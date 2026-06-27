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Țara care renunță la ora de vară la solicitarea cetățenilor. „Schimbarea bruscă a orei duce la perturbări ale ceasului biologic”

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Marrakesh (Marrakech) MoroccoJemaa el-Fnaa
Maroc. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Șeful Guvernului, Aziz Akhannouch, a anunțat că Marocul va reveni la fusul orar GMT la sfârșitul verii. Aceasta înseamnă că Marocul va renunța oficial la fusul orar GMT+1. Akhannouch a făcut aceste declarații în fața presei naționale, în urma unei ședințe a Consiliului de Guvern. El a afirmat că decizia a fost luată ca răspuns la solicitările cetățenilor și la discuțiile purtate în cadrul coaliției de guvernare.

El a precizat că sistemul de oră de vară a creat numeroase dificultăți pentru mulți cetățeni, afirmând că guvernul său a decis să răspundă cererilor prin revenirea la ora legală a Marocului, adică GMT, scrie moroccoworldnews.com.

Decizia a fost luată în urma unei evaluări a impacturilor asociate cu fusul orar GMT+1, ținând cont de observațiile și preocupările exprimate în ultimii ani.

Declarațiile lui Akhannouch au venit pe fondul unor petiții în curs de desfășurare care au îndemnat frecvent guvernul să elimine fusul orar GMT+1.

O petiție care a devenit virală a strâns 344.654 de semnatari.

„Adoptarea orei de vară în Maroc reprezintă o provocare zilnică pentru cetățeni și le afectează calitatea vieții. Pentru mulți dintre noi, schimbarea bruscă a orei duce la perturbări continue ale ceasului nostru biologic”, se arată în petiție.

Petiția a subliniat, de asemenea, modul în care fusul orar GMT+1 afectează și are un impact negativ asupra performanțelor academice, educaționale și profesionale ale oamenilor, pe lângă sănătatea lor mentală și fizică.

Un consiliu guvernamental a adoptat în 2018 proiectul de decret 2.18.855, adăugând 60 de minute la ora standard în Maroc pe tot parcursul anului.

Inițial, Marocul a adoptat fusul orar GMT+1 doar în timpul verii, înainte de a decide să îl mențină pe tot parcursul anului. Prin această decizie, Marocul a abolit fusul orar GMT+1 doar în timpul Ramadanului.

Decizia de a menține fusul orar GMT+1 pe tot parcursul anului a stârnit proteste la care au participat sute de elevi din întreaga țară. Mulți elevi au chiulit de la școală și au organizat marșuri și pichetări, atât pentru a protesta la adresa a menținerii fusului orar GMT+1, cât și pentru a solicita guvernului să păstreze orarul școlar tradițional.

 

Editor : M.C

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