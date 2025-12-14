Live TV

Un regizor a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial fantomă. Și-a luat din bani un Ferrari și mai multe Rolls-Royce

Data actualizării: Data publicării:
Carl Rinsch
Regizorul Carl Rinsch, pe platourile de filmare ale filmului„47 Ronin”, alături de Keanu Reeves. Foto: Profimedia

Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce el a folosit banii pentru achiziții extravagante, printre care mai multe mașini Rolls-Royce și un Ferrari. Aproximativ 1 milion de dolari au fost folosiți pentru cumpărarea de saltele și lenjerie de pat de lux.

Carl Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului 47 Ronin, cu Keanu Reeves în rolul principal, a fost condamnat pentru fraudă electronică, spălare de bani și alte acuzații, potrivit documentelor judiciare și unui purtător de cuvânt al procurorilor federali din New York, scrie The Guardian.

Într-o declarație, avocatul lui Rinsch, Benjamin Zeman, a spus că el consideră că verdictul este greșit și că „ar putea crea un precedent periculos pentru artiștii care se implică în dispute contractuale și creative cu binefăcătorii lor, în acest caz una dintre cele mai mari companii media din lume, și se trezesc acuzați de fraudă de către guvernul federal”.

Procurorii au declarat că Netflix i-a plătit inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial SF neterminat intitulat „White Horse”, iar apoi i-a trimis încă 11 milioane de dolari după ce acesta a spus că are nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza producția.

Dar, în loc să investească banii în serial, Rinsch i-a transferat într-un cont personal, unde a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din cei 11 milioane de dolari în câteva luni, potrivit procurorilor.

Apoi a investit fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un profit, dar Rinsch a depus banii în contul său bancar.

Apoi au urmat achizițiile extravagante, au spus procurorii, Rinsch cumpărând cinci Rolls-Royce și un Ferrari și a dat cu 652.000 de dolari pe ceasuri și haine. De asemenea, a cumpărat două saltele pentru aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit încă 295.000 de dolari pe lenjerie de pat și așternuturi de lux.

Rinsch, în vârstă de 48 de ani, nu a terminat niciodată serialul. Data pronunțării sentinței este stabilită pentru luna aprilie.

Netflix a refuzat să comenteze.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader face un semn cu mâna
1
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
3
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
5
Instanța a respins cererea fostului șef Romsilva: Teodor Țigan trebuie să dea înapoi...
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Digi Sport
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski in berlin
Zelenski a ajuns la Berlin, unde vor avea loc discuții pentru pace în Ucraina. Ce vrea el să-i convingă pe responsabilii americani
Donald Trump
Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026, deși spune că „a creat cea mai mare economie din istorie”
atac armat sua
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Polițiștii au reținut un suspect
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american
photo-collage.png (21)
Reacția lui Trump după publicarea imaginilor din dosarul Epstein: „Are fotografii cu toată lumea. Nu e mare lucru”
Recomandările redacţiei
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
Dmitri Peskov
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două...
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
Ultimele știri
Braşov: Bărbat accidentat, extras de salvamontişti din zona Văii Viştişoara după o intervenţie de 16 ore
Ce spune noul primar al Capitalei despre ruperea Coaliției: E momentul ca partidele să fie responsabile
UE va renunța la interdicția ca din 2035 să nu se mai vândă mașini pe combustibil clasic. Anunțul, în două zile. La ce ne putem aștepta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, copia fidelă a lui Kate Middleton, a fost în centrul atenției la slujba de Crăciun. Momentul...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Nepotul lui Silvio Berlusconi, un star în ascensiune! Prima mare reușită în carieră pentru puștiul de 15 ani
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
„E ca cerul lui Bacovia!”. Mihai Stoica a anunțat ce șanse are Bîrligea să joace în derby-ul FCSB – Rapid...
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Șomajul este perioadă contributivă la pensie? Ce prevede legea și în ce condiții se ia în calcul
Digi FM
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești...
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-au numit străinii pe Gigi Becali, după ce au auzit ce a declarat: au folosit doar TREI...
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Timothée Chalamet, deloc modest când vine vorba despre rolul din „Marty Supreme”: „Este cea mai bună...
Adevarul
Cum a pierdut România Bucureștiul. Cronica unui festival criminal de corupție, incompetență și orgolii, care...
Newsweek
Cine poate scăpa de plata CASS la pensie? Un pensionar a reușit prin depunerea unui document
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Noi dezvăluiri despre moartea actorului Peter Greene. Ce au găsit polițiștii în apartamentul starului din...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție