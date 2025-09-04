Live TV

Giorgio Armani, un „european convins”: „Naționalismul divizează”. Ce spunea despre Giorgia Meloni și Silvio Berlusconi

giorgio armani
Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Sursa foto: Profimedia Images
Giorgio Armani, celebrul creator de modă care a murit joi la vârsta de 91 de ani, se declara un european convins și avertiza că „naționalismul divizează”. Legendarul designer nu s-a ferit să vorbească, uneori, și despre lideri politici precum Giorgia Meloni sau Silvio Berlusconi.

Giorgio Armani, unul dintre cele mai mari nume din istoria modei, a murit joi, la vârsta de 91 de ani. „Cu o tristețe infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței sale motrice neobosite: Giorgio Armani”, a transmis casa de modă italiană într-un comunicat.

Deși a încercat să evite opiniile politice, Armani și-a exprimat ocazional gândurile despre evenimentele mondiale. Iată câteva dintre reflecțiile sale despre politică și politicieni de-a lungul anilor, potrivit Politico.

Meloni, curajoasă și cu „sacoul ei mic”

La Săptămâna Modei de la Milano, în 2024, Armani a fost întrebat ce părere are despre premierul italian Giorgia Meloni și a părut impresionat de cât de puternică este.

„Cred că are elemente importante în figura ei. Are…” – și apoi a făcut forma a două cercuri, sugerând că, politic vorbind, Meloni „are curaj”. „Nu le are, dar e ca și cum le-ar avea.”

„În privința politicilor și strategiilor guvernului ei, nu sunt atât de informat”, a adăugat el, potrivit Hollywood Reporter. „Mă deranjează uneori să o văd atât de mică și firavă în Europa, printre atâția domni eleganți și impunători; e acolo în sacoul ei mic, dar are un chip frumos.”

Meloni a purtat un costum Armani la prima conferință de presă după ședința inaugurală a cabinetului său, a scris New York Times, și a ales tot Armani pentru prima întâlnire cu liderii UE la Bruxelles.

„Mi-aș dori ca Mario Draghi să fie tatăl meu”

În 2021, președintele Italiei, Sergio Mattarella, și premierul Mario Draghi au vizitat Parisul în prima lor deplasare externă după pandemie și s-au întâlnit cu Armani.

Despre Mattarella, Armani a spus că este „o persoană foarte amabilă. Înțelege că dăm tot ce avem mai bun, mă refer la cei care lucrăm în industria mea, că vrem să revenim la ceea ce eram. Vom reuși.”

La adresa lui Draghi, fostul șef al Băncii Centrale Europene, a avut cuvinte și mai elogioase: „Îmi place mult: i-am admirat mereu atitudinea detașată când e nevoie, dă un sentiment de siguranță care este apreciat. Mi-ar plăcea să-l am ca tată.” Draghi era cu 13 ani mai tânăr decât Armani.

Silvio Berlusconi, „un lider de necontestat”

După moartea lui Silvio Berlusconi, în 2023, Armani l-a descris pe rețelele sociale drept „un lider de necontestat, arhitectul unei schimbări profunde în viața, societatea și afacerile acestei țări”.

„I-am admirat mereu flerul de lider, abilitatea de a-i face pe oameni să creadă în el și simțul său înnăscut pentru afaceri”, a spus designerul. El a adăugat că „este greu de imaginat politica italiană fără el”.

Totuși, în 2015, Armani declara pentru The Times: „Nu-l suport pe Berlusconi. Tot ce face mi se pare vulgar. Modul în care vorbește. Și femeile lui!”

Naționaliștii, „forțele diviziunii” din Europa

În martie, Armani a publicat o scrisoare deschisă în La Repubblica, în care și-a exprimat îngrijorarea față de „forțele tot mai mari ale diviziunii” din Europa.

„În peisajul geopolitic fragil de astăzi, adevărata forță a Uniunii Europene stă în cooperare, sprijin reciproc și unitate. A acționa împreună nu șterge identitatea națiunilor individuale; dimpotrivă, le întărește”, a scris el.

„Fără Europa, suntem micșorați, vulnerabili, expuși ambițiilor celor care cred doar în puterea cuceririi. Nu trebuie să ne permitem să ne fracturăm, trebuie să rămânem uniți și să apărăm principiile democrației”, a adăugat el.

Și-a semnat scrisoarea: „Giorgio Armani, european convins, pacifist convins”.

Melania și Donald Trump

Întrebat în 2017 dacă ar îmbrăca-o pe Melania Trump, Armani a răspuns: „Asta e meseria mea; de ce să nu îmbrac o femeie frumoasă dacă îmi cere? Asta depășește politica.”

Despre soțul ei, Donald, atunci președinte ales al SUA, Armani a spus că „s-a îmbunătățit fizic, e mai suplu, şuvița lui de păr e mai mică și mai puțin ca un știulete. De asemenea, modul în care abordează lucrurile e mai puțin exagerat, mai discret.”

