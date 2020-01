Brad Pitt, dezvăluiri neaşteptate despre sărutul cu Lisa

Primul sărut pentru Brad Pitt a fost unul aranjat. Mărturisirea a fost făcută de actor într-un interviu pentru o celebră revistă pentru femei. Brad Pitt a mai dezvăluit că s-a îndrăgostit des de-a lungul vieții, iar în liceu a fost la două baluri, dar nu îi place deloc să danseze.

"Numele ei este Lisa. A fost într-un garaj, eram în clasa a patra. Locuia la o stradă distanță. Am fugit acasă imediat după. Am fost foarte încântat, entuziasmat așa cum poate fi un elev de a patra. Dar a fost ceva planificat, aranjat, la modul: ne întâlnim aici și o facem. Așteptarea a fost un pic stresantă. Am ajuns acolo, mi-am făcut treaba și, îmi aduc aminte, am fugit acasă. A fost prea mult!", a povestit Brad Pitt.

Brad Pitt: Am avut tot timpul pasiuni: la grădiniță, în clasa întâi, într-a doua. Am avut tot timpul pasiuni.

Reporter: Pentru că ești pasional?

Brad Pitt: Pentru că sunt dependent. Am mers la două baluri (în liceu, n.r.).

Reporter: Două baluri?

Brad Pitt: Pentru că mă întâlneam cu o fată frumoasă, tânără, de la un liceu vecin. Și am mers și la unul și la celălalt.

Reporter: Smoching albastru?

Brad Pitt: Alb.

Reporter: Alb?

Brad Pitt: Frac alb.