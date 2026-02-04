Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat miercuri, la Parlament, că va depune un amendament la Ordonanța de urgență nr. 91/2025, astfel încât prevederea care stabilește neplata primei zile de concediu medical să nu se aplice bolnavilor cronici și pacienților oncologici.

„Amendamentul pe care îl voi depune, alături de colegii care îl vor susține, stabilește ca pentru bolnavii cronici această prevedere să nu se aplice. Astăzi este o zi foarte importantă, pentru că se sărbătorește Ziua Internațională a luptei împotriva cancerului. Gândul meu este către cei peste 500.000 de români care astăzi luptă cu acest diagnostic”, a declarat Pauliuc.

Aceasta a precizat că măsura vizează pacienții oncologici și bolnavii cronici, precum cei care fac dializă, persoanele cu diabet sau cu afecțiuni renale, urmând ca diagnosticele eligibile să fie stabilite de medici:

„Nu vorbim despre un concediu medical luat pentru că ai o tuse sau o durere de măsea. Vorbim despre oameni care au nevoie de un tratament de lungă durată și de o prezență permanentă în sistemul de sănătate”.

Discuții tensionate în PNL

Senatoarea a transmis că, în ultimele două săptămâni, a avut discuții aproape zilnic cu colegii din PNL, încercând să-i facă să înțeleagă că nu e vorba despre o simplă modificare de lege, ci despre viața unor oameni.

Pentru ea, subiectul are o limită clară: „aici e o linie roșie, pentru că vorbim despre pacienți oncologici și bolnavi cronici, despre oameni care depind de sistemul de sănătate ca să poată trăi decent”.

În timpul unei ședințe de trei ore a Biroului Politic Național, spune Pauliuc, aproape 40 de români au primit diagnosticul de cancer.

Iar asta, subliniază ea, nu înseamnă doar statistici, „ci 40 de familii care intră, dintr-odată, într-o luptă grea, în care trebuie să găsească soluții nu doar medicale, ci și financiare”.

Replica pentru premierul Bolojan

Întrebată despre discuția cu premierul Ilie Bolojan, care a invocat exemple din alte state din Uniunea Europeană, senatoarea respinge comparația și spune că nu există nicio țară din UE în care pacienții aflați în tratamente de lungă durată să fie sancționați prin neplata primei zile de concediu medical.

Din acest motiv, consideră că textul legii trebuie corectat și se declară convinsă că va avea sprijinul partidului pentru această modificare. Concret, amendamentul propune introducerea unui nou alineat la articolul II din OUG 91/2025.

Actul normativ prevede în prezent că, pentru certificatele de concediu medical eliberate între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, indemnizațiile se calculează „prin diminuarea cu o zi”.

Prin noul alineat, Pauliuc vrea să fie clar că această regulă nu se aplică bolnavilor cronici, pentru care rămân valabile prevederile din OUG 158/2005, adică plata integrală a concediului medical.

Inițiativa urmează să fie depusă în Parlament și să intre în dezbatere legislativă.

