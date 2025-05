Lungmetrajul „Un simplu accident”, regizat de cineastul și disidentul iranian Jafar Panahi, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat sâmbătă seară juriul competiţiei de pe Croazetă, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul „It Was Just an Accident”, realizat în clandestinitate, este un thriller prin care regizorul Jafar Panahi critică încă o dată regimul politic de la Teheran. În 2024, trofeul Palme d'Or i-a fost atribuit lungmetrajului „Anora”, regizat de cineastul american Sean Baker.

Regizorul Jafar Panahi, care a fost arestat de mai multe ori în Iran din cauza filmelor sale, fusese prezent pe Croazetă cel mai recent în 2003, când filmul său „Crimson Gold” a fost proiectat în secţiunea Un Certain Regard.

„Arta mobilizează energia creatoare a celei mai preţioase şi mai vii părţi din noi. O forţă care transformă întunericul în iertare, speranţă şi viaţă nouă”, a declarat preşedinta juriului, Juliette Binoche, la anunţarea premiului. „Cel mai important lucru este libertatea ţării noastre”, a declarat Jafar Panahi, adresându-se cetăţenilor iranieni, după ce a câştigat această recompensă cinematografică de mare prestigiu.

Lungmetrajul „Sentimental Value”, regizat de cineastul norvergian Joachim Trier, a fost recompensat sâmbătă seară cu Marele Premiu al Juriului. Filmul este comedie cu accente dramatice despre două surori, Nora şi Agnes, care, după moartea mamei lor, vor să reia legătura cu tatăl lor cu care nu au mai ţinut legătura. În 2024, Marele Premiu al Juriului de la Cannes a fost atribuit filmului indian „All We Imagine as Light”, regizat de cineasta Payal Kapadia.

Juriul competiţiei de la Cannes a fost prezidat în acest an de actriţa franceză Juliette Binoche. Ceilalţi membri ai juriului au fost actriţa şi regizoarea americană Halle Berry, regizoarea şi scenarista indiană Payal Kapadia, actriţa italiană Alba Rohrwacher, scriitoarea franco-marocană Leila Slimani, regizorul, documentaristul şi producătorul congolez Dieudo Hamadi, regizorul şi scenaristul coreean Hong Sangsoo, regizorul, scenaristul şi producătorul mexican Carlos Reygadas şi actorul american Jeremy Strong.

Lista completă a câștigătorilor

Cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară prin tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor.

Trofeul Palme d'Or: "It Was Just an Accident", de Jafar Panahi

Marele Premiu al Juriului: "Sentimental Value", de Joachim Trier

Premiul Juriului: "Sirat", de Oliver Laxe, şi "The Sound of Falling", de Mascha Schilinski

Premiul Special al Juriului: "Resurrection", de Bi Gan

Premiul pentru regie: Kleber Mendonca Filho ("The Secret Agent")

Premiul pentru scenariu: Jean-Pierre şi Luc Dardenne ("Jeunes meres")

Premiul de interpretare feminină: Nadia Melliti ("La Petite Derniere")

Premiul de interpretare masculină: Wagner Moura ("The Secret Agent")

Trofeul Camera d'Or: "The President's Cake", de Hasan Hadi

Menţiune specială Camera d'Or: "My Father's Shadow", de Akinola Davies Jr

Trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj: "I'm Glad You're Dead Now", de Tawfeek Barhom

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Ali", de Adnan Al Rajeev

Palme d'Or onorific: Robert De Niro şi Denzel Washington.

Trofeul Palme Dog, un premiu care recompensează cea mai bună "interpretare" canină, a fost acordat vineri seară ciobănescului islandez Panda din lungmetrajul "The Love That Remains".

Jafar Panahi / Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Cea de-a 78-a gală de decernare a premiilor s-a desfăşurat la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes. Maestrul de ceremonii a fost actorul francez Laurent Lafitte.

Editor : M.I.