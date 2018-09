Paul John Vasquez, găsit mort în propria locuință. Actorul avea 48 de ani

Actorul Paul John Vasquez, cunoscut pentru rolul său din serialul „Sons of Anarchy”, a murit, la 48 de ani, cel mai probabil din cauza unui infarct, scrie TMZ.

Trupul neînsuflețit al actorului a fost descoperit de către tatăl său, în casa lor din San Jose, California. Vasquez era inconștient, iar paramedicii chemați de urgență nu l-au mai putut resuscita.

Actorul a jucat în mai multe seriale de succes, precum ER, How I Met Your Mother, Justified, CSI:NY și Sons of Anarchy, dar și în filmul Ghost Rider: Spirit Of Vengeance.

Purtătorul de cuvânt al lui Paul John Vasquez a declarat că moartea actorului i-a luat prin surprindere: „A fost un om bun, creativ și iubitor. Ne va fi dor de el”, a completat acesta.

Cauza morții nu a fost încă stabilită oficial, însă cel mai probabil actorul a suferit un infarct.

