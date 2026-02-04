Live TV

Cazul Epstein, un „dans al vampirilor” din elitele occidentale. Maria Zaharova: „Un fulg de zăpadă pe vârful aisbergului”

Data publicării:
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia Images

Cazul Jeffrey Epstein arată ca un fel de „dans al vampirilor” din elitele occidentale, a afirmat miercuri Ministerul rus de Externe, conform agenției EFE, după publicarea milioanelor de documente ce relevă practicile miliardarului bine conectat politic şi care s-a sinucis în detenţie după ce a fost acuzat că trafica sexual fete, inclusiv minore, pentru numeroase personalităţi din lumea politică şi de afaceri.

„Cred că toţi ar trebui să vadă un fragment din interviul preşedintelui rus Vladimir Putin, în special partea în care spune că asistăm la - şi slavă Domnului că se apropie de sfârşit - dansul vampirilor”, a spus în cadrul unei conferințe de presă purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Ea s-a referit la un interviu în care liderul de la Kremlin a descris elitele occidentale ca fiind obişnuite să „îşi umple buzunarele cu bani”, conform Agerpres.

Persoanele din „gaşca” lui Epstein au ajuns să ocupe funcţii puternice în Occident, în timp ce Rusia susţine rolul primordial al moralităţii valorilor tradiţionale, a mai susținut Zaharova. „Elitele occidentale s-au format, în mare măsură, după ce au fost crescute în aceste găşti, mlaştini şi capcane de şobolani”, a mai adăugat ea.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a profitat de ocazie pentru a cere presei occidentale să îşi mute atenţia de la Rusia la dosarele Epstein. 

„Ar trebuie ca acum toate tabloidele britanice, care au primit mare parte din dovezile pe care înainte doar le bănuiau, să se concentreze asupra acestui lucru. Dar nu (fac asta). Ele vorbesc despre Rusia”, a mai spus aceasta.  

În general, a vorbi despre dosarele Epstein este un lucru ce „provoacă greaţă”, întrucât „nu există suficientă forţă morală pentru a înţelege şi a digera” lucrurile pe care le arată aceste dosare, a spus mai departe reprezentanta diplomaţiei ruse. 

„Cred că ceea ce vedem acum este doar un fulg de zăpadă pe vârful aisbergului. Nici măcar nu este vârful aisbergului”, a încheiat Zaharova.

Citește și:

Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el”

Maria Zaharova acuză NATO că va trimite trupe în Ucraina după un eventual acord de pace

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele rus Vladimir Putin.
Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el”
zaharova
Maria Zaharova acuză NATO că va trimite trupe în Ucraina după un eventual acord de pace
fostul print andrew
Fostul prinț Andrew, aflat în mijlocul scandalului Epstein, s-a mutat din reședinta sa regală din Windsor
melinda bill gates
Reacția Melindei French Gates după apariția numelui lui Bill Gates în dosarele Epstein: „Vremuri dureroase în căsnicia mea”
epstein cu donald
Ce a decis Trump să spună după ultimele dezvăluiri din dosarul Epstein
Recomandările redacţiei
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la cele...
ID284175_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul premierului la acuzațiile SUA despre influențarea...
primaria capitalei
Când va fi tranșată aplicarea referendumului privind bugetul...
Ultimele știri
CONPET S.A., ţinta unui atac cibernetic. Societatea se ocupă de transportul ţiţeiului şi gazolinei
Cum vrea Guvernul să salveze Combinatul Liberty de la Galați
Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Giurgiu, după scufundarea unei nave. Ce spun specialişti de la „Apele Române”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Tatăl fraților Diana și Tibi, copiii înecați în pârâu, a căzut din picioare: n-a mâncat nimic de 2 zile...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu a semnat și revine în SuperLiga după 8 ani. Exclusiv
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani”
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”