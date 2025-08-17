Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor

Semnal de alarmă în legătură cu nămolul vândut pe plajele din România. Deși pare o terapie ieftină și la îndemână - o sticlă de nămol cumpărată de pe plajă, specialiștii spun că acesta este adesea refolosit și lipsit de proprietățile terapeutice. Comercianții ambulanți vând nămolul care nu doar că nu ajută la sănătate, ci poate să fie chiar periculos.



Pe plaja de lângă lacul Techirghiol, comercianții ambulanți vând nămolul fără bon, fără vreun control sanitar și fără nicio garanție a calității.

Roxana Țucmeanu - manager Sanatoriul Balnear Techirghiol: Ei recoltează nămol de la malul lacului sau din zona de deversare. Nămolul care deja este utilizat în bazele de tratament. El nu are aceleași proprietăți ca cele pe care le are cel adus din zonele de exploatare.

Nămolul diferă de cel extras cu utilajele speciale din mijlocul lacului: are altă culoare, altă densitate și alt miros.

În spatele sticlelor de câțiva lei se poate ascunde un produs refolosit și lipsit de efectele terapeutice așteptate de miile de turiști ajunși în zonă.

Turistă: Noi îl dăm înapoi, îl dăm înapoi și tot așa. Sunt persoane care îl scot de aici, din partea asta de Ghiol și noi am cumpărat și noi.. asta care este, ce să facem.

Turist: Nu știm de unde îl ia, dar n-am văzut să-l ia de aici. Na, probabil îl iau tot de acolo de unde îl scot ăștia de la Sanatoriu, e un vaporaș acolo..



Turist: Noi am mers personal în lac și l-am scos de pe fundul lacului.



Riscul nu este doar lipsa efectului, ci și apariția problemelor de sănătate.

Liliana Elena Stanciu - medic șef secție recuperare Techirghiol: Este un nămol nesigur din punct de vedere microbiologic, putând apărea o serie întreagă de infecții tegumentare sau este un nămol deja diluat, care nu mai oferă proprietățile terapeutice pe care nămolul le are.

Medicii recomandă ca tratamentele să fie făcute în condiții sigure, sub supraveghere de specialitate, pentru ca efectele să fie benefice și sănătatea să nu fie pusă în pericol.

