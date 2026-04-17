Live TV

Elveţia vrea să-i învețe pe turiști obiceiurile elveţiene pentru a fi „armonie între vizitatori şi localnici”

Data publicării:
Elveţia vrea să-i învețe pe turiști obiceiurile elveţiene pentru a fi „armonie între vizitatori şi localnici"

Departamentul naţional de turism din Elveţia, SwissTourism, a lansat o campanie adresată vizitatorilor străini prin care îi va informa pe aceştia, prin afişe şi videoclipuri, despre regulile de educaţie de bază din ţara cantoanelor în scopul prevenirii eventualelor tensiuni în relaţiile cu localnicii, informează EFE.

Campania urmăreşte să promoveze "armonia între vizitatori şi localnici", potrivit declaraţiilor făcute de directorul SwissTourism, Martin Nydegger, într-un interviu acordat postului de televiziune naţional RTS în care a subliniat că "uneori vizitatorii care vin din pieţe îndepărtate nu cunosc exact obiceiurile elveţiene", scrie Agerpres.

Videoclipuri animate ale campaniei, care vor fi difuzate în timpul zborurilor companiei aeriene naţionale Swiss, vor sfătui, de exemplu, turiştii să ceară permisiunea înainte de a fotografia localnici, să fie respectuoşi şi să păstreze liniştea în locuri precum cimitire şi biserici sau să fie atenţi să nu intre pe proprietăţi private.

Alte sfaturi se concentrează asupra comportamentului în transportul public, unde vizitatorilor li se aminteşte că trebuie să aştepte rândul pentru a urca şi a coborî, să nu facă gălăgie în vagonul trenului şi să păstreze spaţiile comune cât mai curate posibil.

Campania are sloganul "Călătoreşte cu grijă, ia cu tine amintiri" şi va fi vizibilă în locuri afectate în mod deosebit de supraturism, printre care zona alpină Jungfrau din apropiere de Berna, sau localitatea Lucerna, care atrage mii de turişti în fiecare an graţie combinaţiei pitoreşti de clădiri medievale, lacuri şi munţi.

Cu doar 82.000 de locuitori, Lucerna primeşte un număr mult mai mare de vizitatori (nopţile de cazare anuale depăşesc un milion), ceea ce în ultimii ani a trezit nemulţumiri în rândul populaţie locale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Digi Sport
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Răzvan Zamfir, omul cheie în succesul de la U Cluj! Dezvăluiri despre conducătorul ardelenilor: “Ar fi primul...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alexandru Cumpănașu: de la candidat la prezidențiale, la proces pentru facturi neplătite. Ce...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...