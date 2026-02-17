Live TV

Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare

Data actualizării: Data publicării:
darius valcov-INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Darius Valcov. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Licitația organizată marți în Capitală, prin care au fost scoase la vânzare 34 de tablouri care i-au aparținut lui Darius Vâlcov, condamnat pentru corupție, a adus în conturile ANAF Craiova aproape 800.000 de euro.

O sumă obţinută de 791.450 de mii de Euro şi un procent de adjudecare de 100% este rezultatul realizat de „Licitaţia unei părţi a Colecţiei Darius Vâlcov”, organizată de Casa de Licitaţii A10 by Artmark marţi, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală.

Potrivit unui comunicat al organziatorului licitației citat de Agerpres, evenimentul a durat aproape trei ore şi a prezentat publicului 34 de lucrări - picturi în ulei, acuarele, guaşe, serigrafii şi desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală.

Între cele mai importante rezultate ale serii se numără două picturi de Nicolae Grigorescu - „Car cu boi, pe cale de dimineaţă” şi „Car cu boi, la asfinţit”, adjudecate cu 170.000 de Euro fiecare, trei mici picturi de Nicolae Tonitza - „Portretul Ecaterinei”, guaşa „Tătăroaice la Balcic” şi „Peisaj în Franţa” (din anii '20), adjudecate pentru 76.000, 30.000, respectiv 12.000 de euro, şi „La relation” (din 1952), o pictură de Victor Brauner, adjudecată pentru 150.000 de euro.

În aceeaşi licitaţie, un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (realizat în 1959), a fost adjudecat pentru 28.000 de euro.

Casa de licitații anunţa, în urmă cu o lună, că o parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, între care un desen unic de Pablo Picasso, dar şi două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei „carelor cu boi”, vor fi scoase la licitaţie pe 17 februarie.

Valorificarea a avut loc în cadrul procedurii de executare silită iniţiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Lucrările au fost achiziţionate, de-a lungul timpului, în licitaţii autohtone de artă şi internaţionale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby's şi Christie's Londra ori Artcurial Paris, potrivit organizatorului licitației din Capitală.

Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv în mai 2023, la șase ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență și spălare de bani în așa-numitul „Dosar al Tablourilor”. Înainte de pronunțarea sentinței, fostul ministru a fugit în Italia, unde a fost ulterior reținut și extrădat în România în august 2023. Fostul ministru va executa doar 5 ani, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis la 4 noiembrie 2025 diminuarea pedepsei, după ce Vâlcov a depus un recurs în casație, admis de magistrații Curții supreme.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
3
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
micula1
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză lui Viorel Micula într-un proces cu statul român
firma anaf de la intrarea in cladire
Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare pentru contribuabili
klaus si carmen iohannis
Dosarul pentru recuperarea banilor încasaţi drept chirie de Klaus Iohannis a fost strămutat la Tribunalul Hunedoara
Obiecte interzise în coletele internaționale. Ce nu au voie românii să trimită în străinătate prin poștă sau curier. Foto Shutterstock
Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE intră la prima raportare. Până când pot declara firmele de curierat livrările din ianuarie
sediul anaf
Control ANAF la o firmă de exploatare a agregatelor minerale din Giurgiu. Prejudiciul estimat se ridică la 12,4 milioane de lei
Recomandările redacţiei
Alexei Navalnîi / Vladimir Putin
Navalnîi, „cobai” într-un experiment mortal? De ce ar fi folosit...
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
marco rubio da noroc cu viktor orban
Mesajul pro-Viktor Orban al lui Marco Rubio alimentează temerile UE...
zapada-drum-blocat-1536x800
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod...
Ultimele știri
Irineu Darău anunță actualizarea Masterplanului pentru investițiile în turism. „Realitatea din teren s-a schimbat”
JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind pensiile magistraților. Proiectul este constituțional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online