Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare

Licitația organizată marți în Capitală, prin care au fost scoase la vânzare 34 de tablouri care i-au aparținut lui Darius Vâlcov, condamnat pentru corupție, a adus în conturile ANAF Craiova aproape 800.000 de euro.

O sumă obţinută de 791.450 de mii de Euro şi un procent de adjudecare de 100% este rezultatul realizat de „Licitaţia unei părţi a Colecţiei Darius Vâlcov”, organizată de Casa de Licitaţii A10 by Artmark marţi, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală.

Potrivit unui comunicat al organziatorului licitației citat de Agerpres, evenimentul a durat aproape trei ore şi a prezentat publicului 34 de lucrări - picturi în ulei, acuarele, guaşe, serigrafii şi desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală.

Între cele mai importante rezultate ale serii se numără două picturi de Nicolae Grigorescu - „Car cu boi, pe cale de dimineaţă” şi „Car cu boi, la asfinţit”, adjudecate cu 170.000 de Euro fiecare, trei mici picturi de Nicolae Tonitza - „Portretul Ecaterinei”, guaşa „Tătăroaice la Balcic” şi „Peisaj în Franţa” (din anii '20), adjudecate pentru 76.000, 30.000, respectiv 12.000 de euro, şi „La relation” (din 1952), o pictură de Victor Brauner, adjudecată pentru 150.000 de euro.

În aceeaşi licitaţie, un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (realizat în 1959), a fost adjudecat pentru 28.000 de euro.

Casa de licitații anunţa, în urmă cu o lună, că o parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, între care un desen unic de Pablo Picasso, dar şi două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei „carelor cu boi”, vor fi scoase la licitaţie pe 17 februarie.

Valorificarea a avut loc în cadrul procedurii de executare silită iniţiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Lucrările au fost achiziţionate, de-a lungul timpului, în licitaţii autohtone de artă şi internaţionale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby's şi Christie's Londra ori Artcurial Paris, potrivit organizatorului licitației din Capitală.

Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv în mai 2023, la șase ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență și spălare de bani în așa-numitul „Dosar al Tablourilor”. Înainte de pronunțarea sentinței, fostul ministru a fugit în Italia, unde a fost ulterior reținut și extrădat în România în august 2023. Fostul ministru va executa doar 5 ani, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis la 4 noiembrie 2025 diminuarea pedepsei, după ce Vâlcov a depus un recurs în casație, admis de magistrații Curții supreme.

