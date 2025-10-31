Kim Kardashian nu crede că omul a ajuns pe Lună. NASA o invită la următoarea lansare: „Am fost acolo de șase ori”

La peste jumătate de secol de la prima misiune Apollo, NASA continuă să combată teoriile conspirației care neagă aselenizarea. Ultima care a alimentat această idee este vedeta americană Kim Kardashian, care a declarat într-o emisiune că nu crede că oamenii au ajuns vreodată pe Lună. Agenția spațială i-a răspuns prompt, reafirmând realitatea celor șase misiuni reușite și invitând-o pe Kardashian la următoarea lansare a programului Artemis.

Într-un episod recent al unui podcast american, Kim Kardashian a mărturisit că este atrasă de teoriile conspirației și că, printre acestea, se numără și cea potrivit căreia aselenizarea din 1969 nu ar fi avut loc. Vedeta de reality-show a afirmat că a văzut un interviu cu astronautul Buzz Aldrin, în care ar fi interpretat greșit o glumă drept dovadă că misiunea Apollo 11 ar fi fost falsificată.

„Îți trimit o mulțime de articole, interviuri despre Buzz Aldrin și celălalt (Neil Armstrong, n.r.). O fată îl întreabă care a fost cel mai înfricoșător moment, iar el îi răspunde că nu a existat niciun moment înfricoșător, pentru că nu s-a întâmplat (aselenizarea, n.r.). Ar fi putut fi înfricoșător, dar nu a fost, pentru că nu s-a întâmplat. Eu nu cred că s-a întâmplat. Mă concentrez tot timpul pe conspirații”, a declarat Kim Kardashian.

Afirmațiile au devenit rapid virale, iar administratorul interimar al NASA a reacționat pe rețelele sociale.

„Am fost pe Lună de șase ori!”, a scris el, adăugând că agenția spațială este pregătită să trimită o nouă echipă de astronauți pe satelitul natural al Pământului în cadrul programului Artemis, care va marca revenirea oamenilor pe Lună.

În același mesaj, oficialul NASA a invitat-o pe Kim Kardashian să asiste la următoarea lansare a misiunii Artemis, „pentru a vedea cu propriii ochi ce înseamnă știința, nu conspirațiile”.

Agenția americană a desfășurat între anii 1969 și 1972 șase misiuni reușite de aselenizare, în cadrul programului Apollo, în care 12 astronauți au pășit pe suprafața Lunii. În pofida dovezilor fotografice, video și a probelor aduse pe Pământ, teoriile conspirației continuă să persiste, în special în mediul online.

