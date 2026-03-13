Trump spune că SUA nu au nevoie de ajutorul Ucrainei: „Avem cele mai bune drone”

Donald Trump a afirmat că Statele Unite nu au nevoie de sprijinul Ucrainei pentru apărarea împotriva dronelor, respingând oferta lui Volodimir Zelenski de a împărtăşi experienţa Kievului în combaterea dronelor Shahed.

Volodimir Zelenski a declarat că 11 ţări, inclusiv Statele Unite, state europene şi ţări din Golf, au solicitat asistenţa sau sfatul Ucrainei pentru a doborî dronele Shahed de concepţie iraniană. Ucraina respinge de ani de zile atacurile Rusiei folosind drone Shahed de concepţie iraniană, care acum provoacă haos în întreaga regiune.

În ciuda acestui fapt, Trump a declarat vineri pentru Fox News: „Nu, nu ne ajută. Nu avem nevoie de ajutorul lor. Ştim mai multe despre drone decât oricine altcineva. De fapt, avem cele mai bune drone.”

Joi, The Wall Street Journal a relatat că start-up-uri americane din domeniul apărării îşi unesc forţele cu producători ucraineni pentru a integra tehnologia de drone a Kievului, testată în luptă, ieftină şi eficientă, în forţele armate ale SUA, notează Kyiv Post.

Departamentul american al Apărării a acordat contracte către două parteneriate americano-ucrainene pentru testarea unor drone de atac cu rază lungă de acţiune, cu intenţia de a le integra în serviciul militar.

Statele din Golf au folosit un număr foarte mare de rachete scumpe de apărare antiaeriană fabricate în SUA pentru a contracara dronele de atac iraniene. Emiratele Arabe Unite au cheltuit un miliard de dolari pe zi pentru a doborî drone şi rachete în primele 48 de ore ale conflictului din Golf. Costul muniţiilor trimise de Iran a fost de câteva ori mai mic.

Principalul producător ucrainean de drone interceptoare şi FPV a declarat că, chiar dacă va fi încheiat un acord cu Riyadhul, armata ucraineană va rămâne principala prioritate.

Ucraina, care doboară de câţiva ani în fiecare noapte drone ruseşti folosind o gamă largă de arme, inclusiv echipamente de bruiaj şi drone interceptoare mici şi extrem de ieftine, şi-a oferit expertiza aliaţilor. Pe lângă Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, experţi ucraineni în domeniul dronelor ar fi implicaţi şi în protejarea unor baze militare americane din Iordania.

Într-un interviu publicat miercuri, Zelenski a declarat că Ucraina are acum „cărţi” de jucat după ce a primit o solicitare din partea SUA pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu. „Cred că le aveam şi acum un an. Nu le-am arătat. Dar acum toată lumea înţelege că le avem”, a spus el.

În acelaşi interviu vineri, Trump a admis că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea ajuta Iranul „puţin”. „Cred că s-ar putea să-l ajute [pe Iran] puţin, da. Şi probabil că el crede că noi ajutăm Ucraina, nu?”, a declarat Trump vineri.

Și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a spus că SUA ar putea „să îi creadă pe cuvânt” pe ruşi că nu au furnizat informaţii.

