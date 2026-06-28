Cât timp îți ia să adormi și ce spune asta despre starea de sănătate. De ce nu este un semn bun dacă te ia somnul foarte repede

Adormi în doar câteva minute sau te zvârcolești timp de zeci de minute sau chiar ore care îți par fără sfârșit? Cât de repede adormi poate spune multe despre sănătatea ta, atrag atenția experții.

Majoritatea oamenilor ar trebui să adoarmă în 10-20 de minute, spune Michelle Drerup, specialistă în medicina comportamentală a somnului la Clinica Cleveland.

Dacă adormi într-un timp foarte scurt, nu este neapărat un semn bun, spune Drerup, iar dacă adormi în decurs de un minut, asta poate sugera o problemă de somn. Adormirea prea rapidă ar putea fi un semn că nu te odihnești suficient și că organismul este obosit.

Somnolența din timpul zilei, problemele de concentrare și reacțiile fizice lente, schimbările frecvente de dispoziție sunt semne de avertizare, explică specialista.

„Pe termen lung, privarea cronică de somn poate duce la o serie de probleme de sănătate, inclusiv obezitate, diabet, boli cardiovasculare și chiar deces prematur”, avertizează experții de la Harvard Medical School.

Și adormirea lentă poate fi, de asemenea, un semn rău pentru sănătatea generală. Asta poate însemna că te numeri printre milioanele de oameni care suferă de insomnie.

Insomnia este o tulburare de somn cauzată de obicei de stres, dar insomnia cronică poate fi legată de afecțiuni precum tulburări respiratorii, gastrointestinale sau neurologice, potrivit UCLA Health.

„Oamenii pot suferi de sindromul picioarelor neliniștite în timpul noapții, fapt ce poate contribui la insomnie. De asemenea, pot suferi de apnee în somn, care poate contribui la insomnie. Pot avea coșmaruri, anxietate sau depresie”, a declarat Dr. Khaled Almadhoun, citat de The Independent, precizând că „persoanele care suferă de depresie au un risc de trei ori mai mare de insomnie”.

Persoanele în vârstă, care sunt mai predispuse la probleme cronice de sănătate, au mai multe probleme de somn. La fel se întâmplă și în cazul femeilor, din cauza fluctuațiilor hormonale, potrivit Michigan Medicine.

Pe termen lung, insomnia poate crește riscul de boli de inimă, hipertensiune arterială și diabet, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Cum poți îmbunătăți calitatea somnului

Există măsuri pe care le poți lua pentru a-ți îmbunătăți calitatea somnului, însă e posibil să nu fie o soluție rapidă.

Evitarea timpului petrecut în fața ecranelor cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare poate ajuta creierul să se relaxeze, menținerea camerei răcoroase și întunecate poate limita, de asemenea, distragerile care afectează somnul, iar menținerea unui program de somn îi poate spune corpului că este timpul să se odihnească.

Dacă ai dificultăți în a adormi cel puțin trei nopți pe săptămână, și dacă persistă timp de trei luni, este posibil să aveți insomnie cronică.

„În acel moment, cel mai bine este să discuți cu un medic pentru a afla de ce se întâmplă”, a spus Drerup. „Privește somnul ca pe o investiție. Acest lucru poate face o mare diferență în viața ta de zi cu zi și în starea de sănătate generală. Nu îți poți permite să faci rabat la somn sau să ignori semnele.”

Editor : A.P.