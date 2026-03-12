Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu. Precizările armatei americane

Un incendiu „fără legătură cu luptele” din Orientul Mijlociu a izbucnit joi la bordul portavionului american USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, a anunţat armata SUA. Incidentul s-a soldat cu rănirea a doi membri ai echipajului, înainte ca focul să fie stins.

Portavionul USS Gerald Ford participă la operaţiunile militare în curs împotriva Iranului şi se află în prezent în Marea Roşie.

Într-un comunicat, armata americană a declarat că marinarii primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viaţa în pericol şi sunt într-o stare stabilă.

„Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operaţional”, a declarat armata, adăugând că incendiul a izbucnit în zona de spălătorie a navei, potriivt AFP, preluată de Agerpres.

Reuters a informat marţi că până la 150 de militari americani au fost răniţi în războiul lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

USS Gerald Ford, cu peste 5.000 de membri ai echipajului la bord, transportă peste 75 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare precum F-18 Super Hornet.

Editor : B.P.