Celulă de criză la Ministerul Culturii după prăbuşirea turlei bisericii din Cehu Silvaniei. Ce spun autoritățile locale

Ministerul Culturii a constituit o celulă de criză pentru stabilirea cauzelor prăbuşirii turlei Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei şi continuarea restaurării. Autoritățile locale susțin că proiectul de restaurare a bisericii avea toate avizele necesare.

„În strânsă colaborare cu autorităţile acţionează şi celula de criză constituită la nivelul Ministerului Culturii, coordonată de secretarul de stat Ötvös Koppány, cu atribuţii în domeniul patrimoniului. Din aceasta mai fac parte directorul Institutului Naţional al Patrimoniului, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj, directorul Direcţiei Patrimoniu Cultural, precum şi consilieri ai ministrului”, informează, miercuri, Ministerul Culturii.

Totodată, instituţia continuă dialogul cu preotul paroh al Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, cu proiectantul de structură, cu responsabilul tehnic şi cu inginerul structurist.

Ministerul Culturii a anunţat, marţi seară, că va contribui la continuarea restaurării şi recuperării bunurilor şi valorilor bisericii din oraşul Cehu Silvaniei a cărei turlă s-a prăbuşit.

„Vom căuta să contribuim cu tot ceea ce ne stă în putinţă pentru ca, după clarificarea situaţiei şi încheierea anchetelor, să continue restaurarea şi recuperarea bunurilor şi a valorilor moştenite de sute de ani”, a precizat ministerul într-o postare pe Facebook.

La Biserica Reformată din oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, monument istoric de grupă valorică A, s-a produs, marţi seară, o prăbuşire parţială a clădirii, pe trotuar şi pe o parte a carosabilului.

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, începând cu anul 2025, în plin proces de restaurare. Investiţia, în valoare de 10.000.000 de lei, este finanţată de Institutul Naţional al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul viza execuţia lucrărilor de restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentului.

„Specialiştii nu pot să estimeze ce s-a întâmplat”

Reprezentanţii autorităţilor publice judeţene din Sălaj cu atribuţii în domeniul protecţiei monumentelor istorice s-au întâlnit, miercuri, la Cehu Silvaniei, pentru a discuta măsurile ce trebuie luate pentru punerea în siguranţă a bisericii catolice, monument istoric, din localitate, după ce turnul lăcaşului de cult s-a prăbuşit marţi seara.

„Astăzi am venit aici, la Cehu Silvaniei, împreună cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai Direcţiei Judeţene de Cultură, Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă, Inspecţia în Construcţii, reprezentanţi ai proiectantului, constructorului, pentru a identifica cele mai bune soluţii de punere în siguranţă a ceea ce a rămas din monument - o parte importantă a rămas în picioare, deci pentru a găsi cele mai bune soluţii de punere în siguranţă şi cât mai rapide, urmând că apoi în baza unei expertize să se decidă calea de urmat, reconstrucţia unui turn şi legarea acestuia de nava bisericii”, a declarat prefectul judeţului Sălaj, Claudiu Bîrsan, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, monumentul istoric a fost afectat foarte grav.

Directorul Direcţiei de Cultură Sălaj, Doina Cociş, a precizat că nu se cunoaşte cauza pentru care turnul care s-a prăbuşit, dar că acesta va fi reconstruit şi va include elementele care pot fi salvate din vechiul turn, ridicat în secolul al XVII-lea.

„Specialiştii nu pot să estimeze, astăzi, ce s-a întâmplat. Suntem în faza în care toţi experţii care sunt implicaţi în proiect, cei de la proiectare şi cei de la execuţie, sunt aici. Ne-am întâlnit cu toţii. Azi, mâine vor face expertiza necesară, vor trage nişte concluzii preliminare şi vor încerca să găsească o soluţie de punere în siguranţă, în prima fază, şi de eliminare a molozului, sub stricta supraveghere a specialiştilor de la Muzeul Judeţean, pentru că acolo se găsesc porţiuni de zid valoroase, care probabil că vor fi incluse în noul proiect care se va face la un moment dat. Cu siguranţă se va reconstrui turnul s-a prăbuşit, după alte metode, nu după cele în care a fost construit el iniţial”, a declarat Doina Cociş.

Acesta a adăugat că proiectul de restaurare a bisericii avea toate avizele necesare.

„Toate avizele care s-au impus au fost obţinute. Autorizaţia de construire este în regulă, constructorul a fost în permanenţă sub supravegherea dirigintelui de şantier, care este pe monumente istorice, proiectantul, de asemenea, este atestat, deci realmente toată lumea a fost în şantier, şi-a făcut treaba, dar s-a întâmplat”, a conchis Doina Cociş.

