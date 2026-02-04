Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a comentat declarația secretarului general al alianței, Mark Rutte, potrivit căreia, după încheierea acordului de pace privind conflictul din Ucraina, vor apărea imediat trupe, armament, aviație și forțe navale militare din partea așa-numitei coaliții a celor care doresc acest lucru.

„Toate acestea sunt, desigur, un plan evident de intervenție militară străină. Așa trebuie numit”, a subliniat diplomatul în cadrul briefingului. Astfel, ea a reacționat la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora, după încheierea acordului de pace în Ucraina, vor apărea imediat acolo anumite trupe, armament, aviație și forțe militare navale din partea așa-numitei coaliții a celor care doresc acest lucru.

Amintim, Rutte a declarat că Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord acceptabil cu Rusia, însă atacurile masive lansate de Moscova transmit „un semnal foarte prost” înaintea unor eventuale negocieri. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul NATO a cerut, totodată, o „împărțire echitabilă a poverii” între aliați, subliniind nevoia de garanții ferme de securitate pentru Kiev

