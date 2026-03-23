Trecerea la ora de vară creşte riscul de AVC şi infarct. Care sunt recomandările medicilor

Afecțiuni medicale care îți pot afecta somnul. Foto Getty Images
Foto Getty Images

Trecerea la ora de vară poate creşte pentru o perioadă riscul de accident vascular, cardiac şi irascibilitatea, scade concentrarea, spre deosebire de trecerea la ora de iarnă.

Potrivit specialiştilor Compartimentului de Somnologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, schimbarea orei poate avea consecinţe asupra unor persoane, informează Agerpres.

„Pentru organism, consecinţele nu sunt din cele mai bune pentru că nu toţi funcţionăm la fel. Genetic, unii suntem învăţaţi să ne trezim devreme şi atunci impactul la trecerea la ora de vară şi dormitul cu 60 de minute mai puţin va fi, să spunem, un pic mai mic faţă de cei care se culcă mai târziu. Impactul este la fel de mare ca şi la cei care se culcă târziu şi asupra copiilor şi adolescenţilor care sunt la şcoală şi liceu, pentru că, genetic, copiii şi adolescenţii dorm până mai târziu. Dacă urmăriţi presa, o să vedeţi că în Franţa există o iniţiativă legislativă prin care se propune ca şcolile şi liceele să înceapă de la ora 9:00, tocmai pentru a respecta oarecum ritmuri copiilor. În momentul în care deja îi punem să se trezească cu o oră mai devreme, impactul nu va fi unul favorabil", a declarat, pentru Agerpres, dr. Oana Goidescu, medic primar-chirurg cu competenţe în somnologie, în cadrul SJU Buzău.

Pentru a face mai uşoară trecerea de la ora de iarnă la cea de vară, medicii recomandă, în cazul persoanelor care resimt efecte, un antrenament prealabil de adaptare. Până în momentul în care ceasurile se vor da cu o oră înainte, se recomandă ca în fiecare zi somnul să fie redus cu 5-10 minute, astfel încât trecerea bruscă să nu afecteze organismul.

„Cel puţin prima săptămână efectele vor fi cele ale privării de somn pentru că dormim cu o oră mai puţin. Asta înseamnă că suntem mai irascibili, mai nervoşi, mai somnoroşi, mai lipsiţi de concentrare, creşte încărcarea şi stresul cardiac şi există riscul mai crescut în prima săptămână de infarct miocardic, de accident vascular. Impactul acestei treceri la ora de vară este mult mai mare comparativ cu trecerea la ora de iarnă, când dormim cu o oră mai târziu şi care care ne ajută. Acomodarea, în general, durează între o săptămână şi trei săptămâni. Ajungem şi la nişte măsuri care o să minimizeze impactul acestei treceri, un pic de antrenament cu două săptămâni înainte de trecerea la ora de vară, să ne trezim cu 5-10 minute mai devreme în fiecare zi, în felul acesta nu simţim toate cele 60 de minute deodată. Pe urmă sunt măsurile de igienă a somnului, de evitat consumul de cafea, energizante după ora 12:00, după ce trecem la ora de vară, în ideea de a nu perturba somnul de noapte. De evitat somnul de după-amiază pentru a nu prelungi ora de culcare, o mâncare nu foarte consistentă seara, expunere dimineaţa la lumina solară cât mai multă pentru a inhiba secreţia de melatonină dimineaţă astfel încât să nu mai fim atât de somnoroşi”, precizează medicul.

Trecerea la ora de vară poate afecta starea de sănătate a pacienţilor, care deja se confruntă cu probleme de somn.

"În principal sunt pacienţii cu tulburări respiratorii în timpul somnului. Aceşti pacienţi care nu fac terapie vor avea un impact destul de mare pe somnolenţă, pentru că ei deja sunt cu somnolenţă diurnă, cei care nu fac terapie şi care au apnea de somn oricum au somnolenţă diurnă. În momentul în care mai apare şi trezitul cu o oră mai devreme, lucrurile vor fi destul de urâte", subliniază specialistul.

