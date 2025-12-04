Victor Rebengiuc a declarat, în cadrul discursului de joi, 4 decembrie, susținut după ce a primit Premiul România Europeană 2025, că refuză ca numele lui să fie acordat unei străzi sau unei stații de transport public. Actorul în vârstă de 92 de ani a explicat că e suficient că numele lui „există pe genericele filmelor în care am jucat” sau că va fi menționat „în materialele critice sau legate de istoria teatrului care vor apărea”.

Victor Rebengiuc a primit joi, 4 decembrie, premiul România Europeană 2025, acordat de președintele Nicușor Dan. Detalii, aici.

„În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi, pentru că ar produce mari încurcături locuitorilor acelor străzi, dacă adresa ar fi pe numele Rebengiuc și nu ar ști poșta unde s-o distribuie și m-ar înjura tot timpul (...) Nu aș vrea să onorez cu numele meu o stație de troleibuz sau tramvai. Nu e nevoie să fie pomenit numele meu, există pe genericele filmelor în care am jucat, în materialele critice sau legate de istoria teatrului care vor apărea va fi pomenit și numele meu acolo, dar așa, să pui un nume de stradă, nu mi-ar plăcea”, a transmis actorul, în discursul susținut la finalul ceremoniei.

