Live TV

Video „Justiție în stil american”. SUA transformă războiul cu Iranul într-un trailer cu eroi de la Hollywood. Scene din Top Gun și Iron Man

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Sonald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Casa Albă a publicat un videoclip propagandistic cu tematică hollywoodiană, care promite „justiție în stil american” pentru Iran, prezentând vedete de cinema din Australia, Noua Zeelandă și Canada și promovând personaje precum un avocat corupt, un traficant de droguri și un luptător pentru libertate care se opune forței copleșitoare a unei armate străine invadatoare, anunță The Guardian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Videoclipul de 42 de secunde postat joi pe contul oficial X al Casei Albe a fost întâmpinat cu ironii în mediul online, comentatorii acuzând administrația Trump de imaturitate și comparând strategia sa de social media cu cea a adolescenților.

Secvența începe cu o scenă din Iron Man 2, cu personajul lui Robert Downey Jr, Tony Stark, primul dintr-o serie de supereroi prezentați. „Trezește-te, tati a venit acasă”, spune el în timp ce bate din palme pentru a activa o serie de computere.

Downey Jr a fost un critic vocal al lui Trump și a făcut campanie activă pentru adversara sa democrată Kamala Harris în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024.

Următorii doi actori, Russell Crowe în Gladiator și Mel Gibson în Braveheart, sunt din Noua Zeelandă și, respectiv, Australia, deși cel din urmă s-a născut în New York înainte de a se muta la Sydney cu familia sa în copilărie.

Citește și:

Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Armata SUA elaborează un plan pentru trecerea navelor prin Ormuz, spune un oficial al Casei Albe

Ambele filme au ca premisă entități mici, aparent neajutorate, care sfidează forțe puternice și empirice care încearcă să le supună, Gibson interpretând rolul luptătorului scoțian pentru libertate William Wallace, care rezistă armatei engleze invadatoare.

Următorul personaj care apare, după un scurt clip cu Tom Cruise în rolul pilotului de vânătoare macho Maverick din Top Gun, este Jimmy McGill, un avocat cu o etică discutabilă din serialul TV de lungă durată Breaking Bad și din prequelul său Better Call Saul.

Avocatul, interpretat de actorul Bob Odenkirk, este cunoscut mai ales pentru apărarea profesorului devenit producător de metamfetamină Walter White, după ce alter ego-ul său Saul Goodman se transformă într-un escroc fără scrupule și fără morală. „Nu-ți poți imagina de ce sunt capabil”, strigă el în montajul de la Casa Albă.

Citește și:

Trump vrea să aplice în Iran „modelul Venezuela”: „Este scenariul perfect”. Care sunt șansele să reușească

Urmează Keanu Reeves, născut în Beirut și cetățean canadian, care anunță „Cred că m-am întors!” din filmul John Wick din 2014; apoi Bryan Cranston – care îl interpretează pe White în Breaking Bad – spunând „Eu sunt pericolul!” într-un fragment din serial.

Cranston, la fel ca Downey Jr, și-a exprimat deschis criticile la adresa lui Trump, declarând pentru Guardian în 2017 că era „descurajat” de faptul că Trump a câștigat președinția, numindu-l deja un „personaj shakespearian serio-tragic-comic”. El a mers mai departe într-un discurs de acceptare la premiile Tony din 2019, denunțând „demagogia” lui Trump.

Restul videoclipului prezintă o succesiune de eroi de acțiune costumați și desene animate – și pe Pete Hegseth, secretarul apărării – și se încheie cu o voce care declară „victorie fără cusur”, din seria de jocuri video și filme de acțiune Mortal Kombat, peste subtitlul „Casa Albă”.

Administrația Trump a apelat din ce în ce mai mult la imagini provocatoare pentru a-și transmite mesajul, reflectând strategia conflictuală a președintelui pe rețelele sociale, bazată pe batjocură și insulte. În ianuarie, a manipulat digital fotografia unei femei arestate la o manifestație împotriva imigrației, pentru a da impresia că aceasta plângea, scriu jurnaliștii The Guardian.

 Nenumărați artiști și muzicieni de renume, printre care Abba, Beyonce, Bruce Springsteen, George Harrison și Rolling Stones, au avut dispute cu Casa Albă, după ce aceasta le-a utilizat materialele fără a-i consulta.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Avioane suhoi Su-24
3
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
volodimir zelensky la birou
4
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eric Dane
A murit actorul Eric Dane, din serialul Anatomia lui Gray. „McSteamy” fusese diagnosticat cu o boală cumplită
A U.S. Marine Corps AH-1Z Viper with Marine Light Attack Helicopter Squadron 169, Marine Aircraft Group 39, 3rd Marine Aircraft Wing (MAW), flies near the USS Michael Monsoor (DDG 1001), a Zumwalt-class destroyer, prior to conducting a flight deck landing
Concentrarea de nave și avioane de luptă ale SUA în Orientul Mijlociu pregătește terenul pentru un război cu Iranul. Scenarii posibile
oscar
Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026. Record absolut în istoria cinematografiei: o producție candidează pentru 16 categorii
globurile de aur
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și Adolescence, marii câștigători. Lista completă a premiilor
photo-collage.png (31)
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Recomandările redacţiei
racheta nucleara profimedia-1022455198
Diferența dintre umbrela nucleară a NATO și cea franceză propusă de...
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest la Palatul Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor...
volodimir zelensky la birou
Volodimir Zelenski a mers pe frontul de est și avertizează că rușii...
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, despre problemele în Justiție: E ca o boală lungă. Sunt...
Ultimele știri
Prețurile avioanelor F-35 au devenit atât de mari, încât nici Elveția nu și le mai permite. Berna a anunțat că va cumpăra mai puține
„PIB-ul mondial va fi afectat”. Qatarul se așteaptă ca exporturile de energie din Golf să se oprească dacă războiul cu Iran continuă
Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din clubul MAGA după criticile aduse războiului cu Iranul: „El s-a rătăcit”. Ce spusese vedeta media
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Fanatik.ro
Profețiile apocaliptice ale lui Mitică Dragomir: „Prețul gazelor se va dubla! Crește și curentul, plus...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv
Adevărul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că...
Playtech
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a pierdut procesul! Decizia a fost publicată pe site-ul Ministerului Justiției
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii