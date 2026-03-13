Theodor Stolojan a vorbit la Digi24 despre situația economică pe care o traversează România, în contextul în care deficitul trebuie redus, iar prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, atrăgând scumpiri îndeosebi la alimente. Fostul premier al României spune că scăderea accizelor la combustibil ar fi o greșeală. „Nu întreaga țară are aceleași suferințe ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Sunt oameni care au posibilități”, a subliniat Stolojan.

„Suntem la ora actuală într-o situație în care era bine nu să avem deficit de 7% sau 6%, ci de 3%. Să avem posibilitatea acum să fim flexibili în acordarea de ajutoare. Din păcate, noi suntem obligați să reducem în continuare deficitul bugetar”, a spus Theodor Stolojan la Digi24.

„Nu știm cât de mult durează acest fenomen, dacă este vorba de o creștere a prețurilor la țiței, la gaze naturale, care devine o nouă realitate”

„Eu am avantajul vârstei. Am trecut prin cele două șocuri petroliere 1971-72, războiul declanșat de Egipt, Siria împotriva Israelului și 1978, când a căzut șahul în Iran. Au fost două șocuri petroliere în care amplitudinea creșterii de prețul țițeiului a fost cam de aceeași dimensiune ca acum, în termenii de putere de cumpărare a dolarului de acum. Deci, cei care se aruncă imediat pe a reduce taxele greșesc foarte mult. De ce? Nu știm despre ce este vorba, cât de mult durează acest fenomen, dacă este vorba de o creștere a prețurilor la țiței, la gaze naturale, care devine o nouă realitate. Și atunci toate prețurile, celelalte încep să se alinieze la această realitate nouă, inclusiv prețul forței de muncă”, a precizat fostul premier.

„Nu pot să protejez întreaga populație”

„Vă reamintesc că Ceaușescu n-a vrut să lase economia să se adapteze atunci și am dezvoltat în continuare industrie enerogofagă, și ca urmare a celui de-al doilea șoc al petrolului am ajuns în incapacitate de plată în 81-82, cu consecințele de rigoare ulterioare. Deci, la ora actuală nu știm dacă această creștere a prețului la țiței, la gaze naturale e un fenomen de o lună, de două luni sau de trei luni. Și atunci măsurile sunt de un anumit gen, sau noul nivel de prețuri la țiței, la gaze naturale devine o nouă realitate pentru întreaga lume și atunci te ajustezi la această nouă realitate. Iată ce înseamnă să nu dai în funcțiune la termen capacitățile de producție de energie electrică. Discutăm de Iernut, e incredibil, l-am început în 2016, suntem în 2026 și noi în continuare bâjbâim. O greșeală strategică - am dat drumul la panouri solare, ceea ce a fost foarte bine, dar trebuia în paralel și capacitatea de stocare de energie s-o avem cu aceeași intensitate. Deci lucrurile vedeți cum sunt”, a adăugat Theodor Stolojan.

E foarte simplu să te repezi să scazi acciza pentru întreaga țară. Nu întreaga țară are aceleași suferințe ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Sunt oameni care au posibilități. Deja în România avem 82.000 de cetățeni care au depozite mai mari de 100.000 euro la bănci, deci 8 miliarde de euro.

„Eu nu pot să protejez întreaga populație, scăzând și punând în dificultate nu numai bugetul țării, punând în dificultate capacitatea României de a se finanța pe piețele internaționale la niște dobânzi rezonabile. Deci, aici mergem țintit pe câteva grupuri care, într-adevăr, sunt lovite în această perioadă.

Transportatorii sunt unul dintre grupurile care au primit deja ajutor. Se pregătește și pentru agricultori. În prezent, nu merge să dăm la toți, nu putem”, a precizat acesta.

Editor : Liviu Cojan