Casa Albă a publicat un videoclip propagandistic cu tematică hollywoodiană, care promite „justiție în stil american” pentru Iran, prezentând vedete de cinema din Australia, Noua Zeelandă și Canada și promovând personaje precum un avocat corupt, un traficant de droguri și un luptător pentru libertate care se opune forței copleșitoare a unei armate străine invadatoare, anunță The Guardian.

Videoclipul de 42 de secunde postat joi pe contul oficial X al Casei Albe a fost întâmpinat cu ironii în mediul online, comentatorii acuzând administrația Trump de imaturitate și comparând strategia sa de social media cu cea a adolescenților.

Secvența începe cu o scenă din Iron Man 2, cu personajul lui Robert Downey Jr, Tony Stark, primul dintr-o serie de supereroi prezentați. „Trezește-te, tati a venit acasă”, spune el în timp ce bate din palme pentru a activa o serie de computere.

Downey Jr a fost un critic vocal al lui Trump și a făcut campanie activă pentru adversara sa democrată Kamala Harris în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024.

Următorii doi actori, Russell Crowe în Gladiator și Mel Gibson în Braveheart, sunt din Noua Zeelandă și, respectiv, Australia, deși cel din urmă s-a născut în New York înainte de a se muta la Sydney cu familia sa în copilărie.

Ambele filme au ca premisă entități mici, aparent neajutorate, care sfidează forțe puternice și empirice care încearcă să le supună, Gibson interpretând rolul luptătorului scoțian pentru libertate William Wallace, care rezistă armatei engleze invadatoare.

Următorul personaj care apare, după un scurt clip cu Tom Cruise în rolul pilotului de vânătoare macho Maverick din Top Gun, este Jimmy McGill, un avocat cu o etică discutabilă din serialul TV de lungă durată Breaking Bad și din prequelul său Better Call Saul.

Avocatul, interpretat de actorul Bob Odenkirk, este cunoscut mai ales pentru apărarea profesorului devenit producător de metamfetamină Walter White, după ce alter ego-ul său Saul Goodman se transformă într-un escroc fără scrupule și fără morală. „Nu-ți poți imagina de ce sunt capabil”, strigă el în montajul de la Casa Albă.

Urmează Keanu Reeves, născut în Beirut și cetățean canadian, care anunță „Cred că m-am întors!” din filmul John Wick din 2014; apoi Bryan Cranston – care îl interpretează pe White în Breaking Bad – spunând „Eu sunt pericolul!” într-un fragment din serial.

Cranston, la fel ca Downey Jr, și-a exprimat deschis criticile la adresa lui Trump, declarând pentru Guardian în 2017 că era „descurajat” de faptul că Trump a câștigat președinția, numindu-l deja un „personaj shakespearian serio-tragic-comic”. El a mers mai departe într-un discurs de acceptare la premiile Tony din 2019, denunțând „demagogia” lui Trump.

Restul videoclipului prezintă o succesiune de eroi de acțiune costumați și desene animate – și pe Pete Hegseth, secretarul apărării – și se încheie cu o voce care declară „victorie fără cusur”, din seria de jocuri video și filme de acțiune Mortal Kombat, peste subtitlul „Casa Albă”.

Administrația Trump a apelat din ce în ce mai mult la imagini provocatoare pentru a-și transmite mesajul, reflectând strategia conflictuală a președintelui pe rețelele sociale, bazată pe batjocură și insulte. În ianuarie, a manipulat digital fotografia unei femei arestate la o manifestație împotriva imigrației, pentru a da impresia că aceasta plângea, scriu jurnaliștii The Guardian.

Nenumărați artiști și muzicieni de renume, printre care Abba, Beyonce, Bruce Springsteen, George Harrison și Rolling Stones, au avut dispute cu Casa Albă, după ce aceasta le-a utilizat materialele fără a-i consulta.

