Chris Brown, fotografiat în timp ce strângea o femeie de gât. Cum se apără însă cântărețul

Cântărețul Chris Brown se află în centrul unui nou scandal, după ce paparazzii l-au surprins în timp ce părea să strângă de gât o femeie. După ce imaginile au apărut în presă, cântărețul s-a apărat spunând că totul a fost „în joacă”, relatează TMZ.

Chris Brown was spotted choking a women in Miami a few days ago, however it was just a 'joke' according to TMZ. pic.twitter.com/02YVNL5tk6