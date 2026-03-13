Live TV

AUR: Parteneriatul strategic România-Ucraina semnat de Nicuşor Dan ignoră interesele românilor

Data actualizării: Data publicării:
simion aur inquam george calin
George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) respinge angajamentele luate de preşedintele Nicuşor Dan în numele României, prin semnarea împreună cu preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a documentului intitulat „Declaraţia comună pentru stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Ucraina”, precum şi a documentelor conexe privind cooperarea în domeniul energetic între cele două state, precum şi a co-producţiei de echipamente de apărare pe teritoriul României.

„Este inacceptabil că preşedintele României şi-a asumat un text scris în exclusivitate din perspectivă ucraineană şi care conţine în exclusivitate punctele de vedere, solicitările şi interesele Ucrainei. Considerăm, de asemenea, că este inadecvată asumarea de angajamente în numele României privind apărarea şi securitatea faţă de un stat aflat în război”, arată AUR într-un comunicat oficial.

Potrivit AUR, „este foarte grav faptul că preşedintele României a trădat comunitatea românească din Ucraina, supusă unui proces de ştergere a identităţii româneşti, cu scopul deznaţionalizării şi asimilării forţate.

„Prin poziţia sa. Preşedintele Nicuşor Dan a dat certificat de bună purtare şi mână liberă autorităţilor ucrainene în acest sens. La declaraţiile de presă preşedintele Nicuşor Dan a preamărit măsurile luate de autorităţile ucrainene în domeniul învăţământului în limba română. Preşedintele Nicuşor Dan a ales să ignore că în anul 1991, la declararea independenţei Ucrainei, pe teritoriul său erau 121 şcoli unde se preda limba română şi în prezent au mai rămas 57 de şcoli. De asemenea, multe dintre aceste şcoli sunt mixte şi în cadrul lor s-au înfiinţat clase de limba ucraineană inclusiv în localităţi cu populaţie românească de 100%, cu scopul ucrainizării în perspectivă a acestor şcoli. De exemplu, în Basarabia de Sud, pentru 124.000 de români mai există o singură şcoală cu predare în exclusivitate în limba română, în satul Borisăuca, raionul Ismail. Preşedintele nu a ţinut cont de niciuna dintre revendicările şi propunerile comunităţilor româneşti din Ucraina în domeniul învăţământului”, spune AUR.

AUR mai afirmă că „este grav şi inacceptabil că preşedintele României şi-a însuşit în exclusivitate poziţia Ucrainei în domeniul drepturilor omului ţinând de libertatea de asociere şi cea religioasă, dezinformând astfel opinia publică românească”.

„Preşedintele s-a făcut ecoul ucrainenilor pretinzând că subordonarea pe linie bisericească a respectivelor biserici în care comunităţile româneşti participă la serviciul religios, asta nu poate să fie obiectul unui document între state, ci al unui document între biserici, răspunzând la întrebarea privind înregistrarea în Ucraina a unei structuri religioase sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române. În realitate este vorba despre încălcarea drepturilor cetăţenilor ucraineni de origine română de către statul ucrainean, care refuză să le înscrie asociaţia religioasă, înfiinţată în conformitate cu legea din Ucraina”, mai spune Opoziţia.

AUR consideră că prevederile din domeniul energie şi gazelor sunt îndreptate împotriva intereselor româneşti.

„Nu înţelegem de ce trebuie construite două interconectări energetice cu Ucraina din moment ce noi trebuie să construim mai întâi interconectări cu Republica Moldova. Respingem promisiunea preşedintelui de subvenţionare a energiei electrice pentru Ucraina, rezultată din afirmaţia domniei sale că Ucraina este are necesităţi speciale fiind în război, aşa că ”vom ajuta”. Ne opunem prevederii ca gazele româneşti extrase din perimetrul Neptun Deep să fie transportate şi depozitate în Ucraina, pentru a fi la dispoziţia acestui stat. Propunem construirea de depozite subterane de gaze pe teritoriul României iar gazul românesc să fie folosit pentru reindustrializarea României, nu pentru export ca materie primă”, afirmă AUR în comunicat.

„În domeniul presupusei produceri de drone în România împreună cu entităţi ucrainene, amintim absurditatea politicii de înzestrare a armatei. MApN a respins oferta de fabricare a unor drone cu mult mai performante, împreună cu inventatorii dronelor de la firmele israeliene, sub pretextul că Israel nefiind stat NATO nu întruneşte standardele NATO, de parcă Ucraina ar fi stat NATO şi ar îndeplini standardele alianţei”, mai spune AUR.

AUR menţionează că „apără consecvent interesele naţionale şi este unicul partid competent şi patriotic, în măsură să promoveze aceste interese, pentru securitatea şi bunăstarea românilor”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

