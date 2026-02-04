Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Giurgiu, după scufundarea unei nave. Ce spun specialişti de la „Apele Române”

Administraţia „Apele Române” anunţă că, miercuri, a fost semnalată o poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Plajei Vechi Giurgiu, după scufundarea unui împingător.

Echipe de specialişti s-au deplasat la locul incidentului pentru a face măsurători. Prefectura Giurgiu anunţă că, în urma scufundării parţiale a împingătorului, pe suprafaţa apei a apărut o peliculă de ulei, însă nu se simte miros de carburant.



„Firma care deţine împingătorul, parţial scufundat, a trimis către APDF o adresă în care se solicită intervenţia în cazul scufundării cu poluare, pentru a se impune un eventual baraj. Nava în cauză nu este pe fluxul Dunării şi nu are echipaj. În urma scufundării parţiale, la suprafaţa apei s-a format o peliculă de ulei, fără irizaţii şi nu a fost semnalat miros de carburant”, informează, miercuri după amiază, Prefectura Giurgiu.

Instituţia menţionează că armatorul a fost înstiinţat despre incident şi o echipă de scafandri din Constanţa va interveni de urgenţă în încercarea de a ţine nava în stare de flotabilitate .

„Conform protocolului în astfel de situaţii, formaţia de intervenţie rapidă a Serviciului de Gospodărire a Apelor Giurgiu (SGA) a intervenit prompt prin împrăştiere de material absorbant tip spill-sorb şi baraje absorbante plutitoare. Pe speţa în cauză Inspecţia Bazinală a Apelor Argeş Vedea şi Garda de Mediu-Comisariatul Judeţean Giurgiu vor notifica proprietarul pentru a se prezenta în vederea încheierii actului de control şi aplicării măsurilor legale”, mai transmite Prefectura Giurgiu.

Potrivit oficialilor din acest judeţ, deocamdată nu se cunosc cauzele scufundării parţiale a navei.

