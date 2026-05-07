Bonnie Tyler, în „comă indusă" după ce starea ei de sănătate s-a înrăutățit în urma unei intervenții chirurgicale

Bonnie Tyler. Foto: Profimedia

Cântăreața Bonnie Tyler, interpreta celebrei piese „Total Eclipse of the Heart”, se află  în „comă indusă” într-un spital din Portugalia, după ce starea ei de sănătate s-a agravat în urma unei intervenții chirurgicale, potrivit unor informații apărute în presă.

Legendara cântăreață galeză, în vârstă de 74 de ani, a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la intestin în Algarve, după ce a fost transportată de urgență la Spitalul Faro cu un intestin perforat la sfârșitul lunii trecute.

Inițial, presa a relatat că aceasta se afla în stare stabilă și că se refăcea după operație.

Însă, potrivit ultimelor informații, starea vedetei – care urma să plece într-un turneu european la sfârșitul acestui an – s-ar fi agravat, iar în prezent se află la Spitalul din Faro, unde este în stare de inconștiență și respiră cu ajutorul unui ventilator.

Publicația portugheză Correio da Manha a relatat că „Bonnie Tyler se află în comă indusă după ce a petrecut câteva zile la Spitalul din Faro în urma unei operații intestinale. Din informațiile pe care le-am obținut, cântăreața este inconștientă și conectată la un ventilator respirator în secția de terapie intensivă.”

La începutul acestei săptămâni, un purtător de cuvânt al cântăreței a explicat că Bonnie „se recupera bine” și că se preconiza o recuperare rapidă.

„Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde are o casă, pentru o operație intestinală de urgență. Operația a decurs bine și acum se recuperează. Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor dori o recuperare completă și rapidă”, se arăta în comunicat.

