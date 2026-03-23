„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și oficialii de la Casa Albă să prezinte războiul din Iran ca pe un joc

Casa Albă a găsit un nou recrut care să „vândă” războiul din Iran unui public american tot mai sceptic: personajul de desene animate SpongeBob SquarePants. Aceasta este doar una dintre multele meme folosite de oficialii americani, într-o campanie de propagandă pro-război inspirată din jocuri video, filme de acțiune și desene animate, ca să celebreze puterea militară a Statelor Unite și să distragă atenția de la dezastrul umanitar și economic provocat de războiul lui Trump.

Într-unul din videoclipurile postate de Casa Albă pe X, SpongeBob SquarePants repetă întrebarea „vrei să vezi cum o fac din nou?” după fiecare clip cu rachete americane care aruncă în aer avioane și camioane iraniene. Mesajul: „Nu ne oprim până nu ne îndeplinim obiectivele. Nu cedăm. Nu ne cerem scuze.”

Administrația Trump a folosit o serie de produse și simboluri din cultura pop ca să transforme războiul într-o memă și într-un joc, a explicat istoricul Nick Cull de la Școala USC Annenberg pentru Comunicare și Jurnalism, pentru Financial Times. „Este un mod revoltător de a reprezenta un conflict.”

Nu este clar cât de eficientă a fost această campanie până acum. Un sondaj Ipsos de luna aceasta a dezvăluit că doar 29% dintre americani susțin bombardamentele lansate de SUA asupra Iranului, în timp ce 43% s-au declarat împotriva atacurilor.

Însă, scopul acestor videoclipuri postate online nu este neapărat acela de a convinge alegătorii care se îndoiesc de raționamentul din spatele atacării Iranului, potrivit lui Roger Stahl, profesor de studii de comunicare de la Universitatea din Georgia.

Adevăratul scop este „să stimuleze baza de votanți MAGA cu o versiune palpitantă, ușor de digerat a acelui conflict, care să rezoneze cu instinctele de bază ale fanilor jocurilor video și ale oamenilor care cred că războiul este doar o serie de replici de la Hollywood”, a spus Stahl. „Dar, probabil, pentru 70% din populație, o majoritate semnificativă, este doar șocant.”

„Nu suntem deloc interesați să facem parte din mașinăria voastră de propagandă”

Unul dintre cele mai frapante videoclipuri postate de Casa Albă prezintă războiul ca un joc Nintendo, combinând înregistrări cu bombardamentele din Iran și imagini din jocul Wii Sports.

Un alt videoclip intitulat „Dreptate în stil american” include clipuri din filme și seriale precum Top Gun, Braveheart, Breaking Bad și Dragon Ball Z și se încheie cu mesajul „victorie impecabilă” preluat din jocul video Mortal Kombat.

Directorul adjunct de comunicare al Casei Albe, Kaelan Dorr, a redistribuit videoclipul cu mesajul: „Trezirea, tăticul este acasă!”

Sunt ca niște reclame pentru o producție care plagiază filmele cu Tom Cruise, a spus și Peter Loge, director al Școlii de Media și Afaceri Publice de la Universitatea George Washington. „Ascunde realitatea macabră a conflictului și războiului. Nu te simți îndurerat, nu vezi niciodată urmările conflictului sau al violenței.”

Unele videoclipuri postate de administrația Trump au atras critici de la Hollywood. Actorul și regizorul Ben Stiller, al cărui film Tropic Thunder a apărut într-unul din montaje, i-a cerut Casei Albe să șteargă postarea.

„Nu v-am dat niciodată permisiunea și nu suntem deloc interesați să facem parte din mașinăria voastră de propagandă”, a scris Stiller pe X. „Războiul nu este un film.”

Chiar și unii foști militari și-au exprimat dezgustul față de postările Casei Albe. „Îmi pare rău să fiu negativist, dar războiul nu este un joc video. Consecințele războiului sunt finale. Mi-aș fi dorit să nu îl tratăm cu o atitudine atât de nonșalantă.”

Guvernul SUA încerca de obicei să prezinte războiul ca pe ceva regretabil. Trump are alte priorități

Casa Albă a negat ideea că ar fi încercat să compare războiul cu un joc video. „Presa tradițională vrea să ne cerem scuze pentru că am scos în evidență succesul incredibil al armatei SUA”, a spus purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

„Dar Casa Albă va continua să prezinte multele exemple cu rachete balistice și instalații de producție din Iran și visele lor de a obține o armă nucleară distruse în timp real”, a mai spus Kelly.

Videoclipurile transmit o imagine diferită de cea promovată în mod normal de administrațiile prezidențiale ale Statelor Unite pe timp de război.

„Guvernul SUA a vorbit în mod tradițional despre război ca ceva regretabil și necesar pentru îndeplinirea unui obiectiv diplomatic foarte atent ales”, a spus Cull.

Când președintele Woodrow Wilson a adus Statele Unite în Primul Război Mondial, el a spus că „lumea trebuie să fie protejată pentru democrație”. Înainte de lansarea Operațiunii „Furtună în Deșert”, George H.W. Bush a salutat perspectiva unei „noi ordini mondiale” ce se va naște din „aceste vremuri tulburi”.

Foștii președinți au încercat să atragă publicul american de partea lor și să convingă lumea că războiul este în interesul întregii omeniri, potrivit lui Cull. „Și nu cred că aceste tipuri de priorități pot fi detectate în mesajul lui Trump.”

Trump „a îmbrățișat spectacolul mai mult decât oricare dintre predecesorii săi”

Dimpotrivă, videoclipurile par să fie adresate doar celor mai înfocați susținători ai președintelui american, în special bărbații tineri care au votat în număr mare cu el în alegerile prezidențiale din 2024.

Postările oficialilor de la Casa Albă din ultimele trei săptămâni au fost pline de termeni împrumutați din limbajul asociat cu fanii jocurilor video, comunitatea de streameri online și tinerii din generația Z.

Loge a comparat stilul mesajelor transmise de Trump cu spectacolul creat de luptătorii de wrestling din SUA.

Trump „a îmbrățișat spectacolul mai mult decât oricare dintre predecesorii săi”, a spus Loge, care a avertizat însă că Washingtonul riscă să se confrunte cu un colaps total al susținerii din partea publicului atunci când consecințele războiului se vor simți și în SUA.

„Este ca și când ai aprinde luminile într-un parc de distracții”, a spus Loge. „Nu poți susține mascarada la nesfârșit.”

Editor : Raul Nețoiu