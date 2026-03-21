Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Mesajul lui Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre

Cea mai mare expoziţie din Europa dedicată lui Constantin Brâncuşi, la 150 de ani de la naşterea marelui sculptor român, s-a deschis vineri, la Berlin la Neue Nationalgalerie, anunţă preşedintele Nicuşor Dan, care îşi exprimă bucuria că alături de preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, şi de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie şi ne unesc. „Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaştere a valorii noastre, a identităţii noastre şi a contribuţiei pe care am adus-o lumii prin una dintre personalităţile care au marcat arta modernă în secolul XX”, consideră preşedintele.

„Cea mai mare expoziţie din Europa dedicată lui Constantin Brâncuşi, la 150 de ani de la naşterea marelui sculptor român, s-a deschis ieri la Berlin la Neue Nationalgalerie. Sunt bucuros că, alături de Preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, şi de Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie şi ne unesc. Expoziţia, realizată în colaborare cu Centre Pompidou, beneficiază, de asemenea, de sprijin instituţional din partea Ambasadei României în Republica Federală Germania şi a Institutului Cultural Român, prin Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin. Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaştere a valorii noastre, a identităţii noastre şi a contribuţiei pe care am adus-o lumii prin una dintre personalităţile care au marcat arta modernă în secolul XX”, a scris preşedintele pe Facebook.

El afirmă că, reunind peste 150 de lucrări – sculpturi, fotografii, filme şi documente de arhivă – aceasta propune o perspectivă amplă asupra operei lui Brâncuşi şi a influenţei sale asupra modernismului european. Publicul poate descoperi atât lucrări emblematice, precum „Sărutul”, „Muza adormită” sau „Pasărea în spaţiu”, cât şi o reconstrucţie parţială a atelierului său parizian de pe Impasse Ronsin.

O altǎ expoziţie dedicatǎ anului Brâncuşi, aflată sub Înaltul Patronaj al preşedinţilor României şi Italiei, poate fi vǎzutǎ pânǎ pe 19 iulie la Roma, la Muzeul Mercati di Traiano, precizează Nicuşor Dan, care postează şi imagini din expoziţie.

Imagini de la deschiderea expoziției de la Berlina: oamenii au stat la coadă

Expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile infinitului” este curatoriată de Muzeul Naţional de Artă al României, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă din Craiova şi Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” şi face parte din calendarul Anului Cultural România – Italia 2026. Cetǎţenii români şi moldoveni au accesul gratuit.

„Felicit ambasadele României de la Paris, Berlin şi Roma pentru implicare şi efortul de a organiza aceste expoziţii care cresc vizibilitatea României în Europa şi vǎ invit să descoperiţi această moştenire europeană pe care Constantin Brâncuşi ne-a lăsat-o tuturor”, notează preşedintele Nicuşor Dan.

