Giorgio Armani rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari vizionari ai modei. În peste cinci decenii de creație, a schimbat radical felul în care se îmbracă bărbații și femeile, a transformat Hollywood-ul într-o platformă globală de promovare pentru casele de modă și a construit cel mai mare brand privat de lux din lume. Fidel minimalismului său și independenței creative, Armani a refuzat toate ofertele de preluare și a ridicat un imperiu care cuprinde linii vestimentare, produse de frumusețe, hoteluri și restaurante. Cu o avere estimată la peste 12,5 miliarde de euro și o fundație creată pentru a-i proteja moștenirea, designerul italian lasă în urmă o amprentă de neșters asupra industriei și culturii contemporane, relatează Financial Times.

Armani, vizionarul designer italian care a murit la vârsta de 91 de ani, a fondat cel mai mare brand privat de lux din lume, mizând pe minimalism și fiind un pionier al ideii că Hollywood-ul poate fi o platformă de promovare pentru casele de modă.

Mai mult decât oricare alt designer, il signor Armani a înțeles că moda nu înseamnă doar haine, ci un stil de viață, și a schimbat nu doar modul în care se îmbracă bărbații și femeile, ci și felul în care mănâncă, călătoresc și își decorează casele, remodelând astfel întreaga industrie a modei.

Începuturile unui destin neașteptat

Născut la Piacenza, la sud de Milano, în 1934, Armani a fost al doilea dintre trei copii.

Designerul Giorgio Armani (născut la 11 iulie 1934), fotografiat la vârsta de 8 ani, alături de fratele său mai mare, Sergio, și sora sa, Rosanna, în Piacenza, Italia, 1942. Foto: Profimedia

Familia s-a mutat în capitala modei italiene în anii 1950, exact când el a renunțat la studiile de medicină și s-a alăturat echipei de design de la marele magazin La Rinascente, ca decorator de vitrine.

Deși nu avea o educație formală în modă, a ajuns să creeze pentru Hitman, brandul lui Nino Cerruti, înainte de a-și fonda propria casă de modă în 1975, alături de arhitectul Sergio Galeotti. El credea că un costum ar trebui să fie la fel de comod ca un tricou și o pereche de pantaloni, hainele lui preferate pe care le-a purtat toată viața.

„Ar trebui să ofere încredere, dar să nu definească personalitatea”, spunea el.

Minimalismul care a redefinit costumul masculin

Interpretarea sa „deconstruită” a sacoului masculin a fost opusul costumului rigid de pe Savile Row și a rămas semnătura stilului masculin Armani. Momentul decisiv a venit în 1980, când l-a îmbrăcat pe Richard Gere în filmul American Gigolo.

Actorul Richard Gere, în filmul „American Gigolo”. Foto. Profimedia

În 1983, Armani și-a deschis un birou la Los Angeles, primul designer care a făcut acest pas cu scopul clar de a îmbrăca vedete.

Actorul Richard Gere și actrița Lauren Hutton, alături de designerul Giorgio Armani. Foto: Getty Images

Costumele sale au devenit uniforma studiourilor de la Hollywood, iar rochiile sale de seară cu mărgele au dominat covorul roșu, purtate de Anjelica Huston, Jodie Foster și Michelle Pfeiffer.

Când brandurile rivale au văzut ecoul în presă, s-a născut sinergia modernă dintre modă și film, iar Armani a rămas consacrat ca un pionier al afacerilor, un rol pe care l-a asumat pentru tot restul carierei.

Armani spunea că nu ar fi devenit omul și designerul care a fost fără influența cinematografiei, pe care o numea „o sursă constantă de idei și inspirație, o mină de imagini din care să extrag și să construiesc lumea mea”.

Istoricii modei îl consideră unul dintre cei mai influenți creatori din ultimele cinci decenii. În Italia, unde a ajuns al doilea cel mai bogat om din țară, cu o avere de peste 12,5 miliarde de euro, Armani era considerat un tezaur național, care a depășit granițele industriei de lux.

Designerul Giorgio Armani, fotografiat la Milano, pe 15 noiembrie 1990. Foto: Profimedia

În 2023 spunea că nu vedetele, ci publicul larg, care l-a apreciat ca om, i-au făcut eforturile să merite.

„Nu știu cum cineva poate crede că toate acestea se pot replica fără mine”, spunea Armani într-un interviu pentru Financial Times în acel an, cu ocazia unui eveniment grandios pe care l-a găzduit la Veneția.

Un imperiu independent

Grupul său include astăzi brandurile Emporio Armani, Armani Exchange și Giorgio Armani, precum și hoteluri și restaurante de lux la nivel global, dar și linii profitabile de produse de frumusețe și obiecte pentru casă.

Fără un plan de succesiune clar, mulți se tem că imperiul se va stinge odată cu moartea lui Armani. Dar în interviul pentru FT spunea că, deși „îi este frică de moarte”, lucrează pentru ca moștenirea și amprenta stilului său să dăinuie.

Nepoatele sale Roberta și Silvana Armani lucrează în grup, iar nepotul său Andrea Camerana este membru al consiliului de administrație. Pantaleo Dell’Orco, responsabilul biroului de stil masculin și colaborator al lui Armani de 46 de ani, a preluat de asemenea un rol tot mai important în companie.

Spre deosebire de mulți dintre colegii săi, Armani a refuzat mereu să vândă compania unor conglomerate franceze de lux. Și deși la un moment dat a deschis posibilitatea unei fuziuni cu un „grup italian”, în cele din urmă a ales să rămână independent.

Fundația Giorgio Armani și protejarea moștenirii

În 2016 a creat Fundația Giorgio Armani, menită nu doar să finanțeze proiecte sociale, ci și să protejeze compania de o eventuală preluare sau destrămare.

Fundația va deține acum o parte, încă nedezvăluită, din imperiul său de modă, restul urmând să revină membrilor familiei, care nu vor avea voie să își vândă părțile către terți.

Dorința sa de a rămâne fidel identității sale creative, chiar și atunci când aceasta nu mai părea atractivă pentru noile generații, precum și faptul că a putut decide singur până la final, l-au determinat să respingă toate ofertele de cumpărare. Glumea adesea că nu ar fi putut suporta să aibă un șef.

Giorgio Armani, Milano. Foto. Profimedia

Deși gusturile i s-au schimbat în timp, iar colecțiile mai recente au adus culori vii și modele departe de designurile austere consacrate, Armani a rămas fidel unui stil discret, sofisticat și sobru. Spunea că „nu s-ar fi putut adapta niciodată noilor tendințe [mai stridente]”.

Petrecea vacanțele de vară la casa sa de pe insula siciliană Pantelleria și naviga în Mediterană cu iahtul „Maìn”, porecla mamei sale. La sugestiile repetate de a se retrage și a se bucura de viață, răspundea: „Nu, absolut deloc.”

Un gol de neînlocuit în lumea modei

Cunoscut pentru rigoare, formalism și obsesia pentru estetică, Armani era o prezență intimidantă la sediul companiei din Milano.

Atenția sa la detalii îi frustra și uimea deopotrivă pe apropiați. Verifica personal locurile spectacolelor înainte de fiecare prezentare, schimbând poziția mobilierului sau intensitatea luminii.

O persoană care a lucrat pentru el își amintește cum Armani i-a spus unui angajat că cravata îi era cu 1,5 cm prea lungă și strica echilibrul ținutei.

Controlul său strict asupra companiei lasă acum deschisă întrebarea cine va duce grupul mai departe.

Pentru mulți dintre cei care au lucrat cu el, plecarea sa lasă un gol de neînlocuit. Unii și-au petrecut cea mai mare parte a vieții adulte în preajma lui Armani, un workaholic care se aștepta ca apropiații săi să fie la fel.

La show-ul din 2023 de la Veneția, ultimul de o asemenea amploare, angajații și prietenii au fost vizibil emoționați.

Vedete de la Hollywood și colegi din lumea modei, printre care Santo Versace și Remo Ruffini de la Moncler, s-au alăturat celorlalți într-o ovație de cinci minute la finalul prezentării, în timp ce un Armani cu lacrimi în ochi a făcut reverența și a defilat prin Arsenale din Veneția, vechiul șantier naval al orașului, alături de unul dintre modelele sale preferate, impecabil îmbrăcat într-un smoking.

Designerul italian Giorgio Armani, pe podium, la finalul show-ului „One Night Only”, organizat la Arsenale Tese delle Nappe, cu ocazia celei de-a 80-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Foto: Profimedia

