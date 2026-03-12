Live TV

Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu. Precizările armatei americane

Data publicării:
uss gerald r ford în marea mediterană
Portavionul Gerald R. Ford are un personal de peste 4000 de oameni și opt escadroane de avioane. Sursa foto: Profimedia Images

Un incendiu „fără legătură cu luptele” din Orientul Mijlociu a izbucnit joi la bordul portavionului american USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, a anunţat armata SUA. Incidentul s-a soldat cu rănirea a doi membri ai echipajului, înainte ca focul să fie stins.

Portavionul USS Gerald Ford participă la operaţiunile militare în curs împotriva Iranului şi se află în prezent în Marea Roşie.

Într-un comunicat, armata americană a declarat că marinarii primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viaţa în pericol şi sunt într-o stare stabilă.

„Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operaţional”, a declarat armata, adăugând că incendiul a izbucnit în zona de spălătorie a navei, potriivt AFP, preluată de Agerpres.

Reuters a informat marţi că până la 150 de militari americani au fost răniţi în războiul lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

USS Gerald Ford, cu peste 5.000 de membri ai echipajului la bord, transportă peste 75 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare precum F-18 Super Hornet.

Editor : B.P.

