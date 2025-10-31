Live TV

Kim Kardashian nu crede că omul a ajuns pe Lună. NASA o invită la următoarea lansare: „Am fost acolo de șase ori”

Data publicării:
kim kardashian
Foto: Kim Kardashian / Sursa foto: Profimedia Images

La peste jumătate de secol de la prima misiune Apollo, NASA continuă să combată teoriile conspirației care neagă aselenizarea. Ultima care a alimentat această idee este vedeta americană Kim Kardashian, care a declarat într-o emisiune că nu crede că oamenii au ajuns vreodată pe Lună. Agenția spațială i-a răspuns prompt, reafirmând realitatea celor șase misiuni reușite și invitând-o pe Kardashian la următoarea lansare a programului Artemis.

Într-un episod recent al unui podcast american, Kim Kardashian a mărturisit că este atrasă de teoriile conspirației și că, printre acestea, se numără și cea potrivit căreia aselenizarea din 1969 nu ar fi avut loc. Vedeta de reality-show a afirmat că a văzut un interviu cu astronautul Buzz Aldrin, în care ar fi interpretat greșit o glumă drept dovadă că misiunea Apollo 11 ar fi fost falsificată.

„Îți trimit o mulțime de articole, interviuri despre Buzz Aldrin și celălalt (Neil Armstrong, n.r.). O fată îl întreabă care a fost cel mai înfricoșător moment, iar el îi răspunde că nu a existat niciun moment înfricoșător, pentru că nu s-a întâmplat (aselenizarea, n.r.). Ar fi putut fi înfricoșător, dar nu a fost, pentru că nu s-a întâmplat. Eu nu cred că s-a întâmplat. Mă concentrez tot timpul pe conspirații”, a declarat Kim Kardashian.

Afirmațiile au devenit rapid virale, iar administratorul interimar al NASA a reacționat pe rețelele sociale.

„Am fost pe Lună de șase ori!”, a scris el, adăugând că agenția spațială este pregătită să trimită o nouă echipă de astronauți pe satelitul natural al Pământului în cadrul programului Artemis, care va marca revenirea oamenilor pe Lună.

În același mesaj, oficialul NASA a invitat-o pe Kim Kardashian să asiste la următoarea lansare a misiunii Artemis, „pentru a vedea cu propriii ochi ce înseamnă știința, nu conspirațiile”.

Agenția americană a desfășurat între anii 1969 și 1972 șase misiuni reușite de aselenizare, în cadrul programului Apollo, în care 12 astronauți au pășit pe suprafața Lunii. În pofida dovezilor fotografice, video și a probelor aduse pe Pământ, teoriile conspirației continuă să persiste, în special în mediul online.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
plen camera deputatilor
1
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
2
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
3
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
4
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o preluare ostilă”
Digi Sport
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o preluare ostilă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Scandal în coaliție pe salariul Oanei Gheorghiu. PSD: „Nu e caritate...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei arestări după explozia blocului din Rahova: Un angajat Distrigaz...
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
alin mastan jandarmerie (1)
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată...
Ultimele știri
PNL contraatacă PSD cu legea Nordis, ca răspuns la chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament
Nicușor Dan a sesizat CCR pe „legea prosumatorilor”. Cum sunt afectați cei care și-au montat panouri solare
Întunericul din guvernarea Zelenski: opoziția se plânge că este redusă la tăcere. Cazul fostului șef de la Ukrenergo
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Primul zbor de testare al X-59
În SUA a avut loc primul zbor de testare al avionului supersonic X-59. Cât a costat aeronava ce poate revoluționa zborurile comerciale
ilustrație cu ciocnirea proto-Pământului cu un asteroid uriaș
Geologii au descoperit primele rămășițe ale „proto-Pământului”, varianta primordială a planetei noastre dinainte de formarea Lunii
Elon Musk Highlights 2015 Texas Transportation Forum
Elon Musk a răbufnit după ce administratorul NASA a criticat SpaceX: „Sean Idiotul încearcă să omoare Agenția!”
starship
Compania lui Elon Musk riscă să piardă un contract de 2,9 miliarde de dolari cu NASA
asteroid mic
Un asteroid a trecut pe lângă Pământ mai aproape decât sateliții, iar astronomii l-au observat abia după câteva ore
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Poți monta centrala termică în balcon? Ce spune legea și care sunt condițiile obligatorii
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Adrian Mutu: ”Waltere, taci, mă!”. Zenga nu a mai suportat și i-a dat replica
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
George Burcea candidează la Primăria Capitalei din partea partidului POT. Actorul făcea declarații acide în...