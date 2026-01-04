Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene pentru agricultură și procesare. Ce finanțări pot accesa fermierii români

Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene vor fi disponibile pentru investiţii în agricultură şi procesare, prin intervenţiile care urmează să fie lansate în primele două luni ale acestui an, potrivit calendarului estimativ de depunere a cererilor de finanţare aferent Planului Strategic PAC 2023–2027.

Cea mai mare sumă, de 169,5 milioane de euro, este prevăzută pentru intervenţia DR-12 – Consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent instalaţi, sesiunea de depunere fiind estimată să se deschidă pe 30 ianuarie.

O altă intervenţie majoră este DR-16 – Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi, cu o alocare de 151,3 milioane de euro, programată să fie lansată pe 19 ianuarie 2026.

Sprijin pentru fermele mici şi sectoare specializate

Pentru DR-14 – Investiţii în fermele de mici dimensiuni, fondurile disponibile se ridică la 108 milioane de euro, iar sesiunea este estimată să fie deschisă la finalul lunii februarie, pe 27 februarie 2026.

Tot în februarie sunt programate şi alte intervenţii:

DR-17 – Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă: 45 milioane de euro (2 februarie 2026);

DR-19 – Investiţii neproductive la nivel de fermă: 11,7 milioane de euro (9 februarie 2026);

DR-21 – Investiţii pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA): 10 milioane de euro (13 februarie 2026);

DR-18 – Investiţii în floricultură, plante medicinale şi aromatice: 5 milioane de euro (23 februarie 2026).

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare pentru intervenţiile din cadrul Pilonului II – Dezvoltare Rurală al Planului Strategic PAC 2023–2027 a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

CITEȘTE ȘI: Fermierii români care cultivă cartofi pot primi finanțare de până la 2 milioane de euro. Proiectele pot fi depuse din ianuarie 2026

Editor : A.D.