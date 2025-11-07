Live TV

Kim Kardashian vrea să devină avocat, dar își dă examenele cu ChatGPT: „Mă enervez și țip la el: Tu m-ai făcut să pic”

photo-collage.png - 2025-11-07T095011.286
Kim Kardashian. Foto. Profimedia

Kim Kardashian are o „relație toxică” cu ChatGPT. Vedeta își dorește să devină avocat și a recunoscut că folosește instrumentul de inteligență artificială pentru a lua examenele, însă a ajuns să o încurce mai mult decât o ajută. Ea a povestit că chatbotul i-a oferit răspunsuri greșite care au făcut-o să pice testele, dar, cu toate acestea, îl numește „terapeutul” său, pentru că după fiecare greșeală „o consolează” și o învață să aibă încredere în ea.

Într-un interviu pentru revista Vanity Fair, vedeta de reality show, care visează să devină avocată, a mărturisit că a folosit AI de mai multe ori în cadrul pregătirii sale, relatează News.ro.

„Când am nevoie să aflu răspunsul la o întrebare, fac o fotografie şi o introduc în software”, a declarat cea care, de altfel, interpretează rolul unei avocate în serialul All's Fair, precizând rapid că ChatGPT „greşeşte întotdeauna”.

Din cauza acestor greşeli, chatbotul a făcut-o chiar să pice examenele, a spus Kim Kardashian. „Mă enervez şi ţip la el: «Tu m-ai făcut să pic»”, a povestit vedeta, care calcă pe urmele tatălui său, Robert Kardashian, cunoscut pentru că l-a apărat pe O.J. Simpson în procesul său pentru crimă din 1995.

Femeia de afaceri vede ChatGPT ca pe un prieten şi un duşman, vorbind chiar despre o „prietenie toxică”. Pentru că, pe lângă faptul că greşeşte, robotul conversaţional îi dă lecţii de viaţă. „Te învaţă pur şi simplu să ai încredere în instinctul tău. Ştiai răspunsul de la început”, i-a spus chatbotul atunci când Kim Kardashian l-a întrebat cum se simte că a făcut-o să pice.

În ciuda erorilor ChatGPT, miliardara a obţinut diploma în drept în luna mai a acestui an, după şase ani de studii. Însă mai are de susţinut un examen înainte de a putea profesa şi încă se bazează pe AI-ul OpenAI.

„Trebuie să se descurce mai bine, pentru că mă bazez pe el să mă ajute cu adevărat. Îmi dă o lecţie de viaţă, apoi devine terapeutul meu şi îmi explică de ce trebuie să cred în mine, după ce mi-a dat un răspuns greşit”, a spus Kim Kardashian.

Nu este însă sigur că ChatGPT se va îmbunătăţi până la viitorul său examen. Creatorul său este conştient că chatbotul poate greşi, motiv pentru care afişează un avertisment sub zona de introducere a textului.

„ChatGPT poate comite erori. Se recomandă verificarea informaţiilor importante”, transmite OpenAI.

De la sfârşitul lunii iulie, compania oferă şi un „mod Studiu”, pentru a încuraja utilizatorii să nu lase AI să facă totul. În loc să ofere direct răspunsul, chatbotul îi ajută să lucreze împreună la găsirea soluţiei unei probleme.

