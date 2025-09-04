Live TV

Galerie Foto Moștenirea lui Giorgio Armani: vizionarul care a redefinit moda și a construit cel mai mare brand privat de lux

Data publicării:
Giorgio Armani Prive : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2019
Giorgio Armani. Foto. Pascal Le Segretain /Getty Images
Din articol
Începuturile unui destin neașteptat Minimalismul care a redefinit costumul masculin Un imperiu independent Fundația Giorgio Armani și protejarea moștenirii Un gol de neînlocuit în lumea modei

Giorgio Armani rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari vizionari ai modei. În peste cinci decenii de creație, a schimbat radical felul în care se îmbracă bărbații și femeile, a transformat Hollywood-ul într-o platformă globală de promovare pentru casele de modă și a construit cel mai mare brand privat de lux din lume. Fidel minimalismului său și independenței creative, Armani a refuzat toate ofertele de preluare și a ridicat un imperiu care cuprinde linii vestimentare, produse de frumusețe, hoteluri și restaurante. Cu o avere estimată la peste 12,5 miliarde de euro și o fundație creată pentru a-i proteja moștenirea, designerul italian lasă în urmă o amprentă de neșters asupra industriei și culturii contemporane, relatează Financial Times.

Armani, vizionarul designer italian care a murit la vârsta de 91 de ani, a fondat cel mai mare brand privat de lux din lume, mizând pe minimalism și fiind un pionier al ideii că Hollywood-ul poate fi o platformă de promovare pentru casele de modă.

Mai mult decât oricare alt designer, il signor Armani a înțeles că moda nu înseamnă doar haine, ci un stil de viață, și a schimbat nu doar modul în care se îmbracă bărbații și femeile, ci și felul în care mănâncă, călătoresc și își decorează casele, remodelând astfel întreaga industrie a modei.

Începuturile unui destin neașteptat

Născut la Piacenza, la sud de Milano, în 1934, Armani a fost al doilea dintre trei copii.

1942 ca , Piacenza , ITALY : The celebrated Fashion Designer GIORGIO ARMANI ( born 11 july 1934 ) when was a little boy aged 8 with older brother SERGIO and sister ROSANNA ( later married Camerana ) . Sons of Maria Raimondi and Ugo Armani . Unknown photog
Designerul Giorgio Armani (născut la 11 iulie 1934), fotografiat la vârsta de 8 ani, alături de fratele său mai mare, Sergio, și sora sa, Rosanna, în Piacenza, Italia, 1942. Foto: Profimedia

Familia s-a mutat în capitala modei italiene în anii 1950, exact când el a renunțat la studiile de medicină și s-a alăturat echipei de design de la marele magazin La Rinascente, ca decorator de vitrine.

Deși nu avea o educație formală în modă, a ajuns să creeze pentru Hitman, brandul lui Nino Cerruti, înainte de a-și fonda propria casă de modă în 1975, alături de arhitectul Sergio Galeotti. El credea că un costum ar trebui să fie la fel de comod ca un tricou și o pereche de pantaloni, hainele lui preferate pe care le-a purtat toată viața.

„Ar trebui să ofere încredere, dar să nu definească personalitatea”, spunea el.

Minimalismul care a redefinit costumul masculin

Interpretarea sa „deconstruită” a sacoului masculin a fost opusul costumului rigid de pe Savile Row și a rămas semnătura stilului masculin Armani. Momentul decisiv a venit în 1980, când l-a îmbrăcat pe Richard Gere în filmul American Gigolo.

AMERICAN GIGOLO (1980)
Actorul Richard Gere, în filmul „American Gigolo”. Foto. Profimedia

În 1983, Armani și-a deschis un birou la Los Angeles, primul designer care a făcut acest pas cu scopul clar de a îmbrăca vedete.

Richard Gere, Lauren Hutton and Giorgio Armani
Actorul Richard Gere și actrița Lauren Hutton, alături de designerul Giorgio Armani. Foto: Getty Images

Costumele sale au devenit uniforma studiourilor de la Hollywood, iar rochiile sale de seară cu mărgele au dominat covorul roșu, purtate de Anjelica Huston, Jodie Foster și Michelle Pfeiffer.

Când brandurile rivale au văzut ecoul în presă, s-a născut sinergia modernă dintre modă și film, iar Armani a rămas consacrat ca un pionier al afacerilor, un rol pe care l-a asumat pentru tot restul carierei.

Armani spunea că nu ar fi devenit omul și designerul care a fost fără influența cinematografiei, pe care o numea „o sursă constantă de idei și inspirație, o mină de imagini din care să extrag și să construiesc lumea mea”.

Istoricii modei îl consideră unul dintre cei mai influenți creatori din ultimele cinci decenii. În Italia, unde a ajuns al doilea cel mai bogat om din țară, cu o avere de peste 12,5 miliarde de euro, Armani era considerat un tezaur național, care a depășit granițele industriei de lux.

Archive - Farewell to designer Giorgio Armani, the king of fashion, dies at 91
Designerul Giorgio Armani, fotografiat la Milano, pe 15 noiembrie 1990. Foto: Profimedia

În 2023 spunea că nu vedetele, ci publicul larg, care l-a apreciat ca om, i-au făcut eforturile să merite.

„Nu știu cum cineva poate crede că toate acestea se pot replica fără mine”, spunea Armani într-un interviu pentru Financial Times în acel an, cu ocazia unui eveniment grandios pe care l-a găzduit la Veneția.

Un imperiu independent

Grupul său include astăzi brandurile Emporio Armani, Armani Exchange și Giorgio Armani, precum și hoteluri și restaurante de lux la nivel global, dar și linii profitabile de produse de frumusețe și obiecte pentru casă.

Fără un plan de succesiune clar, mulți se tem că imperiul se va stinge odată cu moartea lui Armani. Dar în interviul pentru FT spunea că, deși „îi este frică de moarte”, lucrează pentru ca moștenirea și amprenta stilului său să dăinuie.

Nepoatele sale Roberta și Silvana Armani lucrează în grup, iar nepotul său Andrea Camerana este membru al consiliului de administrație. Pantaleo Dell’Orco, responsabilul biroului de stil masculin și colaborator al lui Armani de 46 de ani, a preluat de asemenea un rol tot mai important în companie.

Spre deosebire de mulți dintre colegii săi, Armani a refuzat mereu să vândă compania unor conglomerate franceze de lux. Și deși la un moment dat a deschis posibilitatea unei fuziuni cu un „grup italian”, în cele din urmă a ales să rămână independent.

Fundația Giorgio Armani și protejarea moștenirii

În 2016 a creat Fundația Giorgio Armani, menită nu doar să finanțeze proiecte sociale, ci și să protejeze compania de o eventuală preluare sau destrămare.

Fundația va deține acum o parte, încă nedezvăluită, din imperiul său de modă, restul urmând să revină membrilor familiei, care nu vor avea voie să își vândă părțile către terți.

Dorința sa de a rămâne fidel identității sale creative, chiar și atunci când aceasta nu mai părea atractivă pentru noile generații, precum și faptul că a putut decide singur până la final, l-au determinat să respingă toate ofertele de cumpărare. Glumea adesea că nu ar fi putut suporta să aibă un șef.

Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Giorgio Armani, Milano. Foto. Profimedia

Deși gusturile i s-au schimbat în timp, iar colecțiile mai recente au adus culori vii și modele departe de designurile austere consacrate, Armani a rămas fidel unui stil discret, sofisticat și sobru. Spunea că „nu s-ar fi putut adapta niciodată noilor tendințe [mai stridente]”.

Petrecea vacanțele de vară la casa sa de pe insula siciliană Pantelleria și naviga în Mediterană cu iahtul „Maìn”, porecla mamei sale. La sugestiile repetate de a se retrage și a se bucura de viață, răspundea: „Nu, absolut deloc.”

Un gol de neînlocuit în lumea modei

Cunoscut pentru rigoare, formalism și obsesia pentru estetică, Armani era o prezență intimidantă la sediul companiei din Milano.

Atenția sa la detalii îi frustra și uimea deopotrivă pe apropiați. Verifica personal locurile spectacolelor înainte de fiecare prezentare, schimbând poziția mobilierului sau intensitatea luminii.

O persoană care a lucrat pentru el își amintește cum Armani i-a spus unui angajat că cravata îi era cu 1,5 cm prea lungă și strica echilibrul ținutei.

Controlul său strict asupra companiei lasă acum deschisă întrebarea cine va duce grupul mai departe.

Pentru mulți dintre cei care au lucrat cu el, plecarea sa lasă un gol de neînlocuit. Unii și-au petrecut cea mai mare parte a vieții adulte în preajma lui Armani, un workaholic care se aștepta ca apropiații săi să fie la fel.

La show-ul din 2023 de la Veneția, ultimul de o asemenea amploare, angajații și prietenii au fost vizibil emoționați.

Vedete de la Hollywood și colegi din lumea modei, printre care Santo Versace și Remo Ruffini de la Moncler, s-au alăturat celorlalți într-o ovație de cinci minute la finalul prezentării, în timp ce un Armani cu lacrimi în ochi a făcut reverența și a defilat prin Arsenale din Veneția, vechiul șantier naval al orașului, alături de unul dintre modelele sale preferate, impecabil îmbrăcat într-un smoking.

Giorgio Armani - One Night In Venice
Designerul italian Giorgio Armani, pe podium, la finalul show-ului „One Night Only”, organizat la Arsenale Tese delle Nappe, cu ocazia celei de-a 80-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Foto: Profimedia

Editor : Ștefania Apostol

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
2
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
3
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
4
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
5
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Surpriză de proporții: și-ar fi părăsit iubitul după doar 13 zile pentru marele rival!
Digi Sport
Surpriză de proporții: și-ar fi părăsit iubitul după doar 13 zile pentru marele rival!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu...
zelenski_coalitie_vointa
Concluziile Coaliției de Voință: 26 de țări gata să furnizeze...
intrarea in sala CCR
Judecătorii vor reclama la Curtea Constituțională legea care modifică...
profimedia-0188760105
Luptă pentru putere la Kiev: agențiile de aplicare a legii își reiau...
Ultimele știri
Româncă vânată de poliție de 20 de ani, în Ibiza. „La rumana” este o legendă locală pentru care mulți aleg să lucreze
„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, avertizează Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj
Agenți FBI, îngrijoraţi de noul protocol al administrației Trump care le expune automobilele nemarcate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
EA7 Emporio Armani Milan v Paris Basketball - Turkish Airlines EuroLeague, Unipol Forum, Milan, Milan, Italy - 11 Oct 2024
Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani
ab983143-1f66-486e-b276-e43335ed3ca8
Cele mai spectaculoase apariții de la Festivalul de Film de la Veneția. Vedetele care au furat toate privirile
sebastian stan
Sebastian Stan va juca în „Frankenstein în România”, regizat de Radu Jude. Filmul va include o închisoare CIA și legenda monstrului
Singapore este cel mai scump oraș din lume. Foto: Profim
Cele mai scumpe 10 orașe din lume. Unde se mută „ultra-bogații” planetei
Incident holyywood
Cel puțin 30 de răniți, după ce o mașină a intrat într-o mulțime în Los Angeles. Incidentul a avut loc în zona unei săli de concerte
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru...
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
”Nu cred! Vă băgați singur acul în venă?”. Gigi Becali a spus tot și a surprins pe toată lumea, în direct la...
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...