Live TV

SUA au atacat ținte ale Statului Islamic în Siria: „Înfrângerea definitivă face ca America, regiunea și lumea să fie mai sigure”

Data publicării:
sua - atac isis siria
Imagine cu caracter ilustrativ. Atac SUA împotriva unor ținte ISIS din Siria. Foto: Captură video X/ U.S. Central Command

Comandamentul Central al SUA a declarat miercuri că a efectuat cinci atacuri împotriva mai multor ținte ale Statului Islamic în Siria, inclusiv un depozit de arme cu 50 de muniții de precizie, relatează Reuters.

Atacurile au fost efectuate între 27 ianuarie și 2 februarie.

„Atacarea acestor ținte demonstrează concentrarea și hotărârea noastră continuă de a preveni renașterea ISIS în Siria”, a spus amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM. „Operarea în coordonare cu forțele coaliției și ale partenerilor pentru a asigura înfrângerea definitivă a ISIS face ca America, regiunea și lumea să fie mai sigure”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Forțele SUA și ale partenerilor au lansat operațiunea Hawkeye Strike, după un atac din 13 decembrie asupra forțelor americane și siriene din Palmyra.  Conform sursei citate, ambuscada ISIS a dus la moartea a doi membri ai armatei americane și a unui interpret american.

„După aproape două luni de operațiuni țintite, peste 50 de teroriști ISIS au fost uciși sau capturați. Forțele CENTCOM l-au ucis pe Bilal Hasan al-Jasim în timpul unui atac deliberat în nord-vestul Siriei, pe 16 ianuarie. Liderul terorist era direct legat de atacatorul ISIS responsabil pentru atacul din 13 decembrie”, a mai transmis Comandamentul Central al SUA pe X.

Citește și:

Trump a ordonat trimiterea de soldați într-o nouă țară. Unde va fi dislocat contigentul și care este scopul acestuia

Lider al unei grupări siriene afiliate al-Qaida, ucis într-o operațiune a americanilor

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
4
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin Ahmed al Sharaa
Vladimir Putin se întâlnește cu noul președinte al Siriei. Liderul de la Damasc cere extrădarea fostului dictator Bashar al-Assad
soldati rusi
„Rușii vor fi rugați să plece”. Noua conducere a Siriei vrea să expulzeze soldații lui Putin dintr-o bază militară importantă
Armata SUA, marina us navy us army
Lider al unei grupări siriene afiliate al-Qaida, ucis într-o operațiune a americanilor
Abu Mohamed al-Jolani. Foto: Profimedia Images
Kurda devine limbă națională în Siria, în timp ce armata lui Ahmed al-Sharaa se luptă cu kurzii în nordul țării
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la cele...
ID284175_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul premierului la acuzațiile SUA despre influențarea...
maşini Dacia produse la uzina Mioveni pe trailer
Val de concedieri voluntare la Dacia: unu din 10 angajați Dacia vor...
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului...
Ultimele știri
Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Giurgiu, după scufundarea unei nave. Ce spun specialişti de la „Apele Române”
Kelemen Hunor, după raportul SUA: Suntem exemplul negativ în disputa dintre Washington și Bruxelles. Ce propune liderul UDMR
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Kelemen Hunor, care vrea scăderea impozitelor locale: Trebuie schimbată legea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu a semnat și revine în SuperLiga după 8 ani. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer...
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani”
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”