Actorul Matthew Perry, Chandler din „Friends”, îl atacă pe Keanu Reeves: De ce este încă în viață în vreme ce Heath Ledger e mort?

Cartea de memorii „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” a lui Matthew Perry, actor devenit celebru în rolul lui Chandler Bing din serialul „Friends”, conține mai multe dezvăluiri, inclusiv că acesta a părăsit un film după ce inima i s-a oprit timp de cinci minute. Însă cea mai șocantă informație din cartea ce va apărea în curând este un aparent atac la colegul de breaslă Keanu Reeves, scrie Variety.

În două puncte ale acestei cărți, Perry își pune întrebarea de ce Reeves este încă în viață în vreme ce actori „talentați” și „gânditori originali” precum River Phoenix și Chris Farley au murit în mod tragic.

„Lista geniilor care trăiau înaintea vremurilor lor este prea lungă să detaliez aici – este de ajuns să spun că aproape de vârful oricărei astfel de liste ar trebui să fie partenerul meu de pe platou din „O noapte din viața lui Jimmy Reardon” (A Night in the Life of Jimmy Reardon), River Phoenix,” scrie Perry.

Acesta continuă scriind „River era un bărbat frumos, la interior și exterior – prea frumos pentru această lume, se pare. Întotdeauna se pare că sunt cei foarte talentați care se duc la fund. De ce gânditorii originali precum River Phoenix și Heath Ledger mor, dar Keanu Reeves încă umblă printre noi? River era un actor mai bun decât mine; eu eram mai amuzant. Însă cu siguranță m-am ținut tare în scenele pe care le-am avut împreună – nu era puțin lucru, când mă uit înapoi după o perioadă de decenii”.

Keanu Reeves este menționat din nou când Perry scrie despre moartea comediantului Chris Farley. „Boala lui înaintase mai repede decât a mea. (Plus, am avut o doză bună de frică de lumea «heroinei», o teamă pe care nu am împărtășit-o”, scrie Perry. „Am făcut o gaură cu pumnul în peretele cabinei de probă a lui Jennifer Aniston atunci când am aflat. Keanu Reeves merge printre noi. A trebuit să promovez «Aproape eroi» (Almost Heroes) la două săptămâni după ce a murit; m-am trezit discutând în public moartea sa din cauza drogurilor și alcoolului. Eram drogat în tot acel timp”.

Printre dezvăluirile din cartea de memorii ce va apărea pe 1 noiembrie se numără recunoașterea că a cheltuit aproape 9 milioane de dolari pe încercările sale colective de a sta treaz și că Perry aproape a murit în 2018 din cauza supradozei de opioide.

