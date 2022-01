De ce a murit Sidney Poitier. Actorul suferea de mai multe boli grave

Un stop cardiac, combinat cu un cancer de prostată şi Alzheimer, au fost cauzele care au provocat moartea actorului Sidney Poitier. Actorul încetat din viață pe 6 ianuarie, la vârsta de 94 de ani.

Departamentul de Sănătate Publică al comitatului Los Angeles (California) a comunicat cauzele decesului lui Sidney Poitier, potrivit site-ului TMZ, preluat de EFE și Agerpres.

Actorul care şi-a petrecut copilăria în Bahamas, a fost al doilea artist afro-american laureat cu Oscar, după actriţa Hattie McDaniel, care a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Pe aripile vântului".

Cu câţiva ani înainte, în 1958, Poitier s-a consacrat ca primul actor de culoare care a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul său din filmul "The Defiant Ones".

În peste jumătate de secol de carieră, Sidney Poitier a jucat în peste 40 de filme, precum clasicele "Guess who's coming to dinner", de Stanley Kramer, "In the heat of the night", de Norman Jewison, sau "To Sir, with Love", de James Clavell.

Sidney Poitier, actor şi de asemenea regizor, a fost un adevărat idol la Hollywood, iar în 2002 a primit un Oscar onorific, pe care Academia Americană de Film îl acordă personalităţilor care au influenţat industria cinematografică.

În 2016, el a fost distins cu Premiul BAFTA Fellowship pentru realizări remarcabile în timpul activităţii sale cinematografice şi cu Premiul Icon din partea African-American Film Critics Association (AAFCA).

