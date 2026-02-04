Kelemen Hunor, după raportul SUA: Suntem exemplul negativ în disputa dintre Washington și Bruxelles. Ce propune liderul UDMR

Live TV

Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat, miercuri, după raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA, în care se face referire la anularea alegerilor din 2024, că România trebuie să lămurească această problemă cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru pe termen scurt, pentru că este credibilitatea țării este în joc.

Potrivit lui Kelemen Hunor, singura soluţie viabilă este un raport din partea Parlamentului, el adăugând că serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport, pentru că nu e treaba lor şi nici preşedintele nu poate să vină cu mai mult, fiindcă el coordonează activitatea serviciilor.

„Noi, în societate, în continuare avem această dezbatere despre anularea alegerilor din 2024. Sigur, niciodată nu o să fie toată lumea lămurită, dar măcar marea majoritate a oamenilor trebuie lămurită, trebuie explicată. Deci, avem o problemă în interiorul României. După aceea avem o problemă cu partenerul nostru strategic, cu Statele Unite. Acolo reapare această chestiune şi nu e problema dacă România era ţinţă, fiindcă, într-adevăr, în acest context, nu este România ţinţa principală, dar noi suntem exemplul dat, negativ, în această dispută între Washington şi Bruxelles, privind libertate de exprimare şi aşa mai departe”, a declarat liderul UDMR la Europa FM.

Kelemen a precizat că urmează Conferinţa de Securitate de la Munchen, undeva spre 20 februarie, unde iarăşi se va discuta despre acest aspect.

„Rămânem în memoria instituţională a Congresului, a Departamentului, de stat, a administraţiei, si dacă pleacă, la un moment dat, administraţia actuală, şi dacă vine o altă administraţie, acolo rămânem, în memoria instituţională, aşa cum am rămas acolo, după ce a plecat Biden. Deci, în acest punct de vedere, trebuie să lămurim şi cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru pe termen scurt, fiindcă credibilitatea noastră este în joc, credibilitatea rămâne”, a afirmat Kelemen Hunor.

„De aceea, eu cred că în acest moment, singura soluţie viabilă este un raport din partea Parlamentului. Suntem în întârziere”, a adăugat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a subliniat că serviciile secrete nu o să vină niciodată cu niciun raport, că nu e treaba lor”.

„Preşedintele nu poate să vină cu mai mult, fiindcă el coordonează activitatea serviciilor secrete. Şi, la un moment dat, printr-un control parlamentar asupra SRI-ului, sau printr-o comisie specială, asta poate fi stabilită, este în interesul statului român să facă lumină”, a menţionat Kelemen Hunor.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic. Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, adaugă Comisia Juridică.

