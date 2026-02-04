Live TV

Video Profesorii și studenții protestează azi în fața Guvernului. „Stop reformelor care ne taie din drepturi”

Data actualizării: Data publicării:
proteste
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sindicaliştii din Educaţie protestează miercuri în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, împotriva măsurilor politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Alături de sindicatele din Educație vor protesta și studenții. 

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează o manifestaţie având drept scop „atragerea atenţiei asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”. Numărul participanţilor este estimat la 2.000 de persoane.

Manifestaţia se desfășoară în intervalul orar 11:30 - 14.00.

„NU CEDĂM! Guvernul continuă să ignore realitatea din şcoli! Astăzi, începând cu ora ora 12:00, suntem din nou în Piaţa Victoriei pentru a spune STOP „reformelor” care ne taie din drepturi şi din demnitate! ​De ce ieşim în stradă? Pentru că „economiile” lor înseamnă sacrificiul nostru! NU Legii 141/2025!”, a transmis miercuri Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret, cu câteva ore înaintea protestului.

În paralel, sindicatele din educaţie strâng semnături pentru iniţiativa legislativă cetăţenească promovată de FSLI, FSE „Spiru Haret” şi de FNS „Alma Mater”, având drept scop intenţia de anulare a măsurilor anti-educaţie luate de Guvernul Bolojan prin Legea 141/2025, privind unele măsuri fiscal bugetare.

Iniţiativa a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

„Pentru luarea în discuţie a acestei iniţiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem la Parlament tabele care să conţină cel puţin 100000 de semnături. Pentru ca această iniţiativă să fie o reuşită, vă rugăm să vă implicaţi în campania de strângere de semnături!”, este mesajul transmis de sindicate angajaţilor din educaţie.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
controlor
4
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
5
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
udmr kelemen hunor
UDMR cere premierului Bolojan să scadă taxele locale. Kelemen: Un guvern se poate întoarce la decizie. E un semn de maturitate
vlad gheorghe 2
Vlad Gheorghe: Bolojan susține transpunerea referendumului din București, dar Parlamentul trebuie convins
bolojan romgaz
Bolojan, discuții cu Romgaz și Ameropa despre negocierile pentru preluarea Azomureș
original_whatsapp_image_2026-02-03_at_11.12.04
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul pe 2026 să fie gata. Edil: „Cu toții ne dorim mai mult”
donald trump
Donald Trump îndeamnă Congresul să pună capăt „imediat” paraliziei bugetare
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Comisia Europeană
Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din...
Lansator rusesc de rachete balistice la paradă
Cel mai important tratat nuclear al lumii se destramă. Ce scenarii...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
Ultimele știri
Saudiții investesc masiv în energia solară din Turcia: 2 miliarde de dolari pentru parcuri fotovoltaice gigant
Cristian Rădulescu, directorul de la Grup Feroviar Român acuzat de dare de mită, a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune (surse)
Noi discuții despre pace, la Abu Dhabi. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA revin azi la masa negocierilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Motivul pentru care PNL refuză de doi ani și jumătate să achite o factură de 268 de lei. Reacția lui Ilie...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb numele când a venit”
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdictul crunt al medicilor a venit ca o lovitură de ciocan, dar nimeni nu anticipa decizia legendarei...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”