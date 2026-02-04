Sindicaliştii din Educaţie protestează miercuri în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, împotriva măsurilor politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice. Alături de sindicatele din Educație vor protesta și studenții.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează o manifestaţie având drept scop „atragerea atenţiei asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”. Numărul participanţilor este estimat la 2.000 de persoane.

Manifestaţia se desfășoară în intervalul orar 11:30 - 14.00.

„NU CEDĂM! Guvernul continuă să ignore realitatea din şcoli! Astăzi, începând cu ora ora 12:00, suntem din nou în Piaţa Victoriei pentru a spune STOP „reformelor” care ne taie din drepturi şi din demnitate! ​De ce ieşim în stradă? Pentru că „economiile” lor înseamnă sacrificiul nostru! NU Legii 141/2025!”, a transmis miercuri Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret, cu câteva ore înaintea protestului.

În paralel, sindicatele din educaţie strâng semnături pentru iniţiativa legislativă cetăţenească promovată de FSLI, FSE „Spiru Haret” şi de FNS „Alma Mater”, având drept scop intenţia de anulare a măsurilor anti-educaţie luate de Guvernul Bolojan prin Legea 141/2025, privind unele măsuri fiscal bugetare.

Iniţiativa a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

„Pentru luarea în discuţie a acestei iniţiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem la Parlament tabele care să conţină cel puţin 100000 de semnături. Pentru ca această iniţiativă să fie o reuşită, vă rugăm să vă implicaţi în campania de strângere de semnături!”, este mesajul transmis de sindicate angajaţilor din educaţie.

