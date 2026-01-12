Live TV

Video Eșec pe bani europeni, la Galați. Motivul pentru care biblioteca, renovată 90%, a fost abandonată de constructor: „Nu e ceva nou”

Data publicării:
echipament constructor santier
Eșec pe bani europeni - așa poate fi descrisă reabilitarea clădirii de patrimoniu european, care găzduiește biblioteca județeană din Galați. Constructorul a intrat în faliment când mai avea doar 10% până la finalizarea proiectului. Acum, Consiliul Județean Galați trebuie să reia licitația pentru a găsi un alt constructor. „Nu e ceva nou”, spun cu amărăciune localnicii. 

Modernizarea sediului bibliotecii județene din Galați a început la jumătatea anului 2024 și trebuia să fie gata în urmă cu două luni. Investiția este de două milioane de euro, bani europeni.

„Clădirea bibliotecii este fostul sediu al Comisiei Europene a Dunării. De asemenea, este monument istoric, dar și de patrimoniu european”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Din păcate, constructorul nu și-a dus treaba la bun sfârșit. A existat o perioadă în care a avut foarte puțini angajați pe șantier: 1, 2, maximum 3 angajați sau niciunul”, povestește directorul bibliotecii, Corina Dobre.

Contractul a fost reziliat, iar muncitorii au dispărut. Au abandonat chiar și uneltele de lucru pe holurile bibliotecii.

„Sunt ale celor care au lucrat aici, au rămas pe șantier. Constructorul nu a mai trecut pe-aici... Înțeleg că a avut foarte mari probleme și cu furnizorii, pentru că nu și-a achitat facturile”, mai spune Corina Dobre.

„Furnizorii i-au pus poprire pe conturi, nu și-a mai putut încasa banii și s-a cerut insolvența. Ca atare, ca să nu pierdem finanțarea pentru a finaliza acest proiect cu finanțare europeană, am reziliat contractul cu ei”, explică Costea Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Autoritățile vor organiza o nouă licitație peste zece zile.

„E păcat! Clădirea e foarte frumoasă”, spune o localnică.

„După câte știu, era în renovare și văd că au dat schela jos. Constructorul a intrat în insolvență? Nu e ceva nou”, constată altcineva.

Constructorul nu a putut fi contactat. Biblioteca Județeană din Galaţi a început să funcționeze în 1890, iar astăzi numără aproape 1,1 milioane de cărți, documente, reviste și colecții rare.

