Paramount vrea să cumpere conglomeratul media Warner și surclasează oferta făcută de Netflix

Foto: Profimedia Images

Paramount Skydance a făcut o altă ofertă pentru achiziționarea Warner Brothers Discovery, încercând să depășească oferta rivală a Netflix pentru achiziționarea studioului și rețelelor de streaming ale companiei, potrivit BBC

Paramount, susținută de familia miliardară Ellison, a declarat că face o ofertă directă acționarilor de 30 de dolari pe acțiune pentru a achiziționa întreaga companie, inclusiv rețelele sale tradiționale de televiziune. 

Compania a afirmat că propunerea sa este o „alternativă superioară” celei de la Netflix, oferind mai mulți bani în avans acționarilor și perspective mai mari de aprobare de către autoritățile de reglementare. 

Președintele Donald Trump a declarat că „ar putea exista o problemă” cu achiziția Netflix, indicând preocupări legate de concurență, având în vedere dimensiunea companiilor. 

În cadrul unei intervenții la CNBC, directorul executiv al Paramount, David Ellison, a declarat că preluarea Warner Brothers Discovery de către Netflix ar fi „anticoncurențială”, argumentând că aceasta ar conferi companiei prea multă putere asupra actorilor și a altor jucători din industrie. 

„Este o afacere oribilă pentru Hollywood”, a afirmat acesta. De asemenea, a declarat că a avut „discuții excelente” cu Trump despre această tranzacție și că este convins că președintele este preocupat de concurență. 

Propunerea Netflix evaluează studioul Warner Brothers și rețelele de streaming, inclusiv HBO, la aproximativ 83 de miliarde de dolari, inclusiv datoriile sale, în comparație cu oferta Paramount, care evaluează întreaga companie la 108,4 miliarde de dolari. 

Consiliile de administrație ale Netflix și Warner Brothers au declarat vineri că susțin achiziția Netflix, care, potrivit acestora, va avea loc după o separare planificată a altor părți ale afacerii Warner Brothers într-o companie independentă. 

Dar Ellison, care sperase să consolideze rețelele de televiziune tradiționale ale Paramount cu cele deținute de Warner Brothers, a declarat că, în opinia sa, separarea independentă a acestor rețele le-ar condamna la eșec și s-ar dovedi în cele din urmă o greșeală pentru acționari. 

„Cred că [acțiunile sale] vor valora mult mai puțin decât susțin oamenii”, a afirmat el. 

