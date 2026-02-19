Operele lui Brâncuși: Unde pot fi admirate cele mai cunoscute sculpturi - de la „Coloana Infinitului” la „Pasărea Măiastră”

Miercuri, 19 februarie 2026, România marchează Ziua lui Constantin Brâncuși, omagiind viața și opera unuia dintre cei mai influenți artiști români ai secolului XX. Prin formele sale simple și simbolismul profund, Brâncuși a transformat arta modernă, lăsând o moștenire culturală remarcabilă, apreciată atât în țară, cât și în colecțiile de prestigiu ale lumii.

Operele lui Brâncuși au inspirat generații întregi de artiști și au consolidat recunoașterea internațională a artei românești, transformând creațiile sale în repere culturale de referință la nivel mondial.

Cine a fost Constantin Brâncuși

Constantin Brâncuși (1876-1957) se numără printre cei mai importanți sculptori români și pionieri ai artei moderne la nivel mondial. Originar din satul Hobița, județul Gorj, Brâncuși și-a început studiile la Școala de Arte Frumoase din București, continuându-le la Paris, unde s-a integrat în cercul artiștilor avangardiști ai începutului de secol XX.

Opera sa se distinge prin forme purificate și esențiale, încărcate de simbolism și adesea inspirate din tradițiile și folclorul românesc. Refuzând ornamentele inutile, Brâncuși a căutat mereu esența obiectului și a materiei, conferind lucrărilor sale o expresivitate atemporală și o eleganță minimalistă care continuă să fascineze și să inspire.

Cele mai cunoscute sculpturi ale lui Constantin Brâncuși

Operele lui Brâncuși în România

România găzduiește unele dintre cele mai valoroase lucrări ale lui Constantin Brâncuși, expuse atât în spații publice, cât și în muzee, oferind o perspectivă amplă asupra geniului său artistic.

Târgu Jiu - Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”

Cel mai emblematic loc dedicat lui Brâncuși este Târgu Jiu, unde sculptorul a creat un ansamblu monumental în memoria eroilor din Primul Război Mondial. Aceste opere pot fi admirate gratuit, în aer liber, și includ:

„Coloana Infinitului” - simbol al continuității și nemuririi, cu motive geometrice care sugerează ascensiunea către infinit;

„Masa Tăcerii” - un spațiu de reflecție și comuniune, conceput pentru a aduce oamenii împreună într-un gest de introspecție colectivă;

„Poarta Sărutului” - evocă iubirea și legătura dintre oameni, prin linii armonioase care inspiră protecție și unitate.

Ansamblul poate fi vizitat pe tot parcursul zilei, însă lumina dimineții sau a după-amiezii asigură cele mai bune condiții pentru fotografiere.

Muzeul de Artă Craiova

Muzeul de Artă din Craiova găzduiește una dintre cele mai valoroase colecții de lucrări ale lui Constantin Brâncuși din România, incluzând atât sculpturi timpurii, cât și opere consacrate. Accesul se face cu bilet, iar elevii și studenții pot beneficia de reduceri sau gratuități conform politicii muzeului. Printre lucrările expuse se numără:

„Sărutul” - prezentat pentru prima dată în 1910; varianta în gips a fost expusă la Armory Show, New York, 1913, surprinzând doi tineri uniți într-o îmbrățișare;

„Tors (Coapsa)” - sculptură în marmură albă, prezentată la Salonul Oficial din București în 1912 și expusă permanent din 1964;

„Cap de Copil” - lucrare timpurie, expusă permanent din 1956 în Cabinetul Constantin Brâncuși;

„Orgoliu” - prima sculptură turnată în bronz a artistului, realizată prin tehnica „ceară pierdută”;

„Domnișoara Pogany” - modelul pictoriței Margaret Pogany; varianta în gips a devenit celebră la Armory Show, New York, 1913;

„Vitelius” - prima operă muzeală a sculptorului, realizată în 1898;

„Ecorșeu” - singurul exemplar păstrat intact, turnat în ghips în 1901 și expus la Ateneul Român în 1903;

„Scaun colțar” - lucrare din perioada școlii de artă, cu ornamente florale și vegetale, ilustrând începuturile creativității lui Brâncuși.

Muzeul Național de Artă, București

La București, Muzeul Național de Artă al României păstrează sculpturi mai mici și studii pregătitoare pentru lucrările monumentale ale lui Brâncuși, oferind vizitatorilor o perspectivă asupra procesului său creativ. Accesul se face pe bază de bilet, cu reduceri pentru elevi și studenți, iar vizitarea muzeului reprezintă o ocazie rară de a admira opere originale și schițe care nu sunt expuse în spațiile publice.

Colecțiile internaționale ale artistului

Deși o parte semnificativă a operelor sale se află în colecții internaționale, Constantin Brâncuși și-a lăsat amprenta în capitale ale artei precum Paris și New York, unde creațiile sale continuă să fascineze publicul și artiștii contemporani.

La Paris, muzeele de artă modernă păstrează lucrări iconice precum „Calea sărutului” („Le Baiser”) și „Pasărea măiastră” („L’Oiseau dans l’espace”), expresii ale stilului său purificat și simplificat, dar încărcat de o forță expresivă remarcabilă. Aceste opere continuă să inspire și să provoace reflecție, demonstrând universalitatea limbajului său artistic.

În Statele Unite, Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA) găzduiește mai multe dintre creațiile lui Brâncuși, inclusiv celebra „Pasărea măiastră”, confirmând aprecierea internațională pentru sculptorul român și relevanța contribuției sale în istoria artei moderne.

Expozițiile dedicate lui Brâncuși atrag anual mii de vizitatori, iar operele sale sunt studiate în școli de artă, publicații de specialitate și muzee din întreaga lume

