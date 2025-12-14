Un regizor a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial fantomă. Și-a luat din bani un Ferrari și mai multe Rolls-Royce

Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce el a folosit banii pentru achiziții extravagante, printre care mai multe mașini Rolls-Royce și un Ferrari. Aproximativ 1 milion de dolari au fost folosiți pentru cumpărarea de saltele și lenjerie de pat de lux.

Carl Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului 47 Ronin, cu Keanu Reeves în rolul principal, a fost condamnat pentru fraudă electronică, spălare de bani și alte acuzații, potrivit documentelor judiciare și unui purtător de cuvânt al procurorilor federali din New York, scrie The Guardian.

Într-o declarație, avocatul lui Rinsch, Benjamin Zeman, a spus că el consideră că verdictul este greșit și că „ar putea crea un precedent periculos pentru artiștii care se implică în dispute contractuale și creative cu binefăcătorii lor, în acest caz una dintre cele mai mari companii media din lume, și se trezesc acuzați de fraudă de către guvernul federal”.

Procurorii au declarat că Netflix i-a plătit inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial SF neterminat intitulat „White Horse”, iar apoi i-a trimis încă 11 milioane de dolari după ce acesta a spus că are nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza producția.

Dar, în loc să investească banii în serial, Rinsch i-a transferat într-un cont personal, unde a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din cei 11 milioane de dolari în câteva luni, potrivit procurorilor.

Apoi a investit fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un profit, dar Rinsch a depus banii în contul său bancar.

Apoi au urmat achizițiile extravagante, au spus procurorii, Rinsch cumpărând cinci Rolls-Royce și un Ferrari și a dat cu 652.000 de dolari pe ceasuri și haine. De asemenea, a cumpărat două saltele pentru aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit încă 295.000 de dolari pe lenjerie de pat și așternuturi de lux.

Rinsch, în vârstă de 48 de ani, nu a terminat niciodată serialul. Data pronunțării sentinței este stabilită pentru luna aprilie.

Netflix a refuzat să comenteze.

