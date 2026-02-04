SUA au atacat ținte ale Statului Islamic în Siria: „Înfrângerea definitivă face ca America, regiunea și lumea să fie mai sigure”

Comandamentul Central al SUA a declarat miercuri că a efectuat cinci atacuri împotriva mai multor ținte ale Statului Islamic în Siria, inclusiv un depozit de arme cu 50 de muniții de precizie, relatează Reuters.

Atacurile au fost efectuate între 27 ianuarie și 2 februarie.

„Atacarea acestor ținte demonstrează concentrarea și hotărârea noastră continuă de a preveni renașterea ISIS în Siria”, a spus amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM. „Operarea în coordonare cu forțele coaliției și ale partenerilor pentru a asigura înfrângerea definitivă a ISIS face ca America, regiunea și lumea să fie mai sigure”.

Forțele SUA și ale partenerilor au lansat operațiunea Hawkeye Strike, după un atac din 13 decembrie asupra forțelor americane și siriene din Palmyra. Conform sursei citate, ambuscada ISIS a dus la moartea a doi membri ai armatei americane și a unui interpret american.

„După aproape două luni de operațiuni țintite, peste 50 de teroriști ISIS au fost uciși sau capturați. Forțele CENTCOM l-au ucis pe Bilal Hasan al-Jasim în timpul unui atac deliberat în nord-vestul Siriei, pe 16 ianuarie. Liderul terorist era direct legat de atacatorul ISIS responsabil pentru atacul din 13 decembrie”, a mai transmis Comandamentul Central al SUA pe X.

