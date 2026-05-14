O cunoscută destinație turistică înăsprește politica vizelor, supărată că străinii fac afaceri ilegale. Sunt vizate 93 de țări

turisti pe plaja in thailanda
Thailanda se pregătește să înjumătățească perioada de ședere fără viză pentru turiștii din 93 de țări, din cauza îngrijorărilor tot mai mari cu privire la străinii implicați în operațiuni comerciale ilegale și activități criminale, au declarat oficialii citați de The Independent.

Ministrul afacerilor externe din Thailanda, Sihasak Phuangketkaeow, a declarat marți că va prezenta cabinetului o propunere prin care solicită reducerea perioadei de ședere fără viză pentru turiști de la 60 de zile la 30 de zile.

Propunerea ar urma să revizuiască, de asemenea, criteriile de eligibilitate pentru vizele de investiții, permisele de ședere pe termen lung, vizele pentru studenți și schemele de nomazi digitali, într-o revizuire mai amplă a politicilor liberale de vize ale Thailandei.

Anunțul vine în condițiile în care autoritățile se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza acuzațiilor că cetățenii străini - în special ruși și chinezi și – fac afaceri ilegale, adesea prin înregistrarea de companii pe numele unor thailandezi pentru a eluda legile privind proprietatea străină.

Thailanda, a cărei economie depinde în mare măsură de turism, a avut aproape 40 de milioane de vizitatori în 2019, înainte de pandemia de Covid-19.

Numărul turiștilor a crescut din nou în ultimii ani, stimulat parțial de persoanele care s-au mutat din zonele de conflict, inclusiv din Rusia și Ucraina și Gaza. Dar afluxul a intensificat și resentimentele localnicilor  în mai multe puncte turistice importante, unde oamenii se plâng că străinii preiau afaceri, cresc prețurile și îi lasă șomeri sau îi plătesc prost pe angajații thailandezi.

Prim-ministrul thailandez, Anutin Charnvirakul, a declarat că guvernul nu vrea să abandoneze complet politica de intrare fără viză, subliniind că turismul rămâne o sursă crucială de venit pentru țară.

„Vizele gratuite nu înseamnă intrare necondiționată. Trebuie să găsim un echilibru”, a spus Anutin luni.

Prim-ministrul este așteptat să viziteze Koh Phangan – faimos pentru petrecerea cu Lună Plină de la Haad Rin, plajele cu nisip alb și viața de noapte – pentru a supraveghea o operațiune împotriva afacerilor operate de străini, dar înregistrate ca întreprinderi thailandeze, precum și aplicarea reglementărilor turistice și de muncă.

În timpul unei vizite anterioare la Phuket, Anutin a avertizat că nu va exista nicio toleranță pentru „huliganii” străini care operează ilegal pe plajele publice sau intimidează localnicii.

„Prim-ministrul a instruit forțele de securitate, autoritățile administrative, ministerul comerțului și agențiile conexe să inspecteze toate zonele la nivel național”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Rachada Dhnadirek, într-un comunicat.

„Dacă se constată orice exploatare a unor lacune legale care îi privează pe cetățenii thailandezi de locuri de muncă și mijloace de trai, trebuie luate măsuri legale decisive”, a adăugat el.

Preocupările legate de securitate s-au intensificat și mai mult în această lună, după ce poliția thailandeză a arestat în Pattaya un cetățean chinez, despre care se presupune că a fost găsit în posesia unei mari cantități de arme de uz militar, inclusiv puști de asalt, explozibili, grenade, mine terestre rusești și mine antipersonal.

Suspectul, arestat pe 9 mai, a fost acuzat de deținere ilegală de arme și ar putea risca până la 10 ani de închisoare.

Autoritățile au lansat, de asemenea, operațiuni împotriva străinilor acuzați că operează ilegal baruri, restaurante și afaceri turistice în zone populare.

În Phuket, poliția a arestat recent și a pus sub acuzare 33 de cetățeni străini - inclusiv 13 cetățeni ruși și 12 cetățeni chinezi - pentru presupusa încălcare a legilor thailandeze privind afacerile străine, în urma unor plângeri privind afacerile neautorizate construite pe plajele publice.

Însă înăsprirea regulilor privind vizele pune o dilemă pentru Thailanda, a cărei economie se bazează în mare măsură pe turismul străin.

Guvernul încearcă să găsească un echilibru în timp ce încearcă să combată activitățile ilegale fără a afecta un sector care a generat aproape 50 de miliarde de dolari de la 33 de milioane de vizitatori străini anul trecut.

Propunerile de scurtare a șederilor fără viză și de introducere a unei taxe de intrare pentru toți turiștii străini s-au confruntat deja cu rezistența industriei turistice din Thailanda, care a avertizat că regulile mai stricte ar putea determina turiștii să se orienteze către rivali regionali precum Vietnam și Malaezia.

Editor : M.B.

