Elveţia vrea să-i învețe pe turiști obiceiurile elveţiene pentru a fi „armonie între vizitatori şi localnici”

Departamentul naţional de turism din Elveţia, SwissTourism, a lansat o campanie adresată vizitatorilor străini prin care îi va informa pe aceştia, prin afişe şi videoclipuri, despre regulile de educaţie de bază din ţara cantoanelor în scopul prevenirii eventualelor tensiuni în relaţiile cu localnicii, informează EFE.

Campania urmăreşte să promoveze "armonia între vizitatori şi localnici", potrivit declaraţiilor făcute de directorul SwissTourism, Martin Nydegger, într-un interviu acordat postului de televiziune naţional RTS în care a subliniat că "uneori vizitatorii care vin din pieţe îndepărtate nu cunosc exact obiceiurile elveţiene", scrie Agerpres.

Videoclipuri animate ale campaniei, care vor fi difuzate în timpul zborurilor companiei aeriene naţionale Swiss, vor sfătui, de exemplu, turiştii să ceară permisiunea înainte de a fotografia localnici, să fie respectuoşi şi să păstreze liniştea în locuri precum cimitire şi biserici sau să fie atenţi să nu intre pe proprietăţi private.

Alte sfaturi se concentrează asupra comportamentului în transportul public, unde vizitatorilor li se aminteşte că trebuie să aştepte rândul pentru a urca şi a coborî, să nu facă gălăgie în vagonul trenului şi să păstreze spaţiile comune cât mai curate posibil.

Campania are sloganul "Călătoreşte cu grijă, ia cu tine amintiri" şi va fi vizibilă în locuri afectate în mod deosebit de supraturism, printre care zona alpină Jungfrau din apropiere de Berna, sau localitatea Lucerna, care atrage mii de turişti în fiecare an graţie combinaţiei pitoreşti de clădiri medievale, lacuri şi munţi.

Cu doar 82.000 de locuitori, Lucerna primeşte un număr mult mai mare de vizitatori (nopţile de cazare anuale depăşesc un milion), ceea ce în ultimii ani a trezit nemulţumiri în rândul populaţie locale.

