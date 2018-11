Jurnalistul Rareș Bogdan şi-a anunţat sâmbătă seara, revenirea la Realitatea TV. Prin intermediul unei scrisoari deschise adresate telespectatorilor, Rareș Bogdan susține că a reflectat îndelung la situația creată și după discuții cu patronatul a decis să revină și anunță că va continua la fel de virulent lupta împotriva Puterii.

Rareş Bogdan, mesaj de ultimă oră privind colaborarea sa cu Realitatea TV

”Mulțumesc zecilor de mii de oameni care au scris, au trimis mesaje de încurajare și susținere și m-au determinat să reflectez. ...

Pot fi acuzat de multe – că mă aprind ușor, că nu sunt prea diplomat – dar nu am dorit nicio secundă să aduc vreun deserviciu televiziunii care mi-a oferit o tribună pentru a iubi România așa cum cred eu că este bine și moral. ...

Adevărul este exact cel pe care l-am spus mereu: am avut libertate totală să aleg temele emisiunii, unghiul de abordare, lista de invitați. Nu am ce să-i reproșez lui Cozmin Gușă din acest punct de vedere, care a dovedit încă o dată că a avut nas atunci când a mizat pe mine. ... Ne-am spus ce am avut de spus în particular, ca doi bărbați. În seara când lucrurile au degenerat, poate și ulterior, am fost amândoi pătimași.

Prin urmare: toate lucrurile vor reintra în normal. Mă întorc acasă! Ne vedem duminică la ora 21. Sunt un om de echipă!”, a scris Rareş Bogdan, mesajul său fiind făcut public de televiziune.

