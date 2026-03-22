Live TV

Orașele europene care oferă recompense turiștilor pentru comportamentul responsabil. Ce beneficii sunt incluse

Data actualizării: Data publicării:
Oamenii preferă să meargă pe bicicletă prin Copenhaga. În fundal este Palatul Christiansborg
Oamenii preferă să meargă pe bicicletă prin Copenhaga. În fundal este Palatul Christiansborg Foto: Guliver/GettyImages
Din articol
Ce oferă orașul german Bremen Inițiative similare în alte orașe

Din ce în ce mai multe orașe europene caută soluții pentru a combate turismul excesiv, iar unele aleg metode diferite față de taxe și restricții. După modelul din Copenhaga, care recompensează turiștii responsabili, alte destinații încep să adopte sisteme similare, relatează Euronews

În 2024, capitala Danemarcei a lansat programul CopenPay, prin care vizitatorii sunt recompensați dacă adoptă un comportament prietenos cu mediul. Inițiativa își propune să arate că acțiunile pentru climă pot fi simple și ușor de pus în practică.

Turiștii pot beneficia de închirieri gratuite de biciclete, plimbări cu barca sau mese gratuite dacă participă la activități precum grădinăritul în spații comunitare, strângerea deșeurilor sau folosirea transportului public.

Modelul a atras rapid interesul altor orașe din Europa, precum Berlin, Helsinki și Bremen, dar și din alte regiuni ale lumii.

Ce oferă orașul german Bremen

Orașul german Bremen a anunțat că va introduce, în mai 2026, un program inspirat direct de inițiativa daneză. Acesta va recompensa alegerile sustenabile ale turiștilor, precum deplasarea pe jos, mersul cu trenul sau cu bicicleta, cumpărăturile din magazine locale și second-hand.

Vizitatorii vor putea primi beneficii precum tururi gratuite ale orașului, cafea sau reduceri la atracții turistice, în baza unor dovezi simple, cum ar fi bilete sau fotografii.

De altfel, Bremen oferă deja cadouri turiștilor care ajung în oraș cu trenul, în cadrul unei colaborări cu o companie feroviară din Germania.

Inițiative similare în alte orașe

Și Berlinul analizează lansarea unui program similar, care ar putea recompensa turiștii pentru călătoriile cu trenul, șederile mai lungi sau participarea la activități ecologice, oferind reduceri la muzee, mâncare gratuită sau biciclete.

În același timp, Helsinki ia în calcul un sistem axat pe turism regenerativ și proiecte legate de protejarea Mării Baltice, încurajând transportul public și ciclismul.

Inițiative similare apar și în alte zone. În Elveția, turiștii care folosesc transportul public pot intra gratuit la sute de muzee cu Swiss Travel Pass și beneficiază de reduceri la transportul montan.

În Londra, participanții la acțiuni de ecologizare primesc băuturi gratuite, iar în regiunea Normandia din Franța, turiștii care vin cu mijloace de transport ecologice beneficiază de reduceri la zeci de atracții.

De asemenea, stațiuni montane populare, precum Via Lattea din Italia sau Les Gets-Morzine din Franța, oferă reduceri la skipass-uri pentru turiștii care aleg să călătorească cu trenul.

Aceste inițiative ar putea schimba modul în care turiștii își planifică vacanțele, încurajând comportamente mai responsabile și reducând impactul asupra mediului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

