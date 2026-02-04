Live TV

Video Răspunsul premierului la acuzațiile SUA despre influențarea alegerilor: „Înțelegem și respectăm” afirmațiile, dar CCR a dat verdictul

ID284175_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Imagine dintr-o secție de votare la primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 4 februarie, despre raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, care susține că oficialii UE ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale. Șeful guvernului a subliniat că nu este vorba despre un raport explicit despre România, ci despre libertatea de exprimare, în general, și a subliniat că decizia CCR a fost conform legii.

Ilie Bolojan a declarat că România „înțelege și respectă” afirmațiile comisiilor guvernamentale de specialitate din SUA, dar a atras atenția că decizia privind anularea alegerilor a fost validată de Curtea Constituțională a României. Premierul nu a vrut să comenteze detaliat pe subiect, dar a subliniat, în contextul unei întrebări din partea presei, că „legitimiatea lui Nicușor Dan este dată de milioanele de români care l-au votat”.

Washingtonul a acuzat Comisia Europeană că se amestecă în alegerile naționale ale statelor membre. Informația a apărut într-un raport nefavorabil al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, în care se vorbește despre o așa-zisă campanie de cenzurare a discursului american, desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul a zece ani.

Într-o primă reacție, președintele Nicușor Dan a declarat că România nu este subiectul principal al raportului, că referirile sunt „strict contextuale”, iar decizia CCR de anulare a alegerilor a indicat „fără echivoc vicierea campaniei”.

Editor : Ș.R.

