Live TV

Exclusiv Theodor Stolojan: Scăderea accizelor la carburanți ar fi o greșeală. Mergem țintit, nu întreaga țară are aceleași suferințe

Data actualizării: Data publicării:
theodor stolojan
Din articol
Theodor Stolojan a vorbit la Digi24 despre situația economică pe care o traversează România, în contextul în care deficitul trebuie redus, iar prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, atrăgând scumpiri îndeosebi la alimente. Fostul premier al României spune că scăderea accizelor la combustibil ar fi o greșeală. „Nu întreaga țară are aceleași suferințe ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Sunt oameni care au posibilități”, a subliniat Stolojan.

„Suntem la ora actuală într-o situație în care era bine nu să avem deficit de 7% sau 6%, ci de 3%. Să avem posibilitatea acum să fim flexibili în acordarea de ajutoare. Din păcate, noi suntem obligați să reducem în continuare deficitul bugetar”, a spus Theodor Stolojan la Digi24.

„Eu am avantajul vârstei. Am trecut prin cele două șocuri petroliere 1971-72, războiul declanșat de Egipt, Siria împotriva Israelului și 1978, când a căzut șahul în Iran. Au fost două șocuri petroliere în care amplitudinea creșterii de prețul țițeiului a fost cam de aceeași dimensiune ca acum, în termenii de putere de cumpărare a dolarului de acum. Deci, cei care se aruncă imediat pe a reduce taxele greșesc foarte mult. De ce? Nu știm despre ce este vorba, cât de mult durează acest fenomen, dacă este vorba de o creștere a prețurilor la țiței, la gaze naturale, care devine o nouă realitate. Și atunci toate prețurile, celelalte încep să se alinieze la această realitate nouă, inclusiv prețul forței de muncă”, a precizat fostul premier.

„Vă reamintesc că Ceaușescu n-a vrut să lase economia să se adapteze atunci și am dezvoltat în continuare industrie enerogofagă, și ca urmare a celui de-al doilea șoc al petrolului am ajuns în incapacitate de plată în 81-82, cu consecințele de rigoare ulterioare. Deci, la ora actuală nu știm dacă această creștere a prețului la țiței, la gaze naturale e un fenomen de o lună, de două luni sau de trei luni. Și atunci măsurile sunt de un anumit gen, sau noul nivel de prețuri la țiței, la gaze naturale devine o nouă realitate pentru întreaga lume și atunci te ajustezi la această nouă realitate. Iată ce înseamnă să nu dai în funcțiune la termen capacitățile de producție de energie electrică. Discutăm de Iernut, e incredibil, l-am început în 2016, suntem în 2026 și noi în continuare bâjbâim. O greșeală strategică - am dat drumul la panouri solare, ceea ce a fost foarte bine, dar trebuia în paralel și capacitatea de stocare de energie s-o avem cu aceeași intensitate. Deci lucrurile vedeți cum sunt”, a adăugat Theodor Stolojan.

E foarte simplu să te repezi să scazi acciza pentru întreaga țară. Nu întreaga țară are aceleași suferințe ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Sunt oameni care au posibilități. Deja în România avem 82.000 de cetățeni care au depozite mai mari de 100.000 euro la bănci, deci 8 miliarde de euro.

„Eu nu pot să protejez întreaga populație, scăzând și punând în dificultate nu numai bugetul țării, punând în dificultate capacitatea României de a se finanța pe piețele internaționale la niște dobânzi rezonabile. Deci, aici mergem țintit pe câteva grupuri care, într-adevăr, sunt lovite în această perioadă.

Transportatorii sunt unul dintre grupurile care au primit deja ajutor. Se pregătește și pentru agricultori. În prezent, nu merge să dăm la toți, nu putem”, a precizat acesta.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
1
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
teren desertificat din oltenia
4
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
uss gerald r ford în marea mediterană
5
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sondă de țiței la apus
Petrolul, mai scump cu 25%, aurul se ieftinește. Donald Trump: „un preț mic de plătit”. Ce alte scumpiri provoacă războiul din Iran
dumitru chisalita
Dumitru Chisăliță: Prețul carburanților influențează direct inflația. „Trebuie să intervenim acum, nu la vară”
tractor care ara
Războiul din Iran îi afectează pe fermierii români: „După ce recoltez în vară grâul și rapița, nu mai semăn nimic. O să fie dezastru”
pompa de carburant
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări semnificative în doar două zile. Reacția șefei OMV Petrom
Recomandările redacţiei
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
SURSE Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Pentagonul trimite trupe...
profimedia-1082602054
Zelenski avertizează că relaxarea sancţiunilor asupra petrolului...
Polish government meeting in Warsaw
„Polonia Înarmată”: Soluţia lui Donald Tusk pentru a ocoli veto-ul...
Ultimele știri
Ministrul Mediului anunță că peste 4.000 construcţii de pe litoral sunt suspectate a fi ilegale
România trimite echipamente şi specialişti în Republica Moldova după un incident de poluare pe fluviul Nistru
Unul dintre cei mai puternici oameni din Iran spune că Donald Trump „nu este suficient de inteligent”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Brigadă de Champions League la Rapid – Dinamo! CCA l-a trimis pe Istvan Kovacs la derby-ul din Giulești
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Aplicația care îţi arată dacă proprietatea ta se află pe traseul unui viitor drum. Aşa afli dacă terenul e pe...
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică