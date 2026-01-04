Calendarul foilor de ceapă, o tradiție veche de secole, arată cum vor fi lunile noului an, ploioase sau secetoase. Pentru a stabili prognoza meteo, se folosesc 12 foi de ceapă, presărate cu sare și lăsate apoi peste noapte. În funcție de apa rămasă, strămoșii își dădeau seama dacă va fi un an bun pentru agricultură sau nu. În Oltenia, tradiția este respectată și astăzi în unele gospodării.

Bunica Sofia face calendarul foilor de ceapă în fiecare an. Pregătește 12 foi de ceapă, una pentru fiecară lună a anului, apoi pune în ele sare. Foile sunt lăsate apoi, timp de o zi și o noapte, pe prispă. Prin acest obicei transmis din generație în generație află cum va fi vremea în noul an. Prognoza tradițională e stabilită în funcție de apa adunată în fiecare foaie.

„Ianuarie puțină apă, poate ninge. Februarie nu prea, e cam secetoasă. Martie... nu plouă mult. Aprilie secetoasă. Mai - plouă și în mai”, spune bunica Sofia.



Strămoșii făceau calendarul foilor de ceapă pentru a-și da seama dacă va fi un an bun pentru agricultură.

„Anul acesta o să fie ploios, an bun, bogat. Se fac recoltele. Septembrie se anunță ploiasă, atunci se seamănă grâu, ar trebui să nu întârzie”, spune un localnic.

„Sunt foarte multe femei care încă practică ursitul lunilor. Se ursește fiecare lună din an, tocmai pentru a vedea care lună e mai secetoasă sau mai ploioasă”, spune muzeograful Liviu Olteanu.

Un alt obicei care se păstrează în Oltenia este număratul ulucilor din gard.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia