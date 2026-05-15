Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, care are loc la Viena s-a calificat în finala de sâmbătă, cu piesa „Choke Me”.

România a intrat în concurs, în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, cu numărul de concurs 03. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scena Wiener Stadthalle din Viena alături de trupa sa şi va interpreta piesa „Choke Me”.

Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, în 16 mai, de la ora 22:00.

Cele zece ţări calificate pentru marea finală sunt: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca, Cehia.

În cadrul celei de-a doua semifinale au urcat pe scenă şi reprezentanţii Franţei, Marii Britanii şi Austriei. Cele trei ţări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste ţări a putut vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Cum a putut vota publicul din România

Publicul din România îşi poate susţine favoriţii prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei ţări.

Pentru a vota, telespectatorii români au trimis un SMS cu numărul de concurs al piesei preferate. Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision.

Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanţi.

Cum a putut fi votată România

România poate primi voturi din ţările care votează în semifinala a doua, precum şi din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante.

Astfel, telespectatorii au putut să o voteze pe Alexandra Căpitănescu dacă se aflau într-una dintre ţările care au votat în această semifinală şi au folosit o metodă locală de televoting sau de plată online compatibilă cu regulamentul competiţiei.

Votul a fost deschis după prestaţia ultimei ţări participante şi a rămas activ pentru o perioadă limitată, anunţată în direct în timpul transmisiunii.

Alexandra Căpitănescu este câştigătoarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 şi una dintre cele mai vizibile voci ale noii generaţii de artişti români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câştigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât şi publicul.

Absolventă a Facultăţii de Fizică şi, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-şi identitatea muzicală în jurul autenticităţii şi al expresiei directe. După câştigarea concursului de talente, artista şi-a consolidat prezenţa pe scena muzicală prin lansări proprii şi colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoţională şi blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzaţia de a fi copleşit de propriile gânduri, de frici sau de aşteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conştientizare şi depăşire: despre momentul în care alegi să îţi înfrunţi vulnerabilităţile, să îţi accepţi limitele şi să îţi regăseşti echilibrul. În această construcţie, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forţa de a merge mai departe.

