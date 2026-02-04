Cazul Epstein, un „dans al vampirilor” din elitele occidentale. Maria Zaharova: „Un fulg de zăpadă pe vârful aisbergului”

Cazul Jeffrey Epstein arată ca un fel de „dans al vampirilor” din elitele occidentale, a afirmat miercuri Ministerul rus de Externe, conform agenției EFE, după publicarea milioanelor de documente ce relevă practicile miliardarului bine conectat politic şi care s-a sinucis în detenţie după ce a fost acuzat că trafica sexual fete, inclusiv minore, pentru numeroase personalităţi din lumea politică şi de afaceri.

„Cred că toţi ar trebui să vadă un fragment din interviul preşedintelui rus Vladimir Putin, în special partea în care spune că asistăm la - şi slavă Domnului că se apropie de sfârşit - dansul vampirilor”, a spus în cadrul unei conferințe de presă purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Ea s-a referit la un interviu în care liderul de la Kremlin a descris elitele occidentale ca fiind obişnuite să „îşi umple buzunarele cu bani”, conform Agerpres.

Persoanele din „gaşca” lui Epstein au ajuns să ocupe funcţii puternice în Occident, în timp ce Rusia susţine rolul primordial al moralităţii valorilor tradiţionale, a mai susținut Zaharova. „Elitele occidentale s-au format, în mare măsură, după ce au fost crescute în aceste găşti, mlaştini şi capcane de şobolani”, a mai adăugat ea.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a profitat de ocazie pentru a cere presei occidentale să îşi mute atenţia de la Rusia la dosarele Epstein.

„Ar trebuie ca acum toate tabloidele britanice, care au primit mare parte din dovezile pe care înainte doar le bănuiau, să se concentreze asupra acestui lucru. Dar nu (fac asta). Ele vorbesc despre Rusia”, a mai spus aceasta.

În general, a vorbi despre dosarele Epstein este un lucru ce „provoacă greaţă”, întrucât „nu există suficientă forţă morală pentru a înţelege şi a digera” lucrurile pe care le arată aceste dosare, a spus mai departe reprezentanta diplomaţiei ruse.

„Cred că ceea ce vedem acum este doar un fulg de zăpadă pe vârful aisbergului. Nici măcar nu este vârful aisbergului”, a încheiat Zaharova.

Citește și:

Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el”

Maria Zaharova acuză NATO că va trimite trupe în Ucraina după un eventual acord de pace

Editor : A.M.G.