Compoziția se asezonează cu sare, piper, cimbru, ghimbir proaspăt ras sau pudră și o cantitate redusă de cuișoare.

Sarmalele se așază într-o oală de lut, peste un prim strat de varză murată tocată. Straturile se alternează până la epuizarea ingredientelor, ultimul fiind de varză. La baza vasului pot fi adăugate crenguțe de cimbru și mărar, iar pentru un plus de savoare, în centru se poate introduce o bucată de ciolan sau ceafă afumată. Se toarnă 150-200 de mililitri de apă, iar preparatul se fierbe la foc mic aproximativ trei ore. Lichidul adăugat permite o gătire lentă, astfel încât carnea să devină fragedă
Alternativ, vasul poate fi introdus în cuptor, unde sarmalele se gătesc la o temperatură constantă de 160-170 de grade Celsius, timp de aproximativ trei ore.”, a explicat Chef Kovacs Attila

Citește și: Cele mai bune rețete de drob de miel și pui pentru Paște 2026

Sarmale în foi de viță de vie

„Pentru această rețetă, este necesară o cantitate de aproximativ 1,5 kilograme de carne tocată, de preferat un amestec de porc și vită, însă se poate folosi și un amestec de carne de pui și curcan. Umplutura poate fi completată cu orez, care ajută la legarea compoziției, și cu ceapă tocată fin, călită ușor în ulei până devine translucidă.

Preparatul se condimentează cu sare, piper negru și, opțional, boia dulce. Foile de viță de vie se opăresc în prealabil pentru a elimina excesul de sare, după care sunt umplute și rulate. Sarmalele se așază în straturi într-o cratiță cu fund gros, tapetată, de preferat, cu foi de viță.

Separat, se pregătește un sos simplu, din roșii, sare, piper și puțin ulei, care se toarnă uniform peste preparat. Se completează cu apă sau supă fierbinte până aproape de nivelul sarmalelor, vasul se acoperă, iar acestea se fierb la foc mic aproximativ două ore.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Citește și: Rețete de ciorbă și friptură de miel pentru masa de Paște

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cele mai bune rețete de ciorbă și friptură de miel pentru masa de Paște 2026. Foto Getty Images
Cele mai bune rețete de ciorbă și friptură de miel pentru masa de Paște: Sfaturi esențiale de la bucătari experimentați
Aperitive de Crăciun. Foto Getty Images
Preparate tradiționale care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Ce rețete recomandă chefi cu experiență pentru meniul festiv
Mici mititei gratar - Mediafax Foto-Octav Ganea 1
Micii, ciorba de burtă şi sarmalele, în topul comenzilor de Paşte anul trecut, arată o analiză
mancare pe masa
O țară europeană are cea mai bună mâncare din lume. România este și ea în top 100 mondial cu trei preparate
Space cheeseburger on the ISS
Paștele pe orbită: carne de miel la 10.000 de euro kilogramul, fără șpriț și un mister încă nedezlegat: ce gust au sarmalele în spațiu?
Recomandările redacţiei
donald trump (1)
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el...
orion
Revenirea pe Pământ ar putea fi cea mai periculoasă parte a misiunii...
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio mulțumește României pentru sprijinul acordat...
Viktor Orban
Alegeri în Ungaria. Cum a transformat Viktor Orban fotbalul într-un...
Ultimele știri
Casa Albă și-a avertizat angajații să nu parieze pe războiul cu Iranul (The Wall Street Journal)
Sirenele de alarmă au sunat la Kiev, după ce Putin a anunțat un armistițiu de Paște, de 32 de ore
Paște departe de familie. Drama copiilor ai căror părinți muncesc peste hotare: „Se confruntă cu sentimente de abandon”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Cele mai bogate și cele mai sărace țări din Europa. Unde se află România în topul puterii de cumpărare în 2025
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...